Maluma, Karol G y J Balvin, entre los artistas que activaron sus fundaciones para apoyar a Colombia tras terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes dejó cientos de muertos y heridos, pero también provocó una…

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes dejó cientos de muertos y heridos, pero también provocó una ola de solidaridad entre artistas y celebridades, quienes comenzaron a movilizar recursos para ayudar a los damnificados en distintas regiones del país.

Una de ellas es Karol G, quien puso a disposición su fundación Con Cora para apoyar a los afectados. A través de redes sociales, la organización informó que trabajan junto a otros organismos aliados para llevar asistencia a algunas de las zonas más golpeadas por el terremoto.

También Camilo, Mau, Ricky, Evaluna y Ricardo Montaner informaron de la activación de The House Project, la organización humanitaria de la familia Montaner, con el objetivo de enviar ayuda hacia Colombia. La fundación confirmó que ya se encuentra tomando acciones para atender la emergencia y aceptando donaciones. A través de un video compartieron detalles de las necesidades que se viven después de una tragedia como las que tuvieron lugar en Colombia y Venezuela, donde también estuvieron asistiendo tras el sismo de junio.

Otro que se sumó a la iniciativa fue Maluma a través de su fundación El Arte de los Sueños. Con un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante informó de su decisión de brindar ayuda para reconstruir a su país. Además, señaló que tanto su fundación, como su tienda de ropa Remanence y su restaurante Casa Eterna sirven como centros de acopio en Medellín.

Por su parte, J Balvin, Ryan Castro y Nicky Jam, junto a Reliance Jets, se unieron a la iniciativa que contempla el uso de aviones privados para transportar donaciones. En un video compartido en Instagram, la empresa de aeronaves informó del envío de dos toneladas de ayuda a Cali, en colaboración con los equipos de los artistas.

Otro de los artistas que decidió apoyar a sus compatriotas es Blessd. El cantante, junto a la Fundación Sueños de Barrio y Dímelo Jara Company, puso en marcha una operación para movilizar aproximadamente 120 toneladas de ayuda humanitaria en lugares como Chocó, Quibdó, Pereira y Manizales.

Finalmente, el grupo Morat anunció que junto a su fundación Aprender a Quererte habilitará puntos de donación en el recinto en el que ofrecerán conciertos en Bogotá en colaboración con UNICEF. Además, donarán una parte de la recaudación en taquilla de esas presentaciones para la reconstrucción de instituciones educativas en las zonas más afectadas por el terremoto.

The-CNN-Wire

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