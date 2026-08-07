Hillary Clinton arremete contra la decoración “vulgar” de Trump en la Casa Blanca

Hillary Clinton arremetió contra la remodelación de la Casa Blanca impulsada por el presidente Donald Trump en una entrevista publicada…

Hillary Clinton arremetió contra la remodelación de la Casa Blanca impulsada por el presidente Donald Trump en una entrevista publicada el viernes, diciéndole a la presentadora del pódcast Kara Swisher que la decoración “vulgar” de Trump es “reminiscente” de los palacios del dictador Saddam Hussein en Iraq.

“Me entristece — me entristece que sea tan vulgar, y es un reflejo de, ya sabe, su personalidad narcisista y su necesidad de sentirse importante, incluida la idea de pegar adornos dorados por todas las paredes del Despacho Oval”, le dijo la exsecretaria de Estado a Swisher en su pódcast “Pivot”.

“Este es un hombre cuya mente, al parecer, va a: ‘¿Dónde puedo añadir más oro?’, en lugar de: ‘¿Cómo salgo de Irán sin parecer el perdedor que soy?’”.

Como primera dama, la propia Clinton supervisó renovaciones en el Salón Azul de la Casa Blanca, pero se ha convertido en una férrea crítica de las enormes remodelaciones de Trump en el complejo de la Casa Blanca, publicando: “No es su casa. Es tu casa. Y la está destruyendo”, poco después de que la administración comenzara el año pasado a demoler el Ala Este de la Casa Blanca para dar paso al salón de baile propuesto por el presidente.

“El próximo presidente va a tener una gran decisión. ¿Qué haces con un salón de baile a medio terminar?”, dijo Clinton en la entrevista, refiriéndose a él como un “carbunclo en el costado de la Casa Blanca”.

Preguntada por lo que haría, Clinton respondió: “No lo sé”.

En un comunicado en respuesta a sus comentarios, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, volvió a señalar la elección presidencial de 2016, cuando Clinton perdió frente a Trump.

“Hillary Clinton nunca tuvo la oportunidad de decorar el Despacho Oval como presidenta porque sufrió una derrota humillante a manos del presidente Trump, de la que nunca se ha recuperado”, dijo.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha buscado dejar su propia huella en el edificio, fijando detalles dorados en las superficies del Despacho Oval y en todo el Ala Oeste.

En diciembre del año pasado, inauguró el “Paseo de la Fama Presidencial” a lo largo de la columnata del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, completo con placas que incluyen pullas de tinte político contra sus predecesores —dardos partidistas que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que él mismo escribió.

Y se ha mostrado públicamente obsesionado con proyectos de renovación en todo el Distrito de Columbia, incluidos esfuerzos plagados de escándalos para reacondicionar el estanque reflectante del National Mall y erigir un “arco triunfal” de 250 pies a través del río Potomac.

Hablando con Swisher en la entrevista del viernes, Clinton bromeó con que estaría dispuesta a asumir el papel de “Secretaria de Quitar el Oro” después de que Trump deje el cargo.

“¿No sería una buena idea? Secretaria de limpiarlo, arreglarlo”, dijo.

The-CNN-Wire

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