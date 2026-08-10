Europa occidental bate récord de temperatura en un verano marcado por olas de calor e incendios forestales

Los dos primeros meses del verano boreal en Europa occidental han sido los más calurosos registrados hasta la fecha, informó…

Los dos primeros meses del verano boreal en Europa occidental han sido los más calurosos registrados hasta la fecha, informó el monitor climático de la Unión Europea este lunes, mientras el continente enfrenta incendios forestales devastadores y se prepara para otra ola de calor.

La temperatura promedio de junio y julio fue de 21,62 grados Celsius (70,9 °F), aproximadamente 2,79 grados por encima del promedio, y superó el récord anterior de calor establecido en 2022, según el servicio de cambio climático Copernicus.

Julio también fue el mes más caluroso jamás registrado para los océanos no polares del mundo, indicó Copernicus, con temperaturas récord a lo largo del Atlántico y el Mediterráneo occidental, lo que pone en riesgo la vida marina y las comunidades costeras. Las condiciones fueron alimentadas en parte por el llamado patrón climático “Súper” El Niño que se está desarrollando en el Pacífico.

El continente ha sido golpeado por una serie de olas de calor mortales, y se pronostican temperaturas aún más altas para esta semana. El calor ha causado la muerte de más de 25.000 personas en toda Europa este año, según datos recopilados por Bloomberg.

Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, pero está particularmente mal preparada para soportar el calor, debido a infraestructuras antiguas y a la falta de aire acondicionado.

Las temperaturas abrasadoras y las sequías persistentes en junio y julio se reforzaron mutuamente para crear una espiral de calor, según Samantha Burgess, líder estratégica de clima en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo.

“A medida que los suelos se secan, pierden su capacidad de proporcionar enfriamiento natural, permitiendo que el calor se acumule más fácilmente”, dijo Burgess, y añadió que esto era “un claro ejemplo de cómo el cambio climático está intensificando los extremos de calor”.

Los niveles de humedad superficial del suelo en toda Europa occidental en julio de 2026 también fueron “significativamente más bajos” que en julio de 2022, el último verano en que la región experimentó una sequía extrema, con “déficits excepcionales o récord” de lluvia y humedad del suelo en Francia, España y partes de Alemania y el Reino Unido, según encontraron los científicos.

El calor récord del verano ha propiciado condiciones para los incendios forestales sin precedentes en Europa, que han desplazado a cientos de miles de personas y quemado más de 497.000 hectáreas de tierra, principalmente en España, Francia e Italia, según un informe de la UE del 6 de agosto.

Más allá de la tierra calcinada, los incendios también han tenido un efecto más amplio en todo el continente, aumentando las emisiones y alterando la calidad del aire, afirmó Laurence Rouil, directora del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus.

“Los incendios más grandes producen más humo y lo inyectan a mayor altura en la atmósfera, lo que significa que puede viajar más lejos y afectar la calidad del aire no solo localmente, sino en toda la región”, dijo Rouil.

Las graves sequías también han vaciado los principales ríos de Europa, en particular el Sena, el Rin y el Danubio, amenazando el suministro energético del continente.

Hungría y Rumania se vieron obligadas a cerrar temporalmente reactores nucleares enfriados por el Danubio, el segundo río más largo de Europa, que ha experimentado niveles de agua tan bajos que la crisis puede observarse desde el espacio.

Richard Allan, profesor de ciencias climáticas en la Universidad de Reading en Inglaterra, dijo anteriormente a CNN que es probable que estos niveles récord de los ríos se superen nuevamente en el futuro y que esto “será solo la punta del iceberg”.

“Manejar los recursos hídricos será cada vez más desafiante”.

The-CNN-Wire

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