Hallan más de 300 artefactos explosivos en Sinaloa en medio de un alza de la violencia de los carteles mexicanos

Autoridades federales de México localizaron más de 300 artefactos explosivos improvisados en una localidad del estado de Sinaloa, aquejado desde…

Autoridades federales de México localizaron más de 300 artefactos explosivos improvisados en una localidad del estado de Sinaloa, aquejado desde hace dos años por un alza de la violencia derivada de la confrontación que comenzó en septiembre de 2024 entre las dos principales facciones del Cartel de Sinaloa.

El hallazgo ocurrió en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa, en una operación en la que participaron la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, informaron las tres instituciones en un comunicado conjunto.

De acuerdo con el informe, los artefactos son de diferentes tamaños y fueron encontrados en recorridos terrestres, en los que también se localizaron cerca de 300 kilogramos de explosivos.

Personal especializado estableció un perímetro de seguridad y desactivó los dispositivos, señalaron las autoridades.

El comunicado no señaló a qué grupo delictivo podrían pertenecer los explosivos hallados. CNN contactó al gabinete de seguridad para pedir más información sobre el caso y está en espera de respuesta.

El hallazgo se da cuando están por cumplirse dos años desde que comenzó una fuerte lucha entre las principales facciones del Cartel de Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayos, luego del traslado a Estados Unidos del capo Ismael “el Mayo” Zambada, en julio de 2024.

Zambada, cofundador del cartel junto con Joaquín “el Chapo” Guzmán, dice que fue traicionado y llevado a Estados Unidos con engaños de Joaquín Guzmán López, hijo de su antiguo socio.

Aunque ambos capos ya se encuentran detenidos y condenados a cadena perpetua en Estados Unidos, las facciones encabezadas por sus hijos libran una confrontación por el control de las actividades criminales en Sinaloa, un estado del noroeste mexicano.

Diversas organizaciones civiles y especialistas en seguridad advierten que esta pugna ha elevado los niveles de violencia en Sinaloa y que las partes rivales recurren a elementos como armas de mayor capacidad o drones. Según cifras oficiales, desde septiembre de 2024 hasta julio de este año en la entidad se han registrado 3.047 homicidios dolosos.

Los hechos violentos se han disparado en Sinaloa a pesar de que el Gobierno federal ha enviado más fuerzas al estado, que en junio de 2027 tendrá elecciones para renovar el Gobierno estatal.

El gobernador actual, Rubén Rocha Moya, está acusado en Estados Unidos de tener vínculos el Cartel de Sinaloa. Él rechaza los cargos y en mayo solicitó licencia para separarse de sus funciones con el argumento de que esto facilitará que sea investigado y esclarecer su situación.

Además de Rocha, otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa son señalados por Estados Unidos de presuntos nexos con el cartel, al que en febrero de 2025 el Gobierno de Donald Trump designó organización terrorista trasnacional.

The-CNN-Wire

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