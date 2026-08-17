“Frozen 3”, “Coco 2”, “X-Men” y más: estos son los principales anuncios que dio Disney en la D23

Disney presentó durante D23: The Ultimate Disney Fan Event novedades de algunos de sus próximos proyectos de cine, televisión, videojuegos…

Disney presentó durante D23: The Ultimate Disney Fan Event novedades de algunos de sus próximos proyectos de cine, televisión, videojuegos y parques temáticos. Entre nuevas películas, secuelas, series y atracciones, estos fueron algunos de los anuncios más destacados de la compañía.

En el ámbito cinematográfico, Disney compartió novedades de “Frozen 3”, incluyendo nuevas imágenes de Anna, Elsa, Olaf, Kristoff y Sven que anticipan la aparición de una nueva villana cuyos poderes rivalizan con los de Elsa. El evento contó con la presencia de Kristen Bell e Idina Menzel, quienes prestan sus voces a Anna y Elsa, respectivamente, en la versión en inglés. La cinta llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027.

También se revelaron importantes detalles de “Coco 2”, la película de Pixar basada en la tradición mexicana del Día de Muertos. Durante el 23 se presentó a Miguel como un adolescente y se confirmó el regreso de Ernesto de la Cruz, quien será nuevamente uno de los personajes centrales de la historia. La cinta explorará otra vez la Tierra de los Muertos y será estrenada en noviembre de 2029.

Otra de las producciones presentadas fue “Incredibles 3”, que volverá a reunir a la familia de superhéroes. La película será dirigida por Peter Sohn, director de “Elemental”, y llegará exclusivamente a los cines el 16 de junio de 2028.

“Los Simpson” también tuvieron una aparición especial durante el evento. Disney mostró un adelanto de la nueva película de la familia amarilla, cuyo estreno está previsto para el 3 de septiembre de 2027.

“Ice Age: Boiling Point” también tuvo una aparición especial con un adelanto exclusivo para los asistentes de D23. La nueva entrega de la franquicia estará marcada por dinosaurios y lava y contará nuevamente con Manny, Sid, Diego, Ellie y Buck, además de Scrat, Baby Scrat y un nuevo personaje llamado Jurassic Scrat. La película llegará a los cines el 5 de febrero de 2027.

Disney también confirmó que “Zootopia 3” se encuentra oficialmente en desarrollo de estudio. La nueva película contará nuevamente con los personajes de la franquicia, aunque todavía no tiene una fecha de estreno anunciada.

En el apartado de superhéroes, se presentó un nuevo adelanto de “Avengers: Doomsday”. Kevin Feige estuvo acompañado en el escenario por Robert Downey Jr., Chris Evans y Hayley Atwell para presentar material de la película, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

Además, Disney confirmó parte del elenco de la próxima película de “X-Men”. Kit Connor interpretará a Cyclops; Christopher Abbott será el profesor Charles Xavier; Samara Weaving interpretará a Emma Frost; Inde Navarrette será Rogue; Maya Boyd interpretará a Storm y Sadie Sink será Jean Grey. Adam Driver anunció en un video que interpretará a Nathaniel Milbury. La película llegará a los cines el 5 de mayo de 2028.

El universo de “Star Wars” también tendrá una nueva película. “Star Wars: Starfighter”, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling, llegará a los cines el 28 de mayo de 2027. La historia seguirá a un personaje que se verá envuelto en una peligrosa aventura a través de la galaxia.

Entre otros proyectos, Disney presentó “Lilo & Stitch 2”, cuya producción comenzará en Hawái y cuyo estreno en cines está previsto para el 26 de mayo de 2028. También se anunciaron novedades de “Ghost Market”, “Clay”, “Hexed” y “The Bluey Movie”, entre otras producciones.

Los parques temáticos de Disney también preparan cambios y nuevas atracciones. Entre los anuncios más destacados se encuentran:

“Piston Peak” será una nueva zona inspirada en “Cars” que llegará a Magic Kingdom, en Walt Disney World. El proyecto contará con nuevas atracciones.

Se dieron a conocer detalles de “Villains Land”, una nueva tierra temática inspirada en los villanos de Disney. Glenn Close hizo una aparición especial caracterizada como Cruella de Vil para promocionar el proyecto que llegará a Orlando.

Se compartieron nuevos detalles de “Monstropolis”, una tierra inspirada en “Monsters, Inc.” que actualmente se construye en Hollywood Studios, en Orlando.

En Animal Kingdom, Disney presentó nuevos detalles de “Antonio’s Fiesta de Encanto”, una atracción familiar que llevará a los visitantes a la Casita durante el día en que Antonio recibe su don especial. La experiencia incluirá nuevos espacios creados especialmente para la atracción, además de los animales de Antonio, música y elementos inspirados en “Encanto”.

La sección Tomorrowland de Disneyland, en California, será renovada como parte de un proyecto que busca rendir homenaje al legado de esta popular zona del parque.

Disneyland Paris tendrá una nueva atracción inspirada en “The Lion King”, ubicada en el nuevo parque Disney Adventure World. Será una experiencia acuática que incluirá canciones y escenas de la película animada de 1994.

El Yeti de la montaña rusa “Expedition Everest”, ubicada en Animal Kingdom, volverá a moverse ya que se prometió que “volverá a la vida”.

“Star Wars: Hyperspace Mountain” cerrará a finales de 2027 en Disneyland Paris para dar paso a una nueva atracción llamada “Space Mountain: De la Terre à la Lune”.

Harrison Ford será el modelo para un nuevo animatronic que formará parte de una atracción inspirada en “Indiana Jones” que actualmente se construye en Animal Kingdom.

Entre otras noticias anunciadas en D23 se encuentra la adaptación teatral de “The Greatest Showman”, basada en la película del mismo nombre, que llegará al Theatre Royal Drury Lane de Londres durante la primavera de 2027.

También se mostró el primer adelanto de la segunda temporada de “Ahsoka”, perteneciente al universo de “Star Wars”. De igual manera, se presentó el primer tráiler de “VisionQuest” como parte de las series de Marvel. Además, se conoció un breve adelanto de “Oswald”, una nueva serie inspirada en Oswald the Lucky Rabbit que combinará animación y acción real.

En el terreno de los videojuegos, Disney compartió novedades de “Kingdom Hearts IV”, título que mezcla personajes y mundos de Disney y cuyo lanzamiento está previsto para 2027. También se anunció una serie inspirada en esta popular franquicia que llegará a Disney+.

Estos fueron algunos de los anuncios más destacados de D23, evento en el que Disney continúa mostrando parte de los proyectos que ampliarán sus universos cinematográficos, televisivos y de entretenimiento en los próximos años.

The-CNN-Wire

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