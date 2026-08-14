Inundaciones repentinas en Indiana e Illinois mientras tormentas azotan el Medio Oeste de EE.UU. por sexto día consecutivo

Tormentas intensas azotan el Medio Oeste —zona ya castigada por las inundaciones— por sexto día consecutivo este viernes por la…

Tormentas intensas azotan el Medio Oeste —zona ya castigada por las inundaciones— por sexto día consecutivo este viernes por la mañana, provocando nuevas inundaciones en una región donde cientos de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los últimos días.

Tras registrarse el miércoles lluvias de una magnitud que ocurre una vez cada mil años en partes de Indiana, las autoridades llevaron a cabo rescates acuáticos y ordenaron evacuaciones al desbordarse los ríos, lo que provocó que el agua entrara en las viviendas e hiciera intransitables las carreteras. El gobernador Mike Braun declaró el jueves el estado de emergencia por desastre en todo el territorio y movilizó a la Guardia Nacional de Indiana.

Millones de personas en todo el Medio Oeste permanecen bajo vigilancia por inundaciones este viernes por la mañana, mientras nuevas oleadas de lluvia atraviesan la región anegada, donde incluso precipitaciones moderadas podrían causar nuevos problemas.

Aquí están las últimas novedades:

Inundaciones peligrosas en curso: las tormentas están provocando inundaciones repentinas a lo largo de más de 480 kilómetros, desde el extremo oriental de Iowa hasta el centro de Illinois e Indiana. Algunas zonas de Illinois son las más afectadas, pero las lluvias intensas han comenzado a desplazarse hacia áreas del este de Indiana ya castigadas por las inundaciones.

las tormentas están provocando inundaciones repentinas a lo largo de más de 480 kilómetros, desde el extremo oriental de Iowa hasta el centro de Illinois e Indiana. Algunas zonas de Illinois son las más afectadas, pero las lluvias intensas han comenzado a desplazarse hacia áreas del este de Indiana ya castigadas por las inundaciones. Autoridades buscan a un adolescente desaparecido: en el condado de Delaware, Indiana, las autoridades buscan a un joven de 18 años que sigue desaparecido tras lanzarse a un río el miércoles por la noche, según informó la oficina del sheriff a la CNN. Otras dos personas fallecieron en Indiana a principios de esta semana durante un potente “derecho” (una tormenta de viento lineal extensa y destructiva).

Rescates acuáticos y evacuaciones: las autoridades rescataron a residentes atrapados por la crecida del agua en varias zonas de Indiana —incluidos los condados de Delaware, Madison, Wayne y Henry— al desbordarse los ríos. El río White, a su paso por Anderson (Indiana), alcanzó un nivel récord de casi 8 metros este viernes por la mañana, la cota más alta en más de 100 años. Las autoridades trabajaron el jueves para evacuar a los residentes de esa localidad y de la cercana Muncie (Indiana). Las inundaciones en el río Whitewater obligaron a realizar evacuaciones en el condado de Harrison (Ohio) y en el vecino condado de Dearborn (Indiana). Los niveles del agua habían comenzado a descender a lo largo del río este viernes por la mañana temprano.

las autoridades rescataron a residentes atrapados por la crecida del agua en varias zonas de Indiana —incluidos los condados de Delaware, Madison, Wayne y Henry— al desbordarse los ríos. El río White, a su paso por Anderson (Indiana), alcanzó un nivel récord de casi 8 metros este viernes por la mañana, la cota más alta en más de 100 años. Las autoridades trabajaron el jueves para evacuar a los residentes de esa localidad y de la cercana Muncie (Indiana). Las inundaciones en el río Whitewater obligaron a realizar evacuaciones en el condado de Harrison (Ohio) y en el vecino condado de Dearborn (Indiana). Los niveles del agua habían comenzado a descender a lo largo del río este viernes por la mañana temprano. No solo Indiana: el jueves por la tarde se emitió una emergencia por inundación repentina —el nivel más alto de alerta de inundación— para el condado de Knott, en el este de Kentucky. A última hora del jueves se llevaron a cabo varios rescates acuáticos en la zona norte del condado. En Ohio, unas 375 personas se vieron obligadas a evacuar debido a las inundaciones.

Fotos y videos procedentes de Indiana muestran escenas de destrucción tras la irrupción de las aguas de la inundación en viviendas y negocios, dejándolos en ruinas.

