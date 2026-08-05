La contratación en el sector privado estadounidense durante julio fue la más baja en lo que va de año

Las empresas del sector privado de EE.UU. redujeron su ritmo de contratación en julio, sumando unos 44.000 empleos, una cifra…

Las empresas del sector privado de EE.UU. redujeron su ritmo de contratación en julio, sumando unos 44.000 empleos, una cifra muy inferior a la de junio, según el último informe mensual de empleo de la empresa de nóminas ADP.

Estos aumentos mensuales fueron los más bajos desde diciembre, según muestran los datos de ADP.

El último informe de esta compañía siguió mostrando un mercado laboral impulsado por el sector sanitario; el sector de educación y servicios de salud aportó la mayor parte de los empleos creados en julio, con 36.000 nuevos puestos.

La mayoría de los demás sectores principales registraron cierto crecimiento del empleo, a excepción de los sectores de ocio y hostelería (que perdieron 11.000 empleos), comercio, transporte y servicios públicos (con una caída de 8.000 empleos) y recursos naturales y minería (con un descenso de 6.000 empleos).

La contratación por sectores mostró un comportamiento “irregular” el mes pasado, pero “envió una señal clara” sobre el crecimiento salarial, señaló ADP en el informe. El aumento salarial de los trabajadores que cambiaron de empleo fue el más rápido en casi un año, situándose en el 7 %. Por su parte, el incremento salarial de quienes permanecieron en sus puestos fue del 4,4 %.

“Quienes cambian de empleo son muy sensibles a las condiciones económicas en tiempo real, y el rápido crecimiento de sus salarios sugiere limitaciones en la oferta de mano de obra en ciertos segmentos del mercado laboral”, escribió Nela Richardson, economista jefa de ADP, en un comunicado. “Mientras tanto, los patrones habituales de contratación están cambiando a medida que los empleadores reaccionan a la evolución de las condiciones macroeconómicas”.

Las cifras de creación de empleo de junio se revisaron a la baja, pasando de 98.000 a 95.000 puestos de trabajo.

Los datos de ADP no siempre coinciden con el informe oficial de empleo del Gobierno federal —cuya publicación está prevista para el viernes por la mañana—, pero a menudo se utilizan como indicador de la tendencia general de la contratación y el crecimiento salarial.

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