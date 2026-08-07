La economía estadounidense perdió inesperadamente 23.000 puestos de trabajo el mes pasado

La caída en la contratación durante el verano lastró el mercado laboral estadounidense en julio, cuando la economía perdió inesperadamente…

La caída en la contratación durante el verano lastró el mercado laboral estadounidense en julio, cuando la economía perdió inesperadamente 23.000 empleos, según nuevos datos publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

La tasa de desempleo descendió del 4,2% al 4,1%.

El aumento del empleo en julio representó una fuerte desaceleración con respecto al total de junio, que fue revisado a la baja, de 57.000 a 20.000. Tras las revisiones, el aumento del empleo en mayo se redujo prácticamente a la mitad, de 129.000 a 66.000.

El informe de julio estuvo muy por debajo de las expectativas de los economistas, que preveían un aumento de 95.000 empleos.

El informe del viernes se suma a las señales de que los empleadores se están volviendo más cautelosos a la hora de contratar, a medida que afrontan crecientes dificultades, como el envejecimiento de la población, la rápida adopción de la IA, el aumento de los precios del petróleo, la incertidumbre política y la guerra con Irán.

Sectores como el de la administración local, que perdió 57.000 empleos, fueron los principales impulsores de la pérdida de empleos en julio. y el sector del ocio y la hostelería, que pierde 40.000 empleos.

El informe mensual del gobierno sobre el mercado laboral se compone de dos encuestas: una a hogares y otra a empresas. Cuando se publica el informe mensual, la estimación inicial suele basarse en datos incompletos y se revisa dos veces más en los siguientes informes de empleo a medida que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) recibe información más completa.

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