Timothy Hicks, padre de seis hijos, declaró a Associated Press que vivió momentos de pánico para salir del lugar cuando el agua comenzó a entrar a raudales en su casa de Cambridge City, Indiana, el miércoles.

“Simplemente empecé a agarrarlos y a llevarlos corriendo al coche, sin siquiera coger zapatos, ropa ni nada por el estilo”, relató.

Las imágenes de video de la vivienda muestran dormitorios destrozados, una bicicleta dañada y el patio inundado. “Me destroza el corazón. La casa de mis hijos ha quedado destruida”, añadió Hicks.

Fotos de cámaras de seguridad muestran la devastación causada por las inundaciones en Metamora, Indiana, donde numerosos negocios sufrieron daños tras el temporal que azotó la zona el miércoles.

Bill Smith, propietario de Village Smith y Village Smith Coffee Bar, dijo a la CNN que muchos residentes se enfrentan a pérdidas considerables.

“No lo sabremos hasta ver cuánta más agua pueda llegar con las lluvias previstas”, señaló Smith. “No podemos decir mucho sobre la magnitud de las pérdidas hasta que logremos acceder a nuestros edificios”.

Smith añadió que lograrán superar esta situación porque Metamora es “una comunidad buena y fuerte”.

Yorktown, en el condado de Delaware (Indiana), declaró el jueves por la tarde una emergencia local por desastre, mientras los equipos de emergencia trabajaban sin descanso para ayudar en las evacuaciones. Imágenes captadas por drones y difundidas por la ciudad mostraban casas, vehículos y carreteras sumergidos en aguas turbias.

En la localidad de Muncie, el nivel del agua en las calles es tan elevado que los equipos de rescate utilizan embarcaciones a motor, y la infraestructura esencial está fallando.

“Llevo 29 años en el cuerpo y nunca había visto una inundación así”, declaró el jueves a la CNN el jefe de bomberos de la ciudad, Dan Burford.

Agentes del sheriff del condado de Delaware informaron que continuaban buscando a Matthew Morey, un joven de 18 años desaparecido, tras recibir un aviso de que cuatro adolescentes se habían lanzado desde un puente al río Mississinewa alrededor de las 20:30 horas del miércoles. Las autoridades tuvieron que suspender temporalmente la búsqueda debido a las condiciones del entorno, según informaron los funcionarios.

En la cercana localidad de Anderson, en el condado de Madison (Indiana), el alcalde declaró el jueves una emergencia local por desastre y emitió órdenes de evacuación en las zonas aledañas al río White —que presenta un aumento en su caudal— y otros cursos de agua.

Los cuerpos de bomberos del condado de Madison han estado “ocupados todo el día” realizando evacuaciones y “algunos rescates acuáticos”, y más de 300 animales están siendo evacuados de un refugio inundado, según informó el jueves por la noche a la CNN el sheriff John Beeman.

Iowa y el noroeste de Illinois enfrentan el mayor riesgo de lluvias que provoquen inundaciones este viernes —un nivel 3 de 4—, pero hay más tormentas dirigiéndose hacia comunidades de Indiana y Ohio que ya han recibido abundantes precipitaciones esta semana.

Las tormentas se extendían desde las Grandes Llanuras hasta Ohio a primera hora del viernes y comenzarán a desplazarse lentamente hacia el sur, perdiendo intensidad por la tarde. Es probable que otra ronda de tormentas atraviese la misma zona entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Aún no está claro dónde caerán las lluvias más intensas, pero los modelos de pronóstico sugieren que podrían acumularse unos 130 milímetros en las zonas más afectadas, con totales aislados que superarían los 200 milímetros.

Existe un riesgo más generalizado —de nivel 2 sobre 4— de lluvias que provoquen inundaciones en Illinois, Indiana, Ohio y Virginia Occidental. Aunque los totales de precipitación podrían ser menores en estas zonas, los aguaceros intensos podrían reactivar rápidamente las inundaciones en comunidades que ya tienen el suelo saturado de agua.

La amenaza de inundaciones debería disminuir algo el sábado, pero no desaparecerá por completo.

El corredor principal de lluvias intensas se desplazará hacia el norte y el este. Actualmente existe un riesgo de nivel 2 sobre 4, pero es posible que se eleve el nivel de alerta dependiendo de qué zonas resulten más afectadas este viernes.

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