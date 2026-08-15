Lala se intensifica a huracán y avanza hacia la Isla Grande de Hawai

Lala se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría 1 este sábado y azota partes de Hawai con fuertes…

Lala se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría 1 este sábado y azota partes de Hawai con fuertes vientos y lluvias intensas, mientras se aproxima a tocar tierra en un evento potencialmente histórico.

Lala alcanzará su punto más cercano a la Isla Grande de Hawai el sábado por la tarde y podría tocar tierra. De hacerlo como huracán, sería el primero en impactar directamente el estado en más de 30 años.

Hasta la mañana del sábado, la tormenta presentaba vientos de 120 km/h y se desplazaba a unos 190 km al sur de Hilo, según el Centro Nacional de Huracanes. Se reportó una ráfaga con fuerza de tormenta tropical de 80 km/h alrededor de las 10 a. m. hora local cerca de Kealakomo.

Está vigente un aviso de huracán para la Isla Grande, donde se prevén condiciones de huracán —vientos de al menos 120 km/h— para la tarde del sábado. Las zonas con mayor probabilidad de experimentar vientos con fuerza de huracán son las áreas meridionales de la isla, que estarán más expuestas al núcleo interno de Lala.

La amenaza más grave que plantea Lala son sus lluvias torrenciales, que podrían provocar inundaciones repentinas en todo el archipiélago de Hawai. El Centro Nacional de Huracanes ha advertido sobre el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en terrenos escarpados.

La tormenta descargará una cantidad generalizada de unos 30 cm de lluvia en la mitad oriental de la Isla Grande, con la posibilidad de acumulaciones aisladas superiores a los 60 cm. Una precipitación de 30 cm en Hilo equivaldría a más de la lluvia que suele caer en la ciudad durante todo un mes.

También se espera una acumulación de hasta 30 cm de lluvia en partes de Maui, donde están vigentes avisos de tormenta tropical. Lanai, Molokai, Oahu, Kauai y Kahoolawe también se encuentran bajo aviso de tormenta tropical.

El oleaje podría alcanzar entre 2,5 y 3,5 metros, particularmente en las costas orientadas al este, donde está vigente un aviso de oleaje fuerte.

La trayectoria actual de Lala sitúa el centro de la tormenta justo al sur de la Isla Grande, pero sus vientos más fuertes se encuentran al norte del ojo, lo que los coloca directamente sobre tierra firme. Estos vientos pueden derribar árboles y líneas eléctricas, un riesgo que se ve agravado por el suelo saturado de lluvia, lo que facilita que los árboles caigan.

A medida que el ciclón pase por Hawai, su circulación en los niveles bajos de la atmósfera podría oscilar y deformarse al chocar con el terreno montañoso del Mauna Loa y el Mauna Kea. Esto podría desplazar el centro de la tormenta hacia tierra firme o mantenerlo justo frente a la costa.

Los casos en los que el centro del ojo de una tormenta toca tierra en las islas hawaianas han sido muy escasos desde que se llevan registros modernos. El último sistema tropical en tocar tierra fue la tormenta tropical Olivia en 2018, que impactó en Maui. Esa fue la primera vez que una tormenta tocó tierra en esa isla desde que comenzaron los registros en la década de 1950.

El último huracán en tocar tierra ocurrió en 1992, cuando Iniki, de categoría 4, azotó Kauai, convirtiéndose en el ciclón más fuerte registrada que haya impactado directamente al estado. Lala sería el primer huracán en la historia en tocar tierra en la Isla Grande.

Lala también podría provocar una marejada ciclónica que eleve el nivel del mar entre 0,3 a 0,9 metros sobre zonas normalmente secas a lo largo de la costa de la Isla Grande. Olas grandes y peligrosas ya han llegado a las costas orientales y su intensidad aumentará durante el fin de semana, trayendo consigo un oleaje potencialmente mortal, corrientes de resaca, inundaciones costeras y una erosión significativa de las playas.

En Hilo, los supermercados y las gasolineras han registrado mucha actividad mientras la gente se abastece de artículos de primera necesidad, según informó Hawaii News Now, medio afiliado a CNN. El condado de Hawai también está ofreciendo sacos de arena a los residentes de toda la isla.

“Hay que tomar todas las precauciones necesarias, ¿verdad? Hablamos de tener baterías, preparar el kit de emergencia e informar a los vecinos y a los kupuna (ancianos)”, dijo el alcalde del condado de Hawai, Kimo Alameda. “Hay que asegurarse de que todos estén a salvo, porque nuestra isla es grande, tenemos comunidades pequeñas y estamos muy conectados”.

Funcionarios del condado y la Guardia Nacional también han estado discutiendo la posibilidad de desplegar recursos con antelación en zonas que sufrieron graves daños por tormentas a principios de este año, según Hawaii News Now. Las tormentas tropicales que se acercan a Hawái suelen encontrar aguas oceánicas más frías antes de llegar a las islas; sin embargo, Lala permanecerá sobre aguas más cálidas debido a una ola de calor marina persistente que se extiende hasta California y a la formación de un “Súper El Niño”.

Este año, el fenómeno de El Niño está contribuyendo a aumentar el potencial de tormentas en el Pacífico central, gracias a unas temperaturas oceánicas más elevadas y a vientos más débiles en las capas altas de la atmósfera (vientos que, en condiciones normales, tienden a disipar las tormentas). La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha pronosticado una temporada superior a la media para el Pacífico central, con una previsión de entre cinco y trece ciclones.

The-CNN-Wire

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