Israel avanza en su criticado plan de asentamientos en la Ribera Occidental que podría “enterrar” la solución de dos Estados

El Gobierno israelí sigue avanzando en su plan de asentamientos en la Ribera Occidental ocupada. El mismo ha recibido condena…

El Gobierno israelí sigue avanzando en su plan de asentamientos en la Ribera Occidental ocupada. El mismo ha recibido condena internacional y podría dividir el territorio, lo que, en los hechos, “entierra” la posibilidad de una solución de dos Estados.

El Ministerio de Vivienda de Israel publicó una convocatoria de licitación para la construcción de más de 1.200 viviendas en la zona E1, cerca de Jerusalén, un proyecto que busca crear un bloque continuo de asentamientos judíos que se extienda desde Jerusalén Este hasta la Ribera Occidental. Este asentamiento dividiría la Ribera Occidental en dos sectores (norte y sur), haciendo imposible la existencia de un Estado palestino territorialmente continuo, al tiempo que separaría a Jerusalén Este —visto como la posible capital de dicho Estado— del resto del territorio.

El plazo para presentar las ofertas de construcción vence una semana antes de las elecciones israelíes previstas para finales de octubre.

“Se trata de una maniobra de última hora que forma parte de la política de tierra quemada que el Gobierno está aplicando al final de su mandato para asegurar largos años de conflicto y derramamiento de sangre para Israel”, declaró el martes Peace Now, una organización israelí que monitorea la expansión de los asentamientos.

Durante años, Israel retrasó deliberadamente cualquier planificación o construcción en la zona E1 debido a las fuertes críticas y presiones internacionales. Sin embargo, el actual Gobierno israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha acelerado drásticamente la aprobación de asentamientos en la Ribera Occidental, incluso mientras los países occidentales imponían sanciones a personas vinculadas al movimiento de colonos. En mayo, varios países occidentales —entre ellos Canadá, Australia y Alemania— advirtieron a las empresas sobre los riesgos de participar en la construcción de asentamientos en la Ribera Occidental y en la zona E1, citando posibles “consecuencias legales y de reputación”.

Israel dio su aprobación definitiva al plan E1 el año pasado. Al respecto, su ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, declaró: “El Estado palestino está siendo borrado de la mesa, no con consignas, sino con acciones”.

El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband, calificó la decisión de avanzar con estos planes como un “acto inaceptable y destructivo”. Tras amenazar con imponer sanciones y otras medidas en respuesta, afirmó en un comunicado que “Reino Unido no se quedará de brazos cruzados ni aceptará la destrucción de la solución de dos Estados”. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, replicó el jueves a través de la red social X: “Es absurdo que el Reino Unido pretenda dar lecciones al pueblo judío sobre dónde puede vivir en su pequeña tierra histórica”. La mayor parte de la comunidad internacional y las Naciones Unidas consideran ilegales, según el derecho internacional, todos los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental. Sin embargo, en los últimos años los colonos han logrado establecer decenas de puestos de avanzada no autorizados y, finalmente, han conseguido la aprobación del Gobierno israelí.

Riyad Mansour, embajador palestino ante las Naciones Unidas, calificó la decisión de Israel de seguir adelante con la construcción en la zona E1 como “extremadamente peligrosa, irresponsable y amenazante”. En una entrevista con CNN, afirmó rotundo: “Esto debe detenerse”.

El Gobierno egipcio también criticó duramente las nuevas licitaciones israelíes e instó a la comunidad internacional a frenar dichos planes. “Egipto expresa su total rechazo a los intentos de consolidar una política de hechos consumados mediante la expansión ilegal de los asentamientos y la alteración del estatus jurídico y la composición demográfica del territorio palestino ocupado, lo cual socava las posibilidades de implementar la solución de dos Estados”, declaró en un comunicado.

The-CNN-Wire

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