La reina Camila afirma que fue “difícil” mantener en secreto el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III

La reina Camila de Reino Unido habló sobre las dificultades que tuvo para mantener en secreto el diagnóstico de cáncer…

La reina Camila de Reino Unido habló sobre las dificultades que tuvo para mantener en secreto el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III durante una visita a un centro de apoyo para pacientes con cáncer, que tuvo lugar días antes de que la noticia se hiciera pública oficialmente.

Camilla relató lo “bastante difícil” que le resultó no mencionar el diagnóstico de su marido durante la visita a un centro de apoyo para pacientes con cáncer gestionado por la organización benéfica Maggie’s en 2024.

Sus declaraciones se hicieron en un cortometraje, estrenado el miércoles, para conmemorar el 30 aniversario de la organización benéfica.

La reina visitó un centro Maggie’s recién inaugurado en el Royal Free Hospital de Londres el 31 de enero de 2024, pero el diagnóstico de Carlos no se anunció oficialmente hasta el 5 de febrero.

“Recuerdo haber ido a ver a Maggie’s justo después de que le diagnosticaran la enfermedad al rey”, dijo la reina. “Nadie podía decir nada en aquel momento. Fue bastante difícil”.

“Estuve a punto de decir algo, pero sentí que no era el momento adecuado”, dijo, y agregó: “Tenía muchísimas ganas de desahogarme, pero obviamente no pude”.

Carlos anunció que le habían diagnosticado cáncer tras someterse a una intervención de próstata. En diciembre del año pasado, en una inusual actualización, reveló que había respondido bien al tratamiento.

Camilla, presidenta de Maggie’s, describió cómo su “pobre marido” había perseverado en sus deberes reales a pesar de su diagnóstico de cáncer.

“Nada lo detuvo. Simplemente dijo: ‘Esta es mi manera de hacer las cosas. Voy a afrontarlo’”, dijo ell.

Carlos, de 77 años, retomó sus compromisos reales públicos en abril de 2024.

El rey sigue recibiendo tratamiento para un tipo de cáncer no revelado.

Maggie’s cuenta con 27 centros de apoyo para pacientes con cáncer en todo el Reino Unido y presta apoyo a cientos de miles de personas afectadas por esta enfermedad cada año.

Laura Lee, la directora ejecutiva de la organización benéfica, fue filmada conversando con Camilla para el documental.

“Escucharla hablar con tanta fuerza sobre sus propias emociones durante su visita a nuestro centro Royal Free, sabiendo del diagnóstico de Su Majestad, es un gran honor”, ​​dijo en un comunicado recogido por la agencia de noticias británica PA Media.

“La franqueza del rey respecto a su diagnóstico sin duda ha ayudado a otros a ser más abiertos también, y escuchar ahora la respuesta completamente comprensible y natural de la reina como esposa pone de manifiesto por qué es tan importante que la familia y los amigos también reciban el apoyo que necesitan”, añadió Lee.

The-CNN-Wire

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