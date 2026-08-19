Fuerzas israelíes admiten por primera vez haber disparado al vehículo en el que viajaba Hind Rajab, de 5 años

Las Fuerzas de Defensa de Israel reconocieron por primera vez el miércoles que abrieron fuego contra el vehículo en el…

Las Fuerzas de Defensa de Israel reconocieron por primera vez el miércoles que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba en Gaza Hind Rajab, de 5 años, y anunció la apertura de una investigación penal sobre su muerte.

Las FDI habían negado previamente su participación en el incidente mortal de enero de 2024, y afirmaron meses más tarde que una investigación preliminar había determinado que sus fuerzas “no estaban presentes cerca del vehículo ni al alcance de tiro” del mismo.

Rajab era una de los siete miembros de la familia que viajaban en un vehículo por el norte de Gaza cuando fueron atacados con fuego israelí. Rajab sobrevivió al ataque inicial y suplicó por teléfono, durante horas, a los paramédicos palestinos que acudieran a rescatarla. Posteriormente, la ambulancia enviada para salvarla también fue objeto de disparos.

Doce días después, el cuerpo de Rajab fue hallado en un automóvil acribillado a balazos.

Las grabaciones de la llamada de Rajab con los paramédicos atrajeron la atención internacional, impulsando exigencias de rendición de cuentas por su muerte y la de miles de niños más en Gaza. Una película sobre el incidente, “The Voice of Hind Rajab”, fue nominada al Oscar en 2026.

The-CNN-Wire

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