Juez dictamina que el FBI no puede abandonar el plan de la era de Biden de trasladar su sede a Maryland

Un juez federal ha impedido que la administración de Trump abandone un plan de la era Biden para trasladar la…

Un juez federal ha impedido que la administración de Trump abandone un plan de la era Biden para trasladar la sede del FBI a los suburbios de Maryland.

El FBI y la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) habían anunciado en julio de 2025 sus planes para trasladar la sede de la agencia del edificio J. Edgar Hoover en el centro de Washington, al edificio Ronald Reagan, a pocas manzanas de distancia, descartando así la selección de la GSA en 2023 de un emplazamiento en Greenbelt, Maryland.

Pero el juez Theodore Chuang afirmó en su fallo del lunes que la medida de la administración de Trump excedía la autoridad del FBI y la GSA.

Chuang, quien fue nombrado por el expresidente Barack Obama, también coincidió con el condado de Prince George y el estado de Maryland —que presentaron una demanda en noviembre— en que la reasignación por parte del FBI de US$ 555 millones destinados al traslado del edificio Reagan, que incluía US$ 323 millones que fueron asignados por el Congreso para el proyecto Greenbelt, fue “arbitraria y caprichosa” y no se ajustaba a la ley.

Si bien el edificio Hoover necesitaba reparaciones urgentes desde hace tiempo, la cuestión de dónde trasladar el FBI ha sido objeto de una larga disputa política. La elección de Greenbelt en 2023 tardó casi 15 años en concretarse, según indicó Chuang en su dictamen.

El edificio Reagan albergó la ya desaparecida Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). También alberga otras agencias, incluida la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

En su fallo, el juez también consideró el impacto económico para el condado de Prince George y la situación del traslado del FBI al edificio Reagan.

“Si el proyecto del edificio Reagan sigue adelante, los demandantes perderán la oportunidad de obtener los importantes beneficios económicos que tendrían un impacto positivo no solo en particulares, sino también en la comunidad del condado de Prince George”, escribió Chuang. “En cuanto a los demandados, aún se encuentran en las primeras etapas del traslado del FBI al Edificio Reagan… por lo que el impacto inmediato de una orden judicial contra ellos sería limitado”.

CNN se ha puesto en contacto con el FBI, el Departamento de Justicia y la GSA para obtener comentarios.

El gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, celebró el fallo y declaró el lunes: “El presidente Trump intentó arrebatarle a Maryland lo que Maryland ya había ganado. Fracasó”.

“Ahora es el momento de dejar de lado los juegos y ponernos a trabajar en la construcción de la sede del FBI de primer nivel que nuestros funcionarios públicos merecen, donde corresponde: en el condado de Prince George, Maryland”, añadió.

Poco después de asumir el cargo, el presidente Donald Trump prometió impedir que la sede del FBI se trasladara a “un estado liberal”.

“Vamos a impedirlo. No vamos a permitir que eso suceda”, dijo Trump durante un discurso en marzo de 2025 en el Departamento de Justicia.

En 2025, la administración de Trump argumentó que el proyecto Greenbelt “habría costado a los contribuyentes miles de millones de dólares y habría tardado años en construirse”. El director del FBI, Kash Patel, afirmó que trasladar la sede al edificio Reagan “es la forma más rentable y eficiente en el uso de recursos para llevar a cabo nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución”.

The-CNN-Wire

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