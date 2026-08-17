Exclusivo: Ucrania revela su talón de Aquiles a CNN mientras se agotan los lanzadores de misiles Patriot

Es el arma más codiciada del mundo, pero permanece inactiva, en un campo de maíz, con sus contenedores vacíos; se…

Es el arma más codiciada del mundo, pero permanece inactiva, en un campo de maíz, con sus contenedores vacíos; se disparó por última vez hace 10 semanas.

El interceptor Patriot, de fabricación estadounidense, es el foco de una escasez global de suministro mientras decenas de países se apresuran a reforzar sus sistemas de defensa. Es una de las pocas armas que puede derribar misiles balísticos, en un Golfo sacudido por la guerra con Irán, y especialmente aquí, en Ucrania, devastada por el repunte de ataques casi nocturnos de Moscú que hizo de julio el mes más mortífero para los civiles desde mayo de 2022.

CNN fue el primer medio de comunicación al que se le dio acceso a un Patriot en territorio ucraniano para que los funcionarios ucranianos pudieran revelar un hecho: el país prácticamente se ha quedado sin interceptores. CNN aceptó no revelar detalles del modelo Patriot ni su ubicación.

Los 16 tubos del sistema que vio CNN muestran señales de uso regular, pero su ingeniero jefe en Ucrania, que dio solo su nombre de pila, Dmytro, por razones de seguridad, dijo que no había visto disparar un lanzador Patriot en seis semanas. Ucrania se ha mostrado reacia a especificar exactamente cuántos interceptores, si es que tiene alguno, le quedan: el presidente Volodymyr Zelensky dice que el país necesita el 5% de las reservas de Estados Unidos para sobrevivir al invierno, pero actualmente solo tiene el 1%.

“Esta es una visión realmente desgarradora cuando tienes el equipo pero no puedes interceptar ningún misil”, dijo Dmytro, visiblemente emocionado. “Los misiles balísticos vuelan sobre tu cabeza y no puedes hacer nada al respecto, y detrás de ti hay civiles”.

La primera vez que no tuvo interceptores para disparar fue en diciembre de 2025. “Es difícil de describir: sentimientos fuertes y malos”, dijo. “Es como si aprendieras a caminar, pero no pudieras caminar. Sabes cómo respirar, pero no puedes respirar”.

El lanzador en sí forma parte de un sistema complejo de radares y centros de control, y se opera de forma remota, con los conductores de la unidad lejos del lanzador cuando dispara. Otro miembro de la tripulación, Heorhi, que trabaja en el centro de mando, dijo que el criterio sobre qué misil interceptar “viene con la experiencia” y lo da el comandante de la unidad. “Es difícil porque ves objetivos volando que amenazan a la población civil, la infraestructura crítica, así como a las familias de mis compañeros y a mi propia familia”. Describió la sensación de lanzar el interceptor como “algo mágico”.

La crisis global en el suministro de interceptores Patriot fue avivada por su uso liberal en el Golfo, en marzo y abril, a menudo para contrarrestar ataques de drones iraníes relativamente baratos.

Se creía que los ricos Estados del Golfo habían utilizado decenas de interceptores, y Dmytro dijo que sabía que el conflicto en Oriente Medio acabaría afectando a Ucrania. “Predijimos que estaríamos en problemas. Nos sorprendió mucho cuántos misiles lanzaron al mismo tiempo… los mismos misiles que podríamos usar contra los misiles balísticos rusos”, dijo.

Las fuerzas de la coalición usaron en promedio 225 interceptores por día en los primeros cuatro días de la guerra con Irán, según el Foreign Policy Research Institute. Señalaron que el fabricante Lockheed Martin produjo 620 interceptores en 2025, o 1,7 al día, lo que dio como resultado una brecha de 132 a 1 entre el uso y la producción. En enero, el Pentágono firmó un acuerdo de siete años para que Lockheed Martin fabrique 2.000 al año para 2030, para cuando la guerra en Ucrania tendría ocho años.

No está claro cuántos interceptores se le han prometido a Ucrania por parte de Estados Unidos, ni el tamaño de las reservas estadounidenses de las que Zelensky dijo que tenía el 1%. En una entrevista con CNN, Zelensky abordó la compleja cuestión de que Ucrania construya los suyos propios, bajo licencia de Estados Unidos y sus fabricantes, diciendo que había ofrecido a Raytheon y Lockheed Martin la propiedad y el control de cualquier planta de fabricación de interceptores que permitan en Ucrania. “Será su empresa”, recordó que les dijo a los fabricantes estadounidenses. “Serán nuestros cerebros, nuestras manos, nuestros ingenieros. Y haré todo lo posible por construir la gran empresa … para ellos. Porque no necesito vender [los interceptores] a nadie más; los necesito para mi país”. Dijo que su enfoque estaba en el volumen de producción y que los fabricantes podían fijar el precio.

Dijo que en casi cinco años de guerra, se había convertido en un experto en quién tenía qué capacidad. “Conozco las producciones, las instalaciones, el ejército y las existencias de la mayoría de todos los países de Europa, e incluido Estados Unidos. No todo, pero mucho”.

Al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara en junio, Trump ofreció a Ucrania licencias para empezar a fabricar los interceptores. Raytheon y Lockheed Martin viajaron a Kyiv para reunirse con Zelensky, y poco después Trump expresó dudas de que la concesión de licencias siguiera adelante.

“Quiero conseguirlo”, dijo Zelensky. “Creo que su palabra es la palabra del presidente de Estados Unidos. Y espero que lo conseguiré”.

En respuesta a la entrevista de CNN con Zelensky, un funcionario de la Casa Blanca dijo que no se habían tomado decisiones ni se habían dado garantías sobre la producción de interceptores Patriot y que la seguridad de la tecnología estadounidense era primordial.

Preguntado por CNN si podría construir una batería Patriot y un interceptor de inmediato, si se le permitiera ignorar las preocupaciones sobre propiedad intelectual, Dmytro se mostró pesimista: “No. Definitivamente no, porque este es un procedimiento muy complejo y requiere mucho conocimiento, mucha información técnica”.

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