Exclusivo CNN: la Marina evalúa cambiar a Trump el nombre de un portaviones que honraría a héroe de guerra negro

La Marina de Estados Unidos trabaja en cambiar el nombre de un portaviones en construcción que estaba destinado a honrar…

La Marina de Estados Unidos trabaja en cambiar el nombre de un portaviones en construcción que estaba destinado a honrar a un marinero negro conocido por sus acciones heroicas durante el ataque a Pearl Harbor, dijeron a CNN tres fuentes familiarizadas con las discusiones internas.

Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, la Marina anunció que el portaviones de la clase Ford se llamaría USS Doris Miller, en reconocimiento a un marinero alistado que ayudó a defender las fuerzas estadounidenses del ataque japonés.

No está claro a qué nombre pretende cambiar la Marina el nombre del portaviones, aunque dos de las fuentes afirmaron que se han generado conversaciones internas sobre la posibilidad de cambiarle el nombre en honor a Trump. Sería una medida sin precedentes nombrar un portaviones con el nombre de un presidente en funciones.

La Marina considera, en cambio, renombrar otro buque de guerra en honor a Miller, según una de las fuentes, y lo propone para la Medalla de Honor, la máxima condecoración al valor militar. La autorización final para la distinción correspon al Congreso y requiere la aprobación de Trump.

Thomas Bledsoe, sobrino nieto de Miller, dijo que la familia de Miller no fue informada del cambio ni del nuevo intento para otorgar a su tío abuelo la Medalla de Honor. La familia ha trabajado para conseguirle la Medalla de Honor “durante años”, dijo Bledsoe, quien calificó como “muy positiva” la decisión de la Marina para recomendar dicho galardón.

La Marina dirigió las preguntas de CNN a la Oficina del Secretario de Defensa. Un portavoz del Departamento de Defensa dijo que no tenían nada que anunciar en este momento.

El esfuerzo por cambiar el nombre del USS Doris Miller está en marcha desde principios de este año, dijeron las fuentes. El secretario interino de la Marina, Hung Cao, y su oficina también estudian la posibilidad de actualizar las directrices oficiales sobre cómo deben nombrarse los buques y especificar a quiénes pueden rendir homenaje, incluidos los presidentes, según indicaron dos de las fuentes.

En medio de las conversaciones sobre el nombre del buque, la Marina ha dejado de referirse internamente al barco como el USS Doris Miller y solo lo llama por su número de identificación, CVN-81, dijo una de las fuentes. Un reciente decreto de la Casa Blanca sobre la construcción de barcos también se refería al buque solo como CVN-81, encomendando al secretario de Defensa y al secretario de la Marina a presentar un plan para reemplazar el sistema de lanzamiento de aeronaves electromagnético del buque por sistemas de vapor e hidráulicos.

La Marina se encuentra bajo una presión de tiempo para determinar el nombre del portaviones, ya que se espera la ceremonia de colocación de la quilla del barco a finales de este año. La ceremonia es un evento público que marca un paso importante en la construcción de un buque.

No se espera que el barco sea entregado hasta 2034, informó primero USNI News, debido a las restricciones del constructor naval.

El entonces secretario interino de la Marina, Thomas Modly, anunció en enero de 2020 que el nuevo portaviones llevaría el nombre de Miller. El anuncio se produjo durante una ceremonia por el Día de Martin Luther King Jr. en Pearl Harbor.

“Dorie Miller era hijo de un aparcero”, dijo Modly, un elegido de Trump que ocupó cargos de liderazgo en la Marina de 2017 a 2020, en la ceremonia, según un comunicado de la Marina. “Y, era un marinero estadounidense, designado como tal por el uniforme que llevaba, el mismo uniforme que todos los marineros llevaban y siguen llevando, independientemente de su raza, origen étnico o persuasión política”.

Doris “Dorie” Miller, de Waco, Texas, se alistó en la Marina de EE.UU. en 1939, según el Museo Nacional de la Guerra del Pacífico. El día del ataque de Japón, Miller, que en ese momento era asistente de comedor de tercera clase, estaba recogiendo la ropa cuando comenzaron a caer las bombas sobre la flota estadounidense. Asistente de comedor era uno de los únicos trabajos abiertos a los hombres negros en la Marina, según el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés). Los daños causados ​​por el ataque japonés le impidieron regresar a su estación de batalla asignada.

