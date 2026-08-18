La expareja de Hayden Panettiere, Wladimir Klitschko, emite un comunicado sobre la muerte de la actriz

Wladimir Klitschko, el exboxeador ucraniano que fue pareja de Hayden Panettiere y con quien comparte una hija de 11 años,…

Wladimir Klitschko, el exboxeador ucraniano que fue pareja de Hayden Panettiere y con quien comparte una hija de 11 años, publicó la siguiente declaración en X acerca de la muerte de la actriz:

“Nuestra familia está atravesando un momento de profundo shock y dolor.

“El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Ella dejó este mundo demasiado pronto. Aunque ya no era mi pareja, Hayden fue una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya.

“Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, enfrentándose también a los lados más oscuros de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupaba en nuestras vidas.

“A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde la persona que fue.

“Extiendo mis más profundas condolencias a los padres de Hayden, sus amigos y sus fans, quienes también están de luto hoy. Personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto.

“Pido a todos que, por favor, respeten los sentimientos y la privacidad de nuestra familia durante este momento tan difícil. Por ahora, esto es todo lo que deseo decir.

“Gracias a todos los que están apoyando a mi familia y expresando sus sinceras condolencias.

“Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna. #WeLoveYouHayden”

The-CNN-Wire

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