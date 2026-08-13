Gran derrame de petróleo frente a la costa de Omán se extiende cientos de kilómetros cuadrados; alertan daño ecológico

Un derrame de petróleo de un buque varado frente a la costa de Omán ahora cubre aproximadamente 500 millas cuadradas…

Un derrame de petróleo de un buque varado frente a la costa de Omán ahora cubre aproximadamente 500 millas cuadradas (1.300 kilómetros cuadrados), informó la organización ambiental Greenpeace a CNN, lo que genera temores de que se pueda desarrollar un importante desastre ecológico en el mar Arábigo.

El derrame se extendió a la costa principal de Omán, a unas 120 millas (200 km) del petrolero, según las autoridades omaníes.

La activista de Greenpeace Hanen Keskes dijo que su análisis de imágenes satelitales mostraba manchas fragmentadas, lo que significa que el derrame se encuentra en múltiples áreas en lugar de ser una masa continua.

El Gobierno de Omán aún tiene que confirmar el tamaño de las áreas afectadas. Su autoridad ambiental no respondió a las preguntas de CNN.

El Gobierno instruyó a los ciudadanos a evitar pescar en las áreas afectadas y a reportar olores inusuales y avistamientos de petróleo. También indicó que analizará los mariscos en los mercados para verificar la presencia de contaminantes.

Los esfuerzos internacionales de salvamento están en marcha, con barcos y aviones “con más de 100 toneladas de equipos”, según la empresa británica de seguridad marítima Ambrey. Pero la operación está siendo obstaculizada por la temporada anual de monzones conocida como “Khareef”.

El petrolero, Caroline Bezengi, llevaba alrededor de 800.000 barriles de petróleo cuando aparentemente fue atacado. Se cree que el buque sancionado forma parte de la flota clandestina de petroleros de Rusia.

Después de un “incidente” no identificado el 6 de junio fuera de aguas territoriales omaníes, el petrolero encalló frente a la Isla Al-Qibliyyah el 21 de junio, informó Abdullah Bin Ali Al Amri, presidente de la Autoridad Ambiental de Omán, a la televisión estatal a principios de esta semana.

Aunque algunos observadores de seguridad informaron de una explosión a bordo del buque, la naturaleza exacta del incidente no se ha determinado. El petrolero salió de una zona de conflicto —Novorossiysk, una ciudad portuaria rusa en el mar Negro, donde Ucrania ha atacado a los buques rusos— antes de dirigirse hacia Yemen, donde los hutíes atacaron barcos como parte del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

La fuga de petróleo almacenado fue detectada por primera vez la primera semana de julio, afirmó Al Amri. Para el 4 de agosto, el derrame se había extendido a unas 230 millas cuadradas (600 kilómetros cuadrados) en el archipiélago de Al Hallaniyat, lo que representa “un aumento cuádruple en solo los últimos dos días”, según el análisis de Greenpeace de imágenes satelitales.

“Esta es una de las áreas marinas más ecológicamente significativas de la región”, dijo Keskes. “Incluye cosas como arrecifes de coral, praderas de hierbas marinas, playas de anidación para tortugas en peligro de extinción, sitios de cría para aves marinas migratorias, y también es hogar de la ballena jorobada del mar Arábigo, que es una criatura extremadamente rara”.

El miércoles, las autoridades omaníes dijeron que el derrame había derivado hasta llegar a la costa principal, afectando 25 millas (40 km) de la costa de Ras Madrakah, a más de 124 millas (200 km) del petrolero. A medida que comenzaba a derivar más hacia el noreste, se esperaba que el derrame afectara también a la Isla Masirah, según la autoridad ambiental omaní.

Este desarrollo puede tener un impacto duradero en las comunidades a lo largo de la costa. Una vez que el petróleo llega a la costa, “no solo se dificulta aún más la contención, sino que en realidad [el petróleo] se introduce en los sedimentos y en el agua… y queda incrustado durante años incluso después de que el derrame haya desaparecido”, explicó Keskes.

El derrame también conlleva numerosos riesgos para la salud de las comunidades costeras, especialmente aquellas que dependen de la pesca, agregó.

Más al norte, en el estrecho de Ormuz, Irán también informó de un derrame de petróleo que afecta a la Isla de Qeshm y exigió compensación por los daños ambientales. La causa de ese derrame es desconocida.

Además del conflicto en curso que ha visto cómo múltiples buques son atacados en toda la región, el aumento de los buques clandestinos transportando petróleo sancionado está exacerbando los peligros de daños ambientales.

Estas embarcaciones son “no reguladas y a menudo resultan ser decrepitas” y quedan fuera de la cadena legal de responsabilidad, explicó Keskes. “En incidentes normales no relacionados con la guerra, algo como [el derrame de Omán] sucede, tendrías que mirar al propietario del barco y luego su bandera y el asegurador. Pero los tres son o poco claros o simplemente están ausentes”.

Esto significa que la respuesta y el alto costo de los daños recaerán enteramente en el Gobierno de Omán, agregó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.