Miller procedió a ayudar a su comandante herido y luego, a pesar de no haber recibido ninguna formación del funcionamiento de armas, tomó el control de una ametralladora antiaérea y abrió fuego contra las aeronaves japonesas.

“Aunque no estaba entrenado”, dice el sitio web del VA, “desplegó un fuego efectivo y dejó de disparar cuando se quedó sin municiones y el barco comenzó a hundirse. Incluso entonces, persistió en ayudar a sus compañeros marineros a llegar a salvo hasta que finalmente llegó a la orilla”.

Miller fue interpretado por Cuba Gooding Jr. en la película Pearl Harbor de 2001.

En 1942, el almirante Chester Nimitz condecoró a Miller con la Cruz de la Armada, tras lo cual fue enviado a una gira para promocionar los bonos de guerra junto con varios militares blancos, “lo que le convirtió en el primer afroamericano al que se le permitió participar en una gira de conferencias”, según el VA.

Aproximadamente un año después, Miller murió durante la batalla de Makin cuando su barco fue alcanzado por un torpedo lanzado por un submarino japonés.

En 2025, durante la gestión del entonces secretario de la Marina John Phelan, la institución creó una comisión para revisar los criterios utilizados para nombrar buques y otros recursos militares.

Phelan cree que los portaviones en particular deberían llevar el nombre solo de presidentes, almirantes de la Marina y batallas navales significativas, dijo una persona familiarizada con su pensamiento.

Durante su mandato como secretario, Phelan solicitó que la Comandancia de Historia y Patrimonio Naval realizara un estudio sobre el tema, pero fue removido como secretario de la Marina antes de que se completara la revisión, dijo la fuente, agregando que Phelan no se pronunció oficialmente sobre el Doris Miller específicamente.

La comisión de la Marina surgió en medio de esfuerzos más amplios en el Pentágono bajo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para eliminar nombres seleccionados por lo que el Gobierno considera propósitos de diversidad, equidad e inclusión.

Hegseth, por ejemplo, se propuso de inmediato cambiar los nombres de las bases de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que rendían homenaje a oficiales del Ejército Confederado, buscando a otros militares que compartieran apellido con dichos oficiales confederados. Y en 2025, dio un paso poco habitual y ordenó al secretario de la Marina que cambiara el nombre del USNS Harvey Milk, que rendía homenaje al veterano de la Marina y activista por los derechos de los homosexuales.

Es muy inusual que un barco sea renombrado después de su puesta en servicio. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo en el momento del cambio de nombre de Harvey Milk que Hegseth estaba comprometido con los nombres que “reflejan las prioridades del Comandante en Jefe, la historia de nuestra nación y el ethos de los guerreros”.

La elección del USS Doris Miller marcó la primera vez que un portaviones honraría a un marinero alistado, y el primero en llevar el nombre de un afroamericano. Al ser cuestionado sobre su decisión de nombrar al portaviones después de Miller, Modly le dijo a CNN que le fue recomendado por un grupo de almirantes negros retirados, y que él cree que “uno de nuestros buques de guerra más poderosos debería llevar el nombre de un marinero como Miller para atraer mayor atención a lo que hace nuestra Marina tan única y grandiosa”.

“En última instancia, estos nombres están destinados a ser simbólicos y unificadores para la Marina y la nación a la que sirve”, le dijo Modly a CNN. “Cuando se nombran en honor a personas como Doris Miller, aumentan la conciencia del heroísmo, el patriotismo y los sacrificios de todos los marineros estadounidenses, no solo de sus comandantes”.

Muchos de los portaviones activos de Estados Unidos llevan el nombre de antiguos presidentes de Estados Unidos, incluyendo el USS Abraham Lincoln, USS George H.W. Bush, USS Ronald Reagan y USS George Washington, aunque ninguno de esos barcos zarpó por primera vez mientras sus homónimos estaban en el cargo.

Pero no todos los portaviones llevan el nombre de presidentes. El USS Nimitz, por ejemplo, lleva el nombre del almirante que comandó la flota del Pacífico de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El USS Carl Vinson lleva el nombre de un congresista de Georgia que presidió la Comisión de Asuntos Navales y Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes.

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