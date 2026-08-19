Las claves de la muerte repentina de Hayden Panettiere y quién estaba con ella

Por todos los indicios, la nueva vida de Hayden Panettiere apenas estaba comenzando. La actriz que saltó a la fama…

Por todos los indicios, la nueva vida de Hayden Panettiere apenas estaba comenzando.

La actriz que saltó a la fama interpretando a una porrista indestructible en la serie de NBC “Heroes” era mucho más vulnerable en la vida real. Problemas de salud mental, depresión posparto y adicción marcaron sus años de juventud y detuvieron temporalmente la carrera que comenzó cuando tenía menos de un año de edad.

Pero este año, Panettiere abordó sus luchas en una autobiografía y habló públicamente sobre la muerte de su hermano. Y su carrera estaba resurgiendo, con su última película estrenada en enero.

Por eso, cuando la actriz de 36 años fue declarada muerta en un apartamento de Carolina del Sur, donde la Policía informó que se encontraba con un hombre identificado como su novio y el hermano de este el domingo, la conmoción y el dolor se extendieron por todo el mundo.

“Siento que está con su hermano y que están en paz”, dijo Lesley Vogel, la madre de Panettiere, a NBC News entre lágrimas el martes.

Panettiere dijo que no había relación entre ella y su madre a principios de este año en el podcast “On Purpose” de Jay Shetty.

Esto es lo que sabemos (y lo que no sabemos) sobre la muerte de Panettiere:

Los médicos respondieron a una llamada al 911 sobre un “paro cardíaco reportado” alrededor de la 1:51 p.m. del domingo en una residencia en Greenville, según informó la oficina del forense del condado.

El informe provino de Judson Mill Lofts en Easley Bridge Road, dijo la Policía de Greenville. La Oficina del Forense indicó que Panettiere, residente de California, “se había estado alojando temporalmente” en el complejo de apartamentos, pero las autoridades no precisaron quién vivía en la residencia.

Los socorristas llegaron y encontraron a Panettiere en paro cardíaco, según la Oficina del Forense. Un audio de despacho obtenido de Broadcastify.com hace referencia a una posible sobredosis y a maniobras de RCP en curso, aunque las autoridades no han confirmado si realmente ocurrió una sobredosis.

Los médicos intentaron sin éxito reanimar a Panettiere, quien fue declarada muerta en el lugar a las 2:32 p.m., informó la Oficina del Forense.

Un agente de policía de Greenville llegó al lugar y entrevistó a los hermanos Brian y Zach Hickerson, quienes dijeron que llamaron al 911, según un informe policial.

“Hablé primero con Zach Hickerson, él indicó que se trataba de la novia de su hermano”, escribió el agente en el informe.

Brian Hickerson mostró al oficial una bolsa con los medicamentos de Panettiere, según el informe. Sin embargo, muchos detalles del informe policial están censurados, incluida la lista de medicamentos de Panettiere.

CNN ha contactado a Brian y Zach Hickerson para obtener comentarios.

Una autopsia realizada el lunes no reveló signos de trauma que pudieran haber contribuido a su muerte, informó la Oficina del Forense.

La causa y la forma oficial de la muerte aún no han sido determinadas, a la espera de los resultados de pruebas adicionales. Las pruebas toxicológicas, que son estándar en muchas investigaciones de muertes, pueden tardar semanas en completarse.

En unas memorias sinceras publicadas menos de tres meses antes de su muerte, Panettiere detalló la evolución de una relación que al principio era emocionante y nueva, pero que rápidamente se convirtió en años de violencia doméstica por parte de un hombre al que solo se refirió como “Brian”. La actriz escribió sobre discusiones acaloradas, muchas veces bajo los efectos del alcohol, que terminaban con él abofeteándola y golpeándola entre gritos: “Una noche me destroza la cara tan mal que no salgo de la casa durante semanas”.

“Nunca olvidas la primera vez que alguien te abofetea”, escribió. “Tampoco olvidas la última”.

Según la Oficina del Secretario de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, en 2019, un Brian Hickerson fue condenado por dos cargos graves de “Lesionar a un cónyuge, conviviente, prometido(a), novio(a) o padre/madre de un hijo”, y sentenciado a cuatro años de libertad condicional formal.

Panettiere también escribió sobre al menos tres ocasiones diferentes en las que “Brian” fue arrestado después de golpearla durante una pelea, incluyendo el Día de San Valentín de 2020 mientras la pareja estaba de vacaciones en Wyoming.

En mayo de 2026, Brian Hickerson concedió una entrevista a TMZ, diciendo que había leído el entonces nuevo libro de Panettiere, reconociendo que “había bebido mucho y me puse violento con (Panettiere) y fui arrestado”, el 14 de febrero de 2020. Llamó a las partes del libro que detallan la violencia doméstica “mi capítulo. Todos deberían leerlo”.

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