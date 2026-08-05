La FAA investiga por qué un avión de pasajeros que despegaba se acercó demasiado al helicóptero Marine One de Trump

Funcionarios investigan cómo un avión comercial lleno de pasajeros se acercó demasiado al helicóptero militar que transportaba al presidente Donald…

Funcionarios investigan cómo un avión comercial lleno de pasajeros se acercó demasiado al helicóptero militar que transportaba al presidente Donald Trump, informó el miércoles la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El helicóptero Marine One despegó desde la Elipse, justo al sur de la Casa Blanca, el martes por la tarde, pero el tráfico aéreo en el cercano Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington continuó durante un par de minutos después, según una revisión de CNN del audio del control de tráfico aéreo captado por ATC.com.

Por lo general, los aviones se detienen en el aeropuerto, ubicado a unos 4,8 kilómetros de la Casa Blanca, cuando el presidente despega.

“Según nuestra revisión preliminar de seguridad, hubo una pérdida momentánea de separación, tras lo cual las aeronaves continuaron alejándose una de la otra”, dijo la FAA en un comunicado. “Seguimos revisando el incidente e implementaremos cualquier acción correctiva apropiada en función de nuestros hallazgos”.

Ha crecido el escrutinio sobre el espacio aéreo extremadamente congestionado alrededor del Aeropuerto Nacional Reagan tras una colisión el año pasado entre un helicóptero Blackhawk del Ejército de EE.UU. y un avión regional de American Airlines, que mató a las 67 personas a bordo.

Tras ese incidente, la FAA impuso fuertes restricciones a los helicópteros que operan cerca del aeropuerto.

Una revisión del audio del control de tráfico aéreo indica que los pilotos de Marine One le dijeron al controlador de la torre de Reagan National que se estaban preparando para despegar al menos tres veces. El controlador no pareció reconocer la transmisión, y el tráfico en el aeropuerto continuó.

“Torre, ¿me copia? Marine One, tres minutos para despegar”, dijo un piloto a las 2:31 p. m., muestra el audio. El piloto volvió a llamar, pero el controlador respondió que la transmisión estaba “entrecortada e ininteligible”.

Minutos después, los pilotos dijeron que se estaban yendo por su ruta planificada. “Eh…”, respondió el controlador, según el audio. “Marine One, ¿dijo que está procediendo según lo informado?”.

Luego advirtió al helicóptero sobre un avión regional que ya estaba despegando. Los pilotos dijeron que vieron el avión y mantuvieron su posición antes de volar hacia la Base Conjunta Andrews, en Maryland, donde Trump abordó un vuelo del Air Force One hacia Los Ángeles.

“El controlador de tráfico aéreo estuvo en contacto tanto con el piloto comercial como con el piloto de Marine One durante la pérdida de separación”, aseguró la FAA. “Como ha dicho la Casa Blanca, el presidente nunca estuvo en peligro”.

El Marine One despegó desde la Elipse de la Casa Blanca, cerca del Jardín Sur, alrededor de las 2:33 p.m., según un informe del pool.

Aproximadamente un minuto después, a las 2:34 p.m., el vuelo 3742 de American Airlines, un avión regional E170 operado por Envoy Air y con destino a Pensacola, Florida, despegó del Aeropuerto Nacional Reagan. Envoy es una filial de propiedad total de American Airlines.

El avión comercial pasó a 2,4 kilómetros de la Elipse, según el seguimiento de Flightradar24. Ambas aeronaves aterrizaron de forma segura.

En un video captado por el periodista independiente Dave Stattler se puede ver al avión ascendiendo mientras el helicóptero se desplaza en la otra dirección, pasando frente al horizonte.

“El vuelo de Marine One del 4 de agosto fue rutinario”, dijo a CNN un portavoz del Cuerpo de Marines de EE.UU. en un comunicado. “La Torre Nacional de Washington no retrasó a la tripulación del helicóptero, no les pidió que esperaran, ni alteró de otro modo su perfil de vuelo”.

CNN se ha puesto en contacto con Envoy Air, American Airlines y la Casa Blanca para solicitar comentarios.

“Los vuelos del Marine One son pilotados por algunos de los mejores aviadores del mundo, y en ningún momento el presidente estuvo en peligro”, afirmó el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai al Wall Street Journal.

The-CNN-Wire

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