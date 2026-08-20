Melania está priorizando iniciativas políticas por sobre apariciones públicas en este mandato de Trump. ¿Por qué lo hace?

Melania Trump creció asistiendo a las carreras de Fórmula 1 con su padre en su Eslovenia natal. Este jueves, la…

Melania Trump creció asistiendo a las carreras de Fórmula 1 con su padre en su Eslovenia natal.

Este jueves, la primera dama de Estados Unidos combinará su antiguo interés personal por los coches y las carreras con uno nuevo: el cuidado de jóvenes en hogares de acogida.

Se ha asociado con IndyCar y Fox Corporation para lanzar nuevas oportunidades de becas para jóvenes que salen del sistema de acogida, las cuales se darán a conocer en un anuncio en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump, antes del Gran Premio de este fin de semana en Washington.

El evento, que su asesor principal externo describió como “una inmersión cultural sin precedentes”, marca una rara aparición pública de Melania Trump, quien ha mantenido un perfil mucho más bajo durante el segundo mandato de su esposo y no ha sido vista en público desde la Copa Mundial de la FIFA el 19 de julio. Pero también refleja cómo está forjando su propio camino como primera dama, dejando de lado algunos de los roles públicos más tradicionales del cargo y participando tras bambalinas en un trabajo político sustancial, específicamente en su iniciativa de acogida familiar, “Fomentando el Futuro”.

En las últimas semanas, por ejemplo, Melania Trump faltó a eventos donde la ausencia de cualquiera de sus predecesores podría haberse notado: el funeral del amigo cercano del presidente, el senador Lindsey Graham, la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que fue reprogramada, y un reciente y digno traslado en la base aérea de Dover para los militares estadounidenses caídos en la guerra de Irán.

Ha pasado la mayor parte de ese tiempo en el club de golf del presidente en Bedminster, Nueva Jersey, y lejos de la Casa Blanca, que es una zona de construcción activa en medio de los diversos proyectos favoritos de su esposo. Y a principios de este año, aparte de brindar una declaración sorpresiva para distanciarse del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, las apariciones públicas de Trump estuvieron orientadas a promocionar su acuerdo multimillonario con Amazon en su documental homónimo.

Pero lejos del foco de las cámaras, según fuentes consultadas por CNN, la primera dama y su equipo están intensamente involucrados en una operación política más centrada que durante el primer mandato de su marido, cuando su iniciativa multifacética “Be Best” no logró obtener apoyo ni resultados significativos.

No está claro qué fue lo que impulsó el interés de la primera dama en el sistema de acogida. Ha participado en otras iniciativas relacionadas con la infancia, como promover el uso responsable de la IA y trabajar para reunir a los niños separados de sus familias durante la guerra de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, su oficina se negó a proporcionar información sobre su motivación específica en este tema. (Según el Departamento de Educación de EE.UU., aproximadamente 400.000 jóvenes estadounidenses viven en hogares de acogida, y uno de cada cinco sufre de falta de vivienda al salir del sistema, según la Base de Datos Nacional de Jóvenes en Transición ). La labor de Melania comenzó poco después del primer mandato de su esposo, cuando lanzó una serie de becas en 2021.

Desde su regreso a la Casa Blanca, ha impulsado un decreto firmado por el presidente en noviembre pasado, que según funcionarios ha dado inicio a acciones a nivel estatal para recopilar datos sobre el bienestar infantil y eliminar el llamado impuesto a los huérfanos; introdujo cuentas de ahorro tipo IRA para niños en hogares de acogida; y consiguió una inversión de US$ 25 millones en el presupuesto de su esposo para 2026 para vivienda y apoyo a jóvenes que salen del sistema.

Ha hecho un llamado en el Capitolio en favor de los niños que salen del sistema de acogida, y su equipo está trabajando estrechamente con el Congreso para reformar los programas de vivienda, educación y capacitación para jóvenes y exjóvenes en hogares de acogida, aunque la legislación sigue estancada.

Según declaró un alto cargo de la administración a CNN, su oficina está “pensando mucho más en el legado”, lo que incluye la incorporación de “personas con auténtica experiencia en políticas públicas para ayudar a implementarlo”.

Esta vez, Melania Trump ha conformado un equipo mucho más reducido de siete personas, en comparación con la docena que integraba su equipo durante su primer mandato. Los defensores de los jóvenes en hogares de acogida le han prestado atención a la contratación de Sarah Gesiriech, exfuncionaria de USAID que asesoró a la ex primera dama Laura Bush y al senador Chuck Grassley de Iowa, como su directora de políticas. La oficina de Trump colabora frecuentemente con diversas agencias, a menudo con solicitudes específicas, según declaró un alto funcionario.

“Realmente están impulsando a las agencias a tomar medidas que beneficiarán a los jóvenes tutelados. En última instancia, las agencias deben tomar esas medidas, pero la oficina de la primera dama está al mando”, dijo el funcionario.

Los expertos en bienestar infantil que hablaron con CNN en general aplaudieron la labor de la primera dama, aunque algunos cuestionaron en privado si otras políticas impulsadas por la administración de su esposo han socavado el trabajo que ella está realizando.

“Es positivo que exista un debate nacional sobre estos jóvenes”, afirmó Chantal Hinds, abogada y directora de políticas sénior del Children’s Defense Fund de Nueva York, especializada en niños y familias históricamente marginados y desfavorecidos.

“Sin embargo, creo que el gran problema que nadie quiere mencionar es lo que está sucediendo por parte de la administración y cómo esas cosas también afectarán y probablemente obstaculizarán la verdadera eficacia de algunos de estos cambios que se están produciendo para los jóvenes”, dijo.

Hinds citó los recortes a los programas de asistencia social, como los cupones de alimentos, y los cambios en el sistema Medicaid como ejemplos de cómo la administración de Trump “está poniendo a las familias en situaciones más precarias”, lo que, según sugirió, podría aumentar “el número de jóvenes que ingresan al sistema”. Hinds también señaló que la administración de Trump está atacando los derechos de las personas transgénero, indicando que aproximadamente el 30 % de los jóvenes en hogares de acogida se identifican como LGBTQ.

¿Su mensaje a la primera dama? Que continúe con su labor de defensa, pero que se oponga a algunas de las medidas que está tomando la administración de su marido.

La oficina de la primera dama no respondió a la consulta de CNN sobre si Melania Trump, quien siempre ha mantenido una rama independiente, había expresado en privado alguna de esas objeciones.

Pero la atención que Trump presta a los jóvenes en hogares de acogida ya ha “acelerado la acción”, según declaró un alto funcionario, lo que ha propiciado una mayor aceptación en algunos sectores políticos de lo que tradicionalmente ha sido un tema bipartidista. Este ha sido el caso de la llamada “licencia para familiares”, una política que los defensores llevan tiempo impulsando y que permite a parientes y familiares registrarse para obtener la licencia de padres de acogida.

“Algunos estados republicanos nos han dicho: ‘Muchas gracias. Nos estábamos topando con muros en nuestra legislatura. Ahora que hemos podido decir que esto está relacionado con la iniciativa Trump para fomentar el futuro, hemos superado algunos de esos obstáculos iniciales’”, dijo el funcionario.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.