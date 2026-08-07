Inteligencia estadounidense evalúa que Putin podría lanzar un ataque para poner a prueba la unidad de la OTAN

Recientes evaluaciones de inteligencia estadounidenses indican que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría intentar poner a prueba la determinación…

Recientes evaluaciones de inteligencia estadounidenses indican que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría intentar poner a prueba la determinación de la OTAN lanzando un ataque limitado contra un país aliado en los próximos años, según tres fuentes familiarizadas con dichos informes.

Las evaluaciones de inteligencia describen varios escenarios posibles para una escalada rusa, desde un ciberataque hasta una incursión a pequeña escala destinada a desafiar la unidad de la OTAN y su compromiso con el Artículo 5, que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos, sin que necesariamente se supere el umbral para una respuesta aliada, indicaron las fuentes.

Si bien cómo y cuándo podría hacerlo Putin sigue siendo una incógnita, una de las fuentes afirmó que lo más probable es que la escalada se produzca atacando a los países bálticos o a Polonia. The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre estas recientes evaluaciones.

Funcionarios estadounidenses y de la OTAN creen que Putin podría optar por intensificar la confrontación con la alianza militar si no logra una salida digna de la guerra con Ucrania, añadieron las fuentes, al señalar que el presidente ruso dispone de un margen de tiempo para decidir su próximo curso de acción que abarca desde ahora hasta los próximos años.

Martin O’Donnell, portavoz militar de alto rango de la OTAN, declinó hacer comentarios sobre evaluaciones de inteligencia clasificadas, pero afirmó que la OTAN está “siempre analizando y preparándose para diversos escenarios”.

“La OTAN está vigilando y estamos listos para disuadir y defendernos según sea necesario, algo que seguimos demostrando”, agregó.

En los últimos años se han producido numerosos casos de incursiones rusas en territorio de la OTAN. En mayo, un dron cargado de explosivos impactó contra un edificio de apartamentos en Rumania durante un ataque de las fuerzas rusas a un puerto ucraniano cercano, hiriendo a dos personas. Y en septiembre pasado, cazas de la OTAN derribaron varios drones rusos que habían violado el espacio aéreo polaco durante un ataque a Ucrania.

Esta misma semana, Estados Unidos determinó que un dron cargado de explosivos, descubierto la noche del miércoles en un aeropuerto alemán, pertenecía a un servicio de inteligencia ruso, según informó a CNN un funcionario de defensa estadounidense en Europa. El funcionario indicó que el dron transportaba explosivos de grado militar, y CNN informó previamente que fue descubierto por un empleado del aeropuerto en un área restringida de operaciones de carga aérea.

CNN solicitó al Kremlin comentarios sobre la evaluación de inteligencia estadounidense respecto de Putin, así como sobre la evaluación del dron en Alemania, aunque hasta ahora no obtuvo respuestas.

“Los avistamientos de drones y las amenazas con drones, incluso en un contexto híbrido, son algo que ya conocemos”, declaró el miércoles a la prensa el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt. “(Pero) que un dron armado con explosivos se encuentre en un aeropuerto representa un nuevo escenario de amenaza”.

Dobrindt indicó el jueves que el dron podría estar vinculado a “potencias extranjeras”, aunque no ofreció detalles.

El Consejo de Seguridad Nacional alemán, presidido por el canciller Friedrich Merz, se reunió este viernes para analizar el incidente en el aeropuerto.

Las evaluaciones de inteligencia sobre los planes de Rusia surgen en medio de una creciente preocupación por el arsenal de municiones de Estados Unidos, significativamente mermado durante la guerra contra Irán, y por el aumento de las bajas civiles causadas por armas rusas de largo alcance.

CNN informó previamente que casi el 80 % de sus interceptores de misiles THAAD —un sistema clave de defensa antimisiles— se han agotado durante la guerra en comparación con los niveles previos al conflicto, así como aproximadamente la mitad de sus interceptores Patriot. Mientras tanto, la ONU ha declarado que las bajas civiles causadas por armas rusas de largo alcance aumentaron un 60 % entre enero y junio, en comparación con el mismo período del año anterior.

En una sola noche de ataques esta semana, misiles balísticos y antibuque rusos causaron la muerte de al menos 17 personas e hirieron a decenas más. Ninguno de los misiles fue interceptado por las defensas ucranianas, según informó CNN.

La preocupación por las municiones e interceptores clave está influyendo en la forma en que los altos mandos militares planifican posibles conflictos futuros, incluyendo una escalada contra la OTAN por parte de Putin o una guerra con China en el Pacífico.

El presidente Donald Trump se ha quejado en privado en los últimos días sobre los informes acerca de la disminución de las reservas de municiones de Estados Unidos debido a la guerra con Irán, incluso la semana pasada durante una reunión de gabinete en Camp David, según informaron a CNN seis fuentes familiarizadas con la reunión.

“Estados Unidos tiene enormes cantidades de municiones, especialmente de ciertos tipos”, dijo Trump en Truth Social la noche del jueves. “Además, se están fabricando y enviando grandes cantidades a Estados Unidos según sea necesario. Las empresas de defensa están construyendo la mayor cantidad de plantas y fábricas en la historia de nuestro país”.

Las recientes evaluaciones de inteligencia también se producen en un momento en que los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania se han estancado. Las sanciones estadounidenses y europeas contra Moscú han tenido un impacto en la economía rusa, pero no han detenido la continua ofensiva de Putin contra Ucrania.

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