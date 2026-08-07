La Casa Blanca hace un nuevo intento por destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook

La Casa Blanca hizo un nuevo intento para destituir a Lisa Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva…

La Casa Blanca hizo un nuevo intento para destituir a Lisa Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, según una carta dirigida a su abogado a la que obtuvo acceso CNN.

La carta, fechada el 5 de agosto, decía que hay “motivos suficientes para creer que usted hizo declaraciones falsas en uno o más contratos hipotecarios”, y solicitaba que presentara una respuesta por escrito a las acusaciones en un plazo de 21 días. El Gobierno de Trump planteó por primera vez las acusaciones el año pasado, lo que dio lugar a una investigación del secretario de Justicia de EE.UU. Cook no ha sido acusada de ningún delito y ha negado cualquier irregularidad.

ABC News fue el primero en informar sobre la carta.

En las últimas 24 horas, Trump ha presionado contra dos importantes fallos de la Corte Suprema en su contra: el caso Cook y el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento. El jueves, Trump firmó decretos que limitan el llamado turismo de nacimiento y la ciudadanía por derecho de nacimiento.

En junio, la Corte Suprema dictaminó que a Cook no se le dio la oportunidad de responder a las acusaciones del Gobierno de fraude hipotecario cuando el presidente Donald Trump anunció su destitución el año pasado. Sin embargo, el fallo fue de alcance limitado, ya que no determinó que hubiera causa suficiente para destituir a Cook basándose en las acusaciones de fraude.

“Estas acusaciones carecen de fundamento ahora tanto como hace un año, cuando el presidente Trump intentó destituir a la gobernadora Cook e interferir en la independencia de la Reserva Federal”, afirmaron en un comunicado los abogados de Cook, Abbe Lowell y Norm Eisen. “Independientemente de lo que el presidente Trump intente hacer a continuación, los hechos y los precedentes de la Corte Suprema dejan algo claro: no existe una causa válida para destituir a la gobernadora Cook”.

“Como hicimos antes, impugnaremos este último pretexto y preservaremos su cargo y el papel histórico de la Fed”, escribieron.

Trump lleva tiempo criticando a la Reserva Federal, un organismo políticamente independiente, por no haber bajado los tipos de interés a su gusto, especialmente a Cook y al expresidente Jerome Powell. Sin embargo, el presidente ha perdonado al actual presidente, Kevin Warsh, en un momento en que la alta inflación aumenta la probabilidad de subidas de tipos.

En cambio, Trump centra sus críticas en los colegas de Warsh en la Junta de la Reserva Federal, compuesta por ocho miembros, que vota sobre las decisiones de tipos de interés, junto con los presidentes de las Reservas Federales regionales. Si bien el presidente de la Reserva Federal suele desempeñar un papel influyente en la configuración del debate sobre las medidas de política monetaria, las decisiones son, en última instancia, el resultado de un proceso de comité.

“Tiene una junta directiva muy politizada”, dijo Trump en una entrevista con Punchbowl News publicada este viernes. “No depende totalmente de él. Depende de la junta. Creo que es excelente”.

“No lo criticaré”, añadió Trump.

La Reserva Federal declinó hacer comentarios.

El mes pasado, al pedírsele su opinión sobre el fallo del alto tribunal, Warsh declaró: “Creo en el Estado de derecho” y “acataremos la decisión de la Corte Suprema”. A diferencia de su predecesor, Warsh ha evitado pronunciarse sobre el caso y sus implicaciones para la independencia de la Fed. Powell asistió a los alegatos orales del caso de Lisa Cook en enero, en una inusual muestra de apoyo.

Durante su última conferencia de prensa como presidente en abril, Powell afirmó que la independencia de la Reserva Federal está “en riesgo” y que ahora corresponde al poder judicial preservar la capacidad del organismo para “elaborar la política monetaria al margen de consideraciones políticas”.

The-CNN-Wire

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