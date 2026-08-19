Helicóptero policial y avioneta chocan en el aire cerca de un aeropuerto de Pensilvania

Un helicóptero de la policía estatal y una avioneta chocaron en el aire cerca de un aeropuerto del centro de…

Un helicóptero de la policía estatal y una avioneta chocaron en el aire cerca de un aeropuerto del centro de Pensilvania la noche del miércoles, según la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) y el gobernador del estado.

El helicóptero Bell 407 se aproximaba desde el este al aeropuerto de Carlisle, Pensilvania, cuando chocó con un avión Cessna 150 que sobrevolaba en círculos el aeródromo, según datos de seguimiento de vuelos de fuentes abiertas de ADS-B Exchange.

Los restos del helicóptero, que llevaba el emblema de la policía estatal, aparecían tendidos de lado cerca de la pista del aeropuerto en un video de WPMT, afiliada de CNN.

La FAA informó que había dos agentes a bordo del helicóptero, pero no está claro cuántas personas viajaban en el avión. Aún no se ha informado sobre el estado de las personas implicadas.

“Me han informado sobre el accidente aéreo en el que se vio involucrada la @PAStatePolice esta noche en Carlisle y me dirijo allí ahora mismo”, publicó el gobernador Josh Shapiro en las redes sociales. “Lori y yo estamos rezando con fervor y pedimos a todos nuestros compatriotas de Pensilvania que se unan a nosotros”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la FAA investigarán el accidente.

El aeropuerto de Carlisle se encuentra a unos 32 kilómetros al oeste de Harrisburg y cuenta con una sola pista de unos 1.220 metros de longitud. El aeródromo no tiene torre de control, por lo que los pilotos comunican sus intenciones a través de una frecuencia de radio común, una práctica habitual en los aeropuertos pequeños.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y la FAA investigarán el accidente. La determinación definitiva de la causa probable de un accidente suele tardar entre uno y dos años.

Corrección: Una versión anterior de esta historia indicó incorrectamente el día de la colisión. Ocurrió el miércoles.

The-CNN-Wire

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