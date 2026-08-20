Los altos precios de la gasolina frena las ventas de Walmart, pero un reembolso de US$ 2.900 millones permitirá bajar precios

Los altos precios de la gasolina redujeron el gasto general de los estadounidenses, lo que llevó al crecimiento más lento…

Los altos precios de la gasolina redujeron el gasto general de los estadounidenses, lo que llevó al crecimiento más lento de las ventas en las tiendas de Walmart en EE.UU. desde los primeros meses de la pandemia.

El mayor minorista del país obtuvo US$ 6.400 millones en ganancias netas en los tres meses que terminaron el 31 de julio, gracias al fuerte gasto en compras por internet y a un enorme reembolso de US$ 2.900 millones por aranceles, el mayor registrado hasta ahora.

Aun así, las acciones de Walmart (WMT) cayeron más de un 9 % en las primeras operaciones de este jueves, después de que las ventas en sus tiendas de EE.UU., excluido el combustible, crecieran apenas un 2,6 % en el trimestre, frente al 4,6 % de un año antes. Es el crecimiento más lento desde el periodo comprendido entre febrero y abril de 2020.

Walmart suele considerarse un indicador de la fortaleza del gasto de los consumidores. El menor crecimiento de las ventas en las tiendas se debe en parte a la reducción de los precios de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso, así como a que más clientes optan por comprar por internet.

Pero, en general, los precios más altos de la gasolina están reduciendo la capacidad de los estadounidenses para gastar en otras cosas. El director financiero, John David Rainey, dijo este jueves que hay “posiblemente un entorno de consumo más débil que en febrero”, antes de que se dispararan los precios de la gasolina.

“En cierto modo, es decir lo obvio: estamos viendo cierta presión adicional sobre los consumidores en comparación con principios de año debido a los precios más altos del combustible”, dijo Rainey en una llamada sobre los resultados financieros. Añadió que, cuando los precios de la gasolina superan los US$ 4 por galón, “hay un impacto psicológico. Hay decisiones que los consumidores están tomando”.

La compañía dijo a los inversionistas que utilizará los US$ 2.900 millones que recibió en reembolsos por aranceles para invertir en reducciones de precios para los consumidores, con el objetivo de impulsar el gasto.

Walmart no es el único gran minorista que registra importantes reembolsos por aranceles, es decir, el dinero que las empresas recibirán del Gobierno por los aranceles que pagaron sobre las importaciones en 2025 y principios de 2026. A principios de esta semana, Target, uno de sus principales competidores, informó que su reembolso ascendió a US$ 994 millones. TJX, que opera cadenas como TJ Maxx, Marshalls y HomeGoods, recibió US$ 331 millones. Las tiendas de artículos para el hogar Home Depot y Lowe’s informaron reembolsos de US$ 730 millones y US$ 80 millones, respectivamente.

La Corte Suprema determinó en febrero que los aranceles de mayor alcance impuestos por el presidente Donald Trump eran ilegales. En mayo, el Gobierno comenzó a emitir reembolsos de los US$ 168.000 millones recaudados de 330.000 importadores. Hasta el 31 de julio, se habían devuelto US$ 100.000 millones, según un documento judicial presentado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).

Y no son solo los minoristas los que están registrando grandes reembolsos por pagos anteriores de aranceles. Apple, Nike, Amazon y FedEx, entre otras empresas, informaron haber recibido reembolsos en sus resultados financieros más recientes.

Con información de Elisabeth Buchwald y Nathaniel Meyersohn, de CNN.

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