Hallan decenas de cuerpos en descomposición en una funeraria de Chicago

Las autoridades comenzaron una investigación tras el hallazgo de decenas de restos humanos en descomposición en una funeraria de Chicago.…

Las autoridades comenzaron una investigación tras el hallazgo de decenas de restos humanos en descomposición en una funeraria de Chicago.

Más de 50 cuerpos en “diversos estados de descomposición” fueron localizados en la dirección asociada a la funeraria South Chicago Chapel, según un comunicado emitido el jueves por funcionarios del condado de Cook.

La oficina del médico forense del condado está “evaluando el estado de los restos y buscando documentación para identificar a los fallecidos, así como los certificados de defunción”, señala el comunicado. “Este proceso podría llevar varios días para garantizar el tratamiento adecuado de los cuerpos”.

La oficina del médico forense “colaborará con las autoridades para identificar a los fallecidos lo antes posible y notificar a sus familias”, añade el texto.

CNN está intentando contactar a South Chicago Chapel para obtener comentarios.

Un residente que vive junto a la funeraria, y que pidió ser identificado únicamente como “V”, dijo a WBBM —una cadena afiliada a CNN— que el olor recordaba al de “un ratón muerto”.

“Simplemente apesta todo el tiempo. Es algo terrible”.

Funcionarios de Illinois y Chicago habían notificado a la oficina del médico forense sobre el almacenamiento inadecuado de los cuerpos, según el comunicado del condado de Cook. La policía de Chicago acudió al establecimiento para ayudar al Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois en una “investigación sobre la licencia”, informó la policía en un comunicado aparte.

El miércoles, dicho departamento suspendió temporalmente la licencia de director funerario y embalsamador de una persona vinculada al negocio, tras determinar que “continuar ejerciendo representa un peligro para la seguridad, el interés y el bienestar públicos”, según un documento en línea del departamento.

“Múltiples cuerpos” se encontraban “en una zona sin refrigeración y en condiciones deplorables, y había una plaga de roedores, lo que provocó la descomposición y la aparición de larvas en los cadáveres”, indica el documento del departamento.

El Departamento de Bomberos de Chicago también acudió al lugar y posteriormente declaró la situación como un “incidente con materiales peligrosos”, informó la policía.

CNN está intentando contactar a la policía de Chicago, a la oficina del médico forense del condado y a la fiscalía para obtener más información.

The-CNN-Wire

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