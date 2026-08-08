Estadounidense detenido en Rusia está “al borde de la muerte”, afirma uno de sus abogados

Crece la preocupación por el bienestar de un estadounidense detenido en Rusia desde 2022. Uno de sus abogados alega que…

Crece la preocupación por el bienestar de un estadounidense detenido en Rusia desde 2022. Uno de sus abogados alega que ha sido sometido a tortura física y psicológica.

Robert Gilman está “al borde de la muerte” tras caer en un estado de disociación hace más de seis semanas, según Eric Lebson, director de estrategia de Global Reach, una organización que representa a su familia.

El gobierno estadounidense está profundamente preocupado por la salud de Gilman y su detención prolongada en Rusia, declaró el viernes un portavoz del Departamento de Estado.

Ante esta preocupación por su salud, el gobierno estadounidense ha planteado su caso repetidamente al gobierno ruso y ha solicitado su liberación por razones humanitarias, añadió el portavoz.

Gilman, un exmarine de 32 años, fue obligado a tomar psicofármacos y a mentir sobre la supuesta paliza que recibió su familia y el supuesto abandono de Estados Unidos, declaró Lebson a CNN.

Hace más de seis semanas, “cayó en un estado de estupor disociativo”. Fue trasladado del hospital de su prisión, a unas seis horas de Moscú, a la unidad psiquiátrica de un hospital civil, según Lebson.

Lebson indicó que han recibido información de que Gilman está siendo alimentado por sonda y esposado a su cama de hospital, “a pesar de que físicamente no está consciente”.

Sin embargo, ni el abogado de Gilman ni su madre, quien viajó a Rusia con una orden judicial rusa que le permitía ver a su hijo, han podido visitarlo desde su traslado al hospital civil, añadió.

“El hecho de que su madre viajara hasta allí… y no se le permitiera verlo nos preocupa seriamente, ya que podría estar muerto o encontrarse en una situación similar a la de Otto Warmbier”, declaró Lebson.

Warmbier, un estudiante universitario estadounidense, pasó 17 meses detenido en Corea del Norte antes de ser repatriado a Estados Unidos en 2017 con graves daños cerebrales. Murió menos de una semana después. Su familia cree que fue torturado hasta quedar en estado vegetativo.

“Tengo más miedo por mi hermano que nunca desde que comenzó esta horrible pesadilla. Me preocupa no volver a verlo si los rusos no lo liberan. Me preocupa que pueda morir”, declaró Lexie Hudson, hermana de Gilman.

“Queremos que nuestro gobierno deje claro a los rusos que deben liberar a Robert ahora, antes de que sea demasiado tarde”, añadió. “Cualquier acuerdo necesario para lograrlo es mejor para Estados Unidos y Rusia que tener que lidiar con la muerte de mi hermano porque ninguno de los dos países actuó con la urgencia necesaria cuando había tiempo”.

La posible muerte de un estadounidense bajo custodia rusa pondría a prueba la tensa relación de Estados Unidos con Moscú, que la administración Trump ha intentado mejorar.

La familia de Gilman afirmó que les informaron que el secretario de Estado, Marco Rubio, planteó el caso de Gilman al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión en Filipinas a finales de julio.

Reuters fue el primer medio en informar sobre la preocupación por el estado de salud de Gilman.

Gilman fue arrestado en enero de 2022. Los rusos alegaron que estaba ebrio y que tuvo un altercado con un agente de policía. Lebson lo niega, afirmando que Gilman fue golpeado por la policía, se sintió mal y pateó accidentalmente al agente.

Gilman fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión. Es uno de los varios exmarines estadounidenses en haber sido arrestados en Rusia, entre ