Incendios en el estado de Washington obligan a la evacuación de 65.000 personas y destruyen 700 viviendas

Casi 65.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en el condado de Spokane, en el estado de Washington, en…

Casi 65.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en el condado de Spokane, en el estado de Washington, en el noroeste de EE.UU. mientras los equipos combaten grandes incendios forestales. No se han confirmado heridos ni muertes, pero los funcionarios dijeron que la magnitud de los incendios significa que llevará tiempo

Más de 700 viviendas han sido destruidas, y los incendios han consumido más de 8.000 acres (3.200 hectáreas) con un 0 % de contención desde que comenzaron el sábado, dijeron los funcionarios.

Spokane está inmersa en una temporada de incendios forestales que este año ha sido especialmente brutal para el noroeste del Pacífico. Decenas de grandes incendios arden en 15 estados, y casi la mitad se encuentran solo en Oregon y Washington.

Los incendios forestales ya han quemado más de 5,1 millones de acres a nivel nacional, más de un millón de acres por encima del promedio de 10 años para este punto del año, y los meses más activos de incendios aún están por delante.

En total, hay 17 incendios importantes ardiendo en todo el estado de Washington, según Dave Upthegrove, comisionado de Tierras Públicas del estado. Eso equivale a unos 262.000 acres en llamas, dijo.

Este lunes hay mejores condiciones de las que había habido en días — vientos ligeros y una temperatura máxima cercana a 80 grados Fahrenheit (26 grados Celsius)— pero el respiro es breve, con temperaturas que volverán a subir a los 90 para el miércoles.

“La devastación es desgarradora”, declaró el comisionado de tierras públicas del estado de Washington, Dave Upthegrove, a CNN a primera hora del lunes. “Detrás de cada una de las imágenes dramáticas que vemos hay un bombero que lleva días trabajando, un responsable de emergencias que toma decisiones imposibles, familias que dejan atrás todas sus pertenencias para intentar ponerse a salvo”.

En conjunto, los incendios Old Trails, Fairview y Autumn Lane han consumido más de 3.000 hectáreas y permanecen totalmente sin contener. Las causas están bajo investigación.

El incendio Autumn Lane, ahora el incendio de máxima prioridad del país, se precipitó cuesta abajo el domingo por la noche hacia el área de Rutter Parkway cerca de Painted Rocks. Los equipos describieron anteriormente que tenían un “control relativamente decente” de su perímetro, aunque el incendio está lejos de estar sofocado.

Los equipos han estado atacando las llamas del incendio Old Trails, el incendio Fairview y el incendio Autumn Lane desde que comenzaron el sábado y se propagaron rápidamente.

Mientras los grandes incendios forestales continúan propagándose por el área de Spokane, dañando estructuras y consumiendo miles de acres en toda la región, las autoridades dicen que su enfoque sigue siendo salvar vidas y hogares.

Junto a los incendios en Washington, Oregon enfrenta su propia y devastadora crisis de incendios forestales, con unos 2 millones de acres quemados, rompiendo el récord anterior de incendios forestales del estado, y decenas de incendios aún activos.

Uno de los incendios más grandes del estado este año es el incendio complejo Rowe Creek en el centro de Oregon, que el lunes alcanzó casi 325.000 acres. El incendio Grasshopper, en la base sureste del monte Hood, también ha quemado 31.000 acres y sigue creciendo, mientras los vientos del este llevan su humo a los cielos sobre Portland.

No se han confirmado lesiones graves ni muertes relacionadas con los incendios, pero el sheriff del condado de Spokane, John Nowels, subrayó que la cifra podría aumentar a medida que los equipos lleguen a zonas que aún no han podido evaluar.

Los evacuados describieron huir con poco más de lo que podían cargar. Algunos han regresado para caminar entre escombros aún calientes en busca de cualquier cosa que haya sobrevivido. Un residente que perdió la casa en la que había vivido desde 1980 calificó de “bendición” haber trasladado recientemente a su padre a una residencia de ancianos, dada la destrucción.

Más de 100 miembros de la Guardia Nacional están ayudando en la respuesta, dijo el mayor general Gent Welsh. Se espera que la ayuda de FEMA a corto plazo sea aprobada pronto, y el gobernador Bob Ferguson dijo que el estado está presionando para obtener apoyo a más largo plazo.

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