Futbolista venezolano que jugó en Europa lleva meses detenido por ICE mientras su esposa busca liberarlo

Daniela Molina recuerda claramente la llamada que recibió de Homero el 26 de marzo. Duró 12 minutos. Su esposo no…

Daniela Molina recuerda claramente la llamada que recibió de Homero el 26 de marzo. Duró 12 minutos. Su esposo no paraba de llorar y, aunque ese día celebraban el primer cumpleaños de su hija, a Homero no le salían las palabras.

“Mi hijo Lorenzo me preguntaba: ‘¿Por qué papi llora?’. Yo le decía: ‘Porque está muy feliz. Papi está muy feliz de que tu hermana esté cumpliendo años. Estamos muy felices’”, relató.

Una idea un tanto ajena a la realidad que atraviesa la familia, cuyos integrantes han visto pasar su vida durante los últimos seis meses entre abogados, jueces, llamadas limitadas y cumpleaños en los que siempre hay una silla vacía. Homero Calderón, padre de familia y futbolista profesional, se encuentra bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Homero Calderón, futbolista profesional de origen venezolano, se dirigía a hacer unas compras para su hogar cuando agentes de la Policía de Ocala, en el condado de Marion, Florida, lo detuvieron porque, según ellos, conducía a exceso de velocidad. Horas después, Calderón ingresó a un centro de detención de ICE.

“Mi esposo va a mostrar sus documentos cuando el agente —quien ya había llamado a ICE— le pone el teléfono. Mi esposo le explica lo que tiene pendiente y él le dice: ‘Todo eso fue negado. Lo siento, tienes un ‘holding’’. La policía lo monta en una van, lo traslada a Orlando y se lo entrega a las manos de ICE”, cuenta Molina, quien además dice que no supo nada de su esposo durante varios días, hasta que recibió una llamada.

“Lo único que me dijo nunca se me va a olvidar. Me dijo: ‘Mi amor, ayúdame, sácame de aquí. No sé qué está pasando’. Y esa fue la llamada más desgarradora. Desde eso han pasado meses y la respuesta no llega”, dice Daniela entre lágrimas.

Calderón tiene dos solicitudes de inmigración pendientes: una petición I-539 para extender su visa y una solicitud de visa EB-1A para personas con habilidades extraordinarias. Su carrera profesional comenzó con el Atlético Venezuela. Posteriormente dio el salto al fútbol europeo con el Doxa de Chipre, regresó al Deportivo Lara y continuó su trayectoria principalmente en Portugal. Después volvió al fútbol venezolano con Lara y Aragua, antes de jugar en Italia y Estados Unidos, donde fue detenido.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que funcionarios de ICE emitieron una orden de detención migratoria contra Calderón. Según el portavoz, la Oficina del Sheriff del condado de Marion lo detuvo por conducir sin una licencia válida y luego lo transfirió a la custodia de ICE el 27 de febrero. Calderón permanece detenido a la espera del resultado de sus procedimientos migratorios.

Una revisión de registros públicos realizada por CNN no encontró condenas penales contra Calderón en Estados Unidos. El único expediente localizado corresponde a una infracción de tránsito por exceso de velocidad en Florida en 2019, que fue desestimada.

En septiembre de 2024, Daniela ingresó a Estados Unidos con una visa de turismo para hacer algunas compras antes de encontrarse con Homero, quien en ese momento jugaba en Italia. Sin embargo, los planes cambiaron cuando Molina, que estaba en sus primeros meses de embarazo, recibió una recomendación médica de no viajar debido a que tiene epilepsia y presentaba convulsiones constantes.

“Lo hablo con mi esposo. Mi esposo me dice: ‘Quédate ahí tranquila, quédate allá’, porque estaba en un lugar seguro, estaba con mi familia”, cuenta Daniela.

Como ambos tienen familiares en Estados Unidos, entre ellos residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses, Daniela decidió quedarse. Solicitó una extensión de su visa de turismo, que fue aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), y en marzo de 2025 nació Leticia, su segunda hija.

Homero, quien tenía un contrato en Europa, tuvo que esperar hasta marzo para ingresar a Estados Unidos con una visa de turismo y reencontrarse con su familia. Cuando planeaban regresar, sus planes volvieron a cambiar: la pareja recibió la noticia de que su hija necesitaba una operación.

“Homero me dice: ‘No nos podemos ir’. Lo hablamos entre la familia, entre él y yo. Leticia y Lorenzo son lo más importante para nosotros. Tenemos que operarla aquí”, cuenta Daniela, quien no quiso dar más detalles sobre el estado de salud de su hija.

Con el reloj en contra, la familia decidió solicitar otra extensión de la visa de turismo para ambos. En el caso de Homero, era su primera solicitud. También presentaron por separado una petición de visa EB-1A para personas con habilidades extraordinarias, basada en la amplia trayectoria deportiva de Calderón, quien desarrolló su carrera en cinco países —Venezuela, Chipre, Portugal, Italia y Estados Unidos— y pasó por al menos 11 clubes.

“Pusimos todos los informes de pediatras, médicos, información de la operación que necesitaba, sus terapias, férulas y todo lo que requería”, cuenta Molina, quien agrega que las solicitudes siguen pendientes y que continúan a la espera de una respuesta de las autoridades de inmigración.

Sobre este tema, el Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que Calderón permaneció en el país más tiempo del autorizado por su visa.

Daniela cuenta que hasta ahora han presentado múltiples recursos legales para conseguir su libertad. Tres solicitudes de fianza fueron rechazadas, la última este martes, y la defensa pidió que fueran reconsideradas. Por ahora, según Daniela, una jueza ofreció reconsiderar el caso si consiguen la aprobación del formulario I-140, una petición para que un trabajador extranjero se convierta en residente permanente legal en Estados Unidos.

Daniela dice que toda la experiencia ha sido muy desgastante y que, aunque siente que ya han agotado todos sus recursos, están a la espera de una respuesta a la petición de habeas corpus que presentaron recientemente junto con su abogada.

“Espero lograr sacarlo de allí y no, no me imagino otro escenario distinto a ese”, asegura Daniela.

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