Las ventas de McDonald’s en EE.UU. se ralentizan tras el cansancio por las ofertas

McDonald’s aumentó recientemente la cantidad de ofertas y descuentos para atraer a más clientes. Pero esta estrategia parece haber fracasado.…

McDonald’s aumentó recientemente la cantidad de ofertas y descuentos para atraer a más clientes. Pero esta estrategia parece haber fracasado.

La cadena de hamburguesas reportó este martes su menor crecimiento desde 2025, con un aumento de ventas en EE.UU. de tan solo el 0,8 % en el segundo trimestre. McDonald’s atribuyó la desaceleración en las visitas a un servicio más lento debido a la cantidad de promociones lanzadas en los últimos meses. Ahora planea reevaluar su menú.

El CEO Chris Kempczinski declaró en una conferencia telefónica sobre resultados que el negocio en EE.UU. se ralentizó significativamente durante el segundo trimestre y que los resultados estuvieron por debajo de las expectativas.

McDonald’s introdujo varias promociones en los últimos meses, como los menús de la Copa Mundial de la FIFA y de K-pop Demon Hunter por tiempo limitado, además de un menú renovado por US$ 3. Kempczinski afirmó que los restaurantes “se vieron desbordados por los grandes despliegues durante el trimestre, lo que provocó una menor eficiencia en sus operaciones y afectó los tiempos de atención al cliente”.

En los últimos años, McDonald’s ha reforzado sus ofertas económicas y sus productos de menor precio para impulsar las ventas y convencer a los consumidores de que es asequible.

A principios de este año, eliminó gradualmente muchas promociones digitales y su oferta de “Compra uno y llévate otro por US$ 1” en favor de un nuevo menú McValue con muchos productos a menos de US$ 3.

Sin embargo, solo alrededor del 65 % de los restaurantes franquiciados participaron en la oferta. Algunos locales incluso la utilizaron para subir los precios de algunos productos, aunque manteniéndolos por debajo de los US$ 3.

“En conjunto, todos estos factores impactaron negativamente las visitas de algunos de nuestros clientes más fieles”, declaró Ian Borden, director financiero de McDonald’s, durante la conferencia telefónica.

Como resultado, Borden anunció que McDonald’s lanzará nuevas promociones la próxima semana en su aplicación para “reactivar a nuestros clientes más frecuentes”. La compañía también aumentará su inversión en marketing para productos de probada eficacia, como sus Menús Extra Value.

McDonald’s también está realizando cambios en su equipo directivo tras los decepcionantes resultados del trimestre.

Joe Erlinger, presidente de la compañía en Estados Unidos desde 2019, quien lideró la empresa durante la pandemia de covid-19 y el brote de E. coli, deja su cargo de inmediato. Será reemplazado por Skye Anderson, una veterana con 26 años de experiencia que actualmente se desempeña como directora de operaciones en Estados Unidos.

The-CNN-Wire

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