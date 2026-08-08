Jornada violenta en Colombia: matan a jefe policial y atacan peaje, mientras el Gobierno traslada a 117 presos de alto perfil

Colombia tuvo este sábado una jornada marcada por algunos hechos de violencia en diferentes puntos del país, tan solo un…

Colombia tuvo este sábado una jornada marcada por algunos hechos de violencia en diferentes puntos del país, tan solo un día después de que Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia para el período 2026-2030 con la promesa de hacer de la seguridad una de sus prioridades.

En el departamento de Cesar, en el noreste de Colombia, un ataque con explosivos lanzados con drones hacia una subestación policial causó la muerte del subintendente Argemiro Rodelo Canchila, informó la Policía Nacional en su cuenta de X.

“Durante 18 años sirvió a Colombia, entregando su vida a la misión de proteger a los ciudadanos con honor, compromiso y vocación. Hoy su partida enluta a Colombia”, dijo la institución.

De la Espriella se refirió a lo ocurrido en un mensaje en X, en el que condenó el hecho, expresó condolencias a la familia y compañeros del mando policial y aseguró que los atacantes serán detenidos.

“Este crimen no quedará impune. Los responsables serán encontrados y enfrentarán todo el peso de la ley. Cada ataque contra nuestros hombres de la Fuerza Pública fortalece aún más nuestra determinación de derrotar al terrorismo y devolverles la tranquilidad a los colombianos”, dijo.

La Gobernación de Cesar informó en Facebook que en ese mismo ataque, ocurrido alrededor de la medianoche, otro policía resultó herido y la subestación policial quedó dañada.

En otro hecho, durante las primeras horas del sábado se registró un ataque con explosivos contra un peaje en construcción en el departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, informaron De la Espriella y su movimiento político Defensores de la Patria.

“Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos”, dijo el mandatario en X.

“A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad. El Estado responderá con toda su capacidad para recuperar el control del territorio y derrotar a quienes pretenden sembrar el miedo. Colombia no se arrodillará ante el terrorismo”, agregó.

En este contexto, el Gobierno informó también que este sábado comenzó el traslado de 117 presos de alto perfil desde la cárcel de Itagüí a otras prisiones de máxima seguridad en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

Un comunicado de Defensores de la Patria señala que esta medida “busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde las cárceles”.

Horas después, De la Espriella dijo en un video publicado en X que hasta ese momento se habían realizado 43 traslados y los siguientes se concretarán en las próximas horas. Según el mandatario, los presos involucrados “seguían delinquiendo” en la cárcel de Itagüí y ahora estarán bajo mayor vigilancia.

“Un país que no tiene seguridad no tiene nada y la vamos a recuperar con mano de hierro”, aseguró en la grabación.

El viernes, durante su primer mensaje tras asumir el cargo, insistió en que una de sus prioridades será la seguridad en Colombia, para lo que adelantó que tomará medidas como ordenar a las Fuerzas Armadas y a la Policía que combatan frontalmente a los grupos que generen violencia y publicar una lista de organizaciones a las que designará narcoterroristas.

The-CNN-Wire

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