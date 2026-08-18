Karol G, Maluma, Miguel Bosé y más artistas se unen a concierto en Colombia para la reconstrucción tras el terremoto

El próximo 23 de agosto se llevará a cabo el concierto “Voces por la vida”, un evento que busca apoyar…

El próximo 23 de agosto se llevará a cabo el concierto “Voces por la vida”, un evento que busca apoyar a las personas y comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de Colombia el pasado 10 de agosto.

El concierto tendrá lugar en el Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá, y reunirá a importantes figuras de la música como Maluma, Miguel Bosé, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Andrés Cepeda, Eladio Carrión, Agudelo 888, Bonka, ChocQuibTown, Daniel Habif, Draco Rosa, Ela Taubert, Elder Dayán, Galy Galiano, Greeicy, Grupo Niche, Hamilton, Juan Duque, Juliana, Karen Lizarazo, Kris R, Laura Maré, Laura Pérez, Luis Alfonso, Maisak, Manú, Manuel Medrano, Mike Bahía, Nanpa Básico, Nico Hernández, Pedro Capó y Silvestre Dangond.

También se confirmó la participación de Karol G, quien estará presente vía livestream en colaboración con su fundación Con Cora.

Actualmente, Ticketmaster Colombia ofrece las entradas para el concierto y también habilitó la posibilidad de realizar donaciones a través de su plataforma. De acuerdo con la boletera, más de 22.200 personas han realizado donaciones por más de US$ 1 millón.

Además, informó que el 100% de lo recaudado por la boletería será destinado a fundaciones aliadas que trabajan para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas, según se indica en la web oficial.

A más de una semana del terremoto en Colombia, se han confirmado 280 muertes y 472 municipios afectados. De acuerdo con el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 127.608 viviendas presentan daños, 26.392 fueron destruidas y 197 edificios colapsaron.

The-CNN-Wire

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