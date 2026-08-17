Los estadounidenses pronto podrían pagar mucho más por las fresas

Las fresas ofrecen un sabor a verano, incluso cuando se comen en pleno invierno. Pero este producto disponible todo el…

Las fresas ofrecen un sabor a verano, incluso cuando se comen en pleno invierno. Pero este producto disponible todo el año al que los estadounidenses se han acostumbrado pronto podría encarecerse.

El Gobierno de Trump está investigando si los productores mexicanos venden en Estados Unidos fresas cosechadas en invierno a precios injustamente bajos, una determinación que podría derivar en aranceles sobre esas importaciones y, en última instancia, en mayores costos para los consumidores.

Si eso ocurre, supondría una ruptura con décadas de comercio de fresas mexicanas en gran medida libre de aranceles al amparo de los tratados de libre comercio de Estados Unidos. También podría agravar las preocupaciones sobre el costo de vida de cara a las decisivas elecciones intermedias, mientras los consumidores ya sienten la presión del aumento de los precios de la gasolina.

A primera vista, este tipo de investigaciones puede parecer contraproducente para los consumidores estadounidenses. Si un país extranjero puede vender productos a menor precio, ¿no deberían los consumidores poder beneficiarse de esos precios más bajos? En general, sí. Pero la legislación estadounidense establece un límite cuando los productos extranjeros se venden a precios injustamente bajos y esas importaciones causan un perjuicio significativo a las empresas estadounidenses.

Un impresionante 98 % de las importaciones estadounidenses de fresas provino de México el año pasado, con envíos valorados en más de US$ 1.000 millones, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estados Unidos se vuelve especialmente dependiente de las fresas mexicanas durante los meses de invierno, cuando la producción nacional disminuye. Pero no está claro hasta qué punto los precios también están haciendo que Estados Unidos recurra más a México.

El caso fue presentado por Strawberry Growers for Fair Trade, una coalición de productores de fresas de Florida, cuyas frutas suelen cosecharse durante los meses de invierno.

Las importaciones mexicanas han crecido más rápido que la demanda de fresas de invierno y les han quitado cuota de mercado a los productores estadounidenses al vender a precios más bajos, afirmó Daniel Pickard, abogado principal de la coalición. Si el caso prospera, espera que los aranceles tengan un impacto “relativamente moderado” en los precios al consumidor y, al mismo tiempo, ayuden a los agricultores estadounidenses a competir.

Hay un ejemplo reciente de lo complicado que puede resultar esto en la práctica. Los precios de los tomates costaron un 12,8 % más el mes pasado que un año antes, según el Índice de Precios al Consumidor. Esto ocurre después de que Estados Unidos impusiera en julio pasado un arancel antidumping de aproximadamente el 17 % a la mayoría de los tomates mexicanos.

Pero sería un error atribuir ese aumento por completo a los aranceles: las condiciones meteorológicas adversas en las regiones productoras de tomate de México y las temperaturas bajo cero en partes de Florida durante los dos primeros meses de este año también influyeron, según un informe de abril del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Se espera que el Departamento de Comercio publique a más tardar el 18 de agosto su conclusión preliminar en el caso de las fresas, que podría recomendar aranceles más altos. Es probable que transcurran varios meses antes de que se tome una decisión definitiva.

Incluso después de que el Departamento de Comercio publique su conclusión preliminar, la tasa arancelaria aún podría cambiar. Eso ocurrió el año pasado en el caso de ciertas importaciones de pasta italiana, cuando el Departamento de Comercio propuso inicialmente aranceles antidumping adicionales de hasta el 92 %, antes de reducir finalmente las tasas a menos del 10 % tras revisar información adicional de los fabricantes de pasta.

Las tasas más bajas ayudaron a evitar la posibilidad de precios drásticamente más altos —o de un acceso potencialmente reducido a algunas marcas italianas de pasta— para los consumidores estadounidenses.

The-CNN-Wire

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