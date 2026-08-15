Luigi Mangione se declara culpable de los cargos federales en su contra. ¿Qué sigue ahora?

Más de un año después del asesinato a tiros del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, Luigi Mangione, de 28 años,…

Más de un año después del asesinato a tiros del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, Luigi Mangione, de 28 años, confesó el crimen con sus propias palabras al declararse culpable de cargos federales ante un tribunal el viernes. Esta decisión plantea interrogantes sobre el futuro de su próximo juicio estatal por asesinato.

“La mañana del 4 de diciembre de 2024, le disparé al Sr. Thompson en Manhattan y murió”, dijo Mangione sentado en una sala de un tribunal federal, flanqueado por sus abogados defensores. Habló con calma y no expresó remordimiento alguno por asesinar al ejecutivo de salud de 50 años y padre de dos hijos, mientras los familiares de Thompson, incluida su viuda, lo escuchaban desde la primera fila de la sala y se abrazaban.

El cambio de declaración es un giro sorprendente en un caso que ha captado la atención nacional y ha puesto al descubierto una profunda frustración con el sistema de salud estadounidense, ya que Mangione había reunido una multitud de seguidores devotos que simpatizaban con su causa y lo consideraban una especie de héroe popular.

Mangione enfrentaba cargos tanto estatales como federales: su declaración de culpabilidad pospuso el juicio federal por dos cargos de acoso, programado para enero de 2027. Sin embargo, el destino del caso estatal de Mangione, que debía ir a juicio el próximo mes, ahora pende de un hilo, ya que sus abogados buscan que se desestimen los cargos de homicidio intencional sin premeditación y posesión de armas, amparándose en la prohibición de doble enjuiciamiento.

Se prevé un enfrentamiento legal que probablemente retrase el juicio estatal, ya que la Fiscalía del Distrito de Manhattan indicó el viernes que luchará para que el proceso judicial siga adelante.

Aún está por verse si esto sucederá, pero expertos legales afirman que la defensa de Mangione tiene un argumento sólido que podría lograr la desestimación de la mayoría de los cargos estatales en virtud de la ley de doble enjuiciamiento del estado de Nueva York, la cual va más allá de la Constitución de Estados Unidos al prohibir dos procesamientos basados ​​en el mismo acto o conducta delictiva.

“Creo que es muy probable que el caso estatal se archive con la declaración de culpabilidad federal”, declaró Anthony Capozzolo, exfiscal de la Fiscalía del Distrito de Manhattan y exfiscal federal del Distrito Este de Nueva York.

Capozzolo prevé que los fiscales de Nueva York no podrán seguir adelante con el caso “porque es probable que ambos delitos impliquen castigar a alguien por el asesinato de la misma víctima y los elementos de los casos federales y estatales castigan el mismo daño o maldad”.

“Por lo tanto, los delitos no se considerarán lo suficientemente diferentes como para permitir que Nueva York continúe con el procesamiento”, concluyó.

La declaración de culpabilidad de Mangione en el caso federal se produjo durante una conferencia programada apresuradamente horas después de su comparecencia ante el tribunal estatal a principios de esta semana para hablar sobre el próximo juicio. CNN informó esta semana que los abogados defensores de Mangione estaban negociando un acuerdo con los fiscales federales, aunque sus abogados defensores confirmaron el viernes en el tribunal que no se llegó a ningún acuerdo.

La jueza estadounidense Margaret Garnett fijó la fecha de la sentencia de Mangione para el 18 de diciembre. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua; si la fiscalía está satisfecha con la sentencia federal, podría aceptar desestimar los cargos estatales.

Por primera vez el viernes, Mangione describió públicamente el asesinato de Thompson con sus propias palabras, detallando los pasos que siguió para planear el tiroteo frente a un hotel en Midtown Manhattan que albergaba la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealthcare. Mangione habló rápidamente, lo que provocó que la jueza lo interrumpiera porque tenía dificultades para oírlo.

“Tras años de sufrir fuertes dolores por una fractura de espalda, sortear los obstáculos del sistema de seguros médicos y presenciar experiencias similares de muchísimas personas, me enteré de que UnitedHealthcare celebraría su conferencia anual para inversores en la ciudad de Nueva York el 4 de diciembre de 2024”, declaró Mangione, y añadió que a la conferencia asistirían inversores y ejecutivos, pero no profesionales médicos ni pacientes. Mangione afirmó haber utilizado una impresora 3D para crear parte de un arma de fuego, a la que equipó con un silenciador y un cargador antes de viajar a la ciudad de Nueva York en noviembre de 2024.

“Luego envié un correo electrónico a la directiva de UnitedHealthcare, haciéndome pasar por un inversor de una empresa que gestiona más de US$ 50 mil millones en activos y solicitando información sobre la conferencia”, declaró Mangione. “A diferencia de mis interacciones anteriores con aseguradoras, recibí una respuesta inmediata en menos de una hora”.

Leyendo una declaración preparada con poca emoción, Mangione describió el tiroteo contra Thompson: “Cuando lo hice, comprendí que mis acciones lo harían temer por su vida o sufrir lesiones corporales graves. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal”.

No miró a la familia de Thompson.

El asesinato de Thompson frente a un hotel en Midtown Manhattan desencadenó una búsqueda interestatal que terminó cinco días después, cuando la policía de Altoona, Pensilvania, arrestó a Mangione en un McDonald’s.

Según las autoridades, en su mochila encontraron un arma que lo vinculaba con la escena del crimen y una libreta con anotaciones sobre cómo atacar al CEO en la “convención de contables parásitos”, pruebas contundentes que, según expertos consultados previamente por CNN, limitarían sus opciones de defensa en el juicio.

