Muere a los 84 años Ben Jones, estrella de la serie “Dukes of Hazzard” y excongresista

El actor Ben Jones, conocido por interpretar al confiable mecánico Cooter Davenport en la exitosa comedia televisiva “The Dukes of…

El actor Ben Jones, conocido por interpretar al confiable mecánico Cooter Davenport en la exitosa comedia televisiva “The Dukes of Hazzard” (conocida en Latinoamérica como “Los duques del peligro”), falleció a los 84 años.

La muerte de Jones fue confirmada por su esposa durante más de tres décadas, Alma Viator, quien compartió la noticia en una publicación en Facebook.

“Hoy perdí al amor de mi vida”, escribió Viator en un homenaje, junto a una foto reciente de un sonriente Jones, sentado con un perro en su regazo.

“Ben falleció de un ataque cardíaco masivo”, añadió ella.

El actor sufrió el paro cardíaco fatal en su casa el domingo mientras esperaba ver a su equipo de béisbol favorito, los Braves de Atlanta, “aplastar a los Yankees”, explicó Viator.

“Ben tuvo una vida increíblemente rica y plena. Amó y fue amado por muchos. Se le extrañará. Yo lo amé muchísimo”, dijo ella.

Jones saltó a la fama cuando fue elegido como Cooter Davenport, el compañero de los primos Bo y Luke Duke, en la comedia de acción “The Dukes of Hazzard”, que se emitió en CBS entre 1979 y 1985.

Davenport era un pícaro travieso, y los fanáticos adoraban al personaje —a menudo llamado un “Duke honorario”— por su carácter salvaje, rebelde y su aversión a la ley.

Llena de aventuras y persecuciones de autos, “The Dukes of Hazzard” tuvo un gran éxito durante sus siete temporadas. Según Nielsen Media Research, las tres primeras temporadas se ubicaron entre los 10 programas de televisión más vistos en Estados Unidos.

Jones apareció en las siete temporadas y regresó para la película para televisión de 1997 “The Dukes of Hazzard: Reunion!” y nuevamente en 2000 para “The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood”.

Sus amistades con los miembros del elenco resistieron el paso del tiempo, como se demostró el año pasado cuando Jones reflexionó sobre la muerte de Rick Hurst, quien interpretó al ayudante Cletus Hogg en la serie.

“No parece correcto que Rick Hurst haya fallecido”, escribió Jones en un mensaje publicado en la página de Facebook del museo Cooter’s Place, dedicado a la serie.

“He conocido a Rick durante más de 45 años y no hubo un solo minuto en todo ese tiempo en que no me hiciera sonreír o reír… simplemente tenía un corazón tan grande como Texas”, agregó.

Cuando se conoció la noticia de la muerte de Jones, su coprotagonista Tom Wopat, quien interpretó a Luke Duke en la serie, compartió en Instagram una imagen de sí mismo abrazado con Jones sobre el escenario.

“Los Dukes de Hazzard perdieron hoy otra parte integral de su elenco”, escribió Wopat en el pie de foto. “Ben Jones fue un gran amigo y un ferviente defensor de todo lo mejor que podemos ofrecer en la industria del entretenimiento. Se le extrañará profundamente”.

Después de que “The Dukes de Hazzard” llegara a su fin, Jones hizo una transición hacia la política.

Fue elegido para el Congreso de Estados Unidos en 1988 y ocupó el cargo como miembro demócrata de la Cámara de Representantes por el cuarto distrito de Georgia entre enero de 1989 y enero de 1993.

Durante su mandato, Jones se desempeñó como “látigo” (jefe de disciplina o coordinador de las votaciones) del Partido Demócrata, fue miembro del Comité de Asuntos de los Veteranos y miembro del Comité de Obras Públicas y Transporte.

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