La estrategia arancelaria de Trump cambió, pero su objetivo sigue siendo el mismo

Menos de dos horas antes de que venciera, una vez más, el plazo de medianoche para la aplicación de aranceles,…

Menos de dos horas antes de que venciera, una vez más, el plazo de medianoche para la aplicación de aranceles, el presidente Donald Trump se retractó la noche del martes respecto a su amenaza de imponer aranceles elevados a los productos canadienses.

Las dos naciones llegaron a un acuerdo, anunció Trump, con pocos detalles. “Vamos a dar algo, y estamos haciendo ciertas cosas”, dijo a los reporteros el miércoles.

El giro de última hora subraya cómo la administración Trump utiliza los aranceles no solo como una herramienta económica, sino también como apalancamiento en negociaciones con aliados y adversarios.

El enfrentamiento sobre los aranceles no se trata realmente de gravar US$ 20 mil millones de importaciones canadienses. Se trata de si Trump puede usar la amenaza de los aranceles para obtener concesiones de su socio comercial más cercano, entre otras cosas, aunque sin limitarse a ello, la apertura de sus mercados a los agricultores estadounidenses y la oferta de condiciones más favorables para las empresas del país.

Por ejemplo, días antes de anunciar la amenaza de aranceles pendiente, Trump dijo que estaba considerando aranceles para castigar al vecino del norte de Estados Unidos por supuestamente no hacer lo suficiente para detener el humo de los incendios forestales que contamina el aire estadounidense. Ahora, Trump afirma haber utilizado la amenaza para revivir el proyecto del Oleoducto Keystone XL.

Después de que la Corte Suprema anuló los aranceles más extensos de Trump a principios de este año, desencadenando un proceso de reembolso de miles de millones de dólares, las empresas obtuvieron un alivio de un ciclo de aranceles casi constante y vertiginoso durante el año anterior. Incluso dio a muchos empleadores la confianza para ampliar su plantilla, algo que habían evitado para asegurarse de tener el efectivo a mano para pagar los aranceles.

Pero no pasó mucho tiempo antes de que Trump acaparara los titulares al amenazar con imponer aranceles del 50 % en US$ 20 mil millones de bienes canadienses, esta vez con una ley de comercio nunca antes utilizada que vuelve a poner al país en la mira de los aranceles de Trump.

La propuesta de Trump para los aranceles se basa en su creencia de que el impulso global hacia el libre comercio durante la mayor parte de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial es fundamentalmente defectuoso. “Para mí, la palabra más hermosa del diccionario es arancel”, dijo durante la campaña en 2024.

Trump vendió los aranceles a los votantes como una especie de cura para todos: restaurarían el sector manufacturero de Estados Unidos, pondrían a las naciones extranjeras a su merced y traerían montones de ingresos, dijo.

Si bien, los aranceles pueden servir para algunas de esas cosas, no pueden lograr las tres a la vez. Si los aranceles son un medio efectivo en una disputa diplomática, rápidamente pierden su poder para generar ingresos o convencer a los líderes empresariales de que inviertan en la relocalización de la producción.

Por ejemplo, la razón que Trump dio para decretar nuevos aranceles a China el año pasado fue frenar el flujo de fentanilo a EE.UU. Lo que comenzó como un arancel mínimo del 10 % sobre los bienes chinos se disparó a más del 100 %. China respondió a EE.UU. con aranceles igualmente inflados.

El comercio entre las dos naciones llegó a un punto muerto, impidiendo la caída de ingresos arancelarios que Trump había pronosticado. Es difícil decir qué tan efectivos fueron los aranceles para frenar el tráfico de fentanilo; China sigue siendo una fuente importante de los productos químicos precursoras que los cárteles mexicanos utilizan para hacer la droga, según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

La prometida “época dorada” de la manufactura de Trump tampoco llegó. La Casa Blanca se apresuró a atribuirse el mérito del modesto repunte de los puestos de trabajo en el sector manufacturero este año, con unos 31.000 nuevos puestos creados desde enero, con unas 31.000 nuevas posiciones agregadas desde enero. Pero la economía perdió alrededor de 62.000 empleos manufactureros netos desde el comienzo del segundo mandato de Trump. No está claro qué papel han jugado los aranceles en el reciente repunte.

Al igual que cualquier política económica, los aranceles no beneficiarán a todas las partes. Se popularizaron en el siglo XIX como una forma de protección económica, lo que permitió a las empresas estadounidenses nacientes ganar tiempo para competir con los fabricantes ya consolidados del otro lado del charco.

Hoy en día, hay muchas empresas estadounidenses que se benefician del agresivo libro de jugadas comerciales de Trump.

Entre ellos: Cleveland-Cliffs, uno de los mayores fabricantes de acero estadounidense, ha podido cobrar a sus clientes precios notablemente más altos en comparación con hace aproximadamente un año, antes de que Trump introdujera aranceles del 50 %.

“Esta mejora en la demanda de acero y automoción se puede atribuir a las políticas comerciales desde hace mucho tiempo atrasadas que ahora tenemos implementadas en los Estados Unidos”, dijo el Director Ejecutivo Lourenco Goncalves en una llamada de ganancias el mes pasado.

Los aranceles, agregó, han sido “la política industrial más efectiva implementada en nuestro país en toda una generación”.

Pero el dinero extra que sus clientes están pagando por los metales producidos en Estados Unidos bien podría ser tomado de un fondo de dinero utilizado para pagar bonificaciones a los trabajadores, hacer aportaciones al 401 (k), o contratar a más trabajadores. Los aranceles representaron un aumento promedio de impuestos de US$ 1.000 por hogar en 2025, según la organización no partidista Tax Foundation.

Ahora, como parte del acuerdo que Trump está finalizando con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, podrían bajar los aranceles sobre el acero, aluminio y automóviles canadienses. Es probable que el estadounidense promedio que no está conectado a esas industrias no sienta ningún cambio inmediato, para mejor o para peor.

Pero continuarán pagando una prima que las empresas han incorporado en los precios, porque lo único que sigue siendo cierto en el frente comercial es la incertidumbre.

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