Los abogados de Mangione expresaron su preocupación cuando fue acusado inicialmente en ambas jurisdicciones, argumentando que el joven de 28 años estaba siendo juzgado injustamente dos veces por el mismo delito. Desde entonces, la posibilidad de doble enjuiciamiento ha permanecido como una cuestión abierta que ha surgido en varias ocasiones durante las audiencias públicas y en los documentos presentados.

Inmediatamente después de la audiencia federal del viernes, el equipo de defensa de Mangione presentó una moción solicitando al juez Gregory Carro de Nueva York que desestimara los cargos de asesinato en segundo grado y posesión de armas en su caso estatal, según declaró Karen Friedman Agnifilo a los periodistas a las afueras del tribunal federal el viernes.

“Fue un único suceso trágico, sin embargo, está siendo procesado dos veces por la misma conducta”, declaró a los periodistas.

“Afortunadamente, la ley de Nueva York no permite esto”, añadió Friedman Agnifilo. “La ley de Nueva York no permite que una persona sea procesada y castigada dos veces por el mismo delito bajo una ley que regula los enjuiciamientos sucesivos”.

En su escrito, la defensa solicitó al juez estatal que desestimara los cargos, acusando a los fiscales federales y estatales de coordinar sus casos para maximizar la efectividad punitiva de ambos, en detrimento del Sr. Mangione.

La defensa de Mangione alegó que los fiscales estatales y federales llegaron a un acuerdo para que el caso estatal procediera primero, con el fin de eludir la prohibición de doble enjuiciamiento y brindar a ambas oficinas la oportunidad de procesar a Mangione, violando así sus derechos constitucionales.

“Este acuerdo coordinado entre ellos tenía un propósito específico: el plan fue diseñado únicamente para garantizar dos enjuiciamientos sucesivos, con el fin de intentar evitar la prohibición de doble enjuiciamiento”, afirma el escrito.

La Fiscalía del Distrito de Manhattan reconoció la moción de Mangione para desestimar los cargos estatales el viernes por la tarde, pero declaró estar preparada para defender su caso ante los tribunales.

“Nos alienta que la familia del Sr. Thompson haya recibido hoy cierto reconocimiento de su responsabilidad. Si bien la sentencia federal está pendiente, estamos preparados para litigar las mociones de la defensa. La Fiscalía del Distrito de Manhattan mantiene su compromiso de buscar justicia para el Sr. Thompson y su familia”, declaró un portavoz.

Carro ahora debe considerar si permite que el juicio siga adelante con los ocho cargos que Mangione enfrenta actualmente en la acusación formal. Podría retrasar el inicio de la selección del jurado, previsto para el 8 de septiembre, mientras las partes presentan sus argumentos ante el tribunal, o incluso esperar a que se dicte la sentencia federal antes de tomar una decisión.

Cualquiera de las partes podría apelar la decisión de Carro, lo que probablemente retrasaría aún más un posible juicio estatal, si es que llega a celebrarse.

Expertos legales de Nueva York han sugerido que es improbable que los fiscales estatales vean un juicio contra Mangione ahora que ha resuelto el caso federal.

“Creo que, según la ley, el juicio estatal debe desestimarse. Considero que el argumento de la doble incriminación es válido”, afirmó Joey Jackson, analista legal de CNN y abogado defensor penal, porque ambos casos involucran “el mismo tipo de transacción y suceso, los mismos hechos” y el mismo “mal” que queda “erradicado” con la declaración de culpabilidad de Mangione el viernes.

Stacy Schneider, abogada defensora penal de la ciudad de Nueva York, declaró a Jake Tapper de CNN que la defensa de Mangione tiene una “buena posibilidad” de lograr que se desestime el caso estatal, “pero no es una victoria segura”.

“Quieren invocar la ley de doble incriminación del estado de Nueva York, que es una ley amplia y establece que no solo no se puede procesar a una persona por el mismo acto, sino que tampoco se la puede procesar por el mismo acto o transacción delictiva, aunque se trate de dos delitos diferentes”, explicó.

Mientras tanto, es probable que los fiscales argumenten que “el acoso fue un preludio del asesinato”, dijo Schneider, y que los actos que abarcan los cargos federales “no son lo mismo que apretar el gatillo”.

Sea cual sea el resultado del caso estatal, según los expertos, Mangione probablemente también estará pensando en su sentencia en diciembre, cuando tendrá otra oportunidad de dirigirse al tribunal.

Sus abogados probablemente presentarán lo que se conoce como pruebas atenuantes, que el juez considerará al determinar su sentencia.

Tras la comparecencia del viernes ante el tribunal, la abogada defensora de Mangione dijo que su cliente ha “aceptado toda la responsabilidad” por la muerte de Thompson, calificando el viernes como un “día solemne y significativo”.

“Como explicó Luigi hoy en el tribunal, sufrió años de dolor intenso y debilitante tras una fractura de columna mientras luchaba por desenvolverse en nuestros sistemas de salud y seguro médico”, dijo Friedman Agnifilo a las afueras del juzgado. “Al igual que miles de personas que se han comunicado tras esta tragedia para compartir sus experiencias, él creía que el sistema le había fallado y arruinado la vida”.

En un comunicado, la familia de Thompson calificó la declaración de culpabilidad como un paso importante hacia la justicia y mencionó los casos pendientes de Mangione en los tribunales estatales de Nueva York y Pensilvania. Este último caso involucra cargos derivados de su arresto.

“Si bien nada aliviará el dolor de su pérdida, agradecemos que el sistema de justicia federal haya responsabilizado al culpable de este acto atroz”, expresó la familia Thompson en su comunicado. “Ahora esperamos que el tribunal garantice que la sentencia refleje la gravedad de este crimen”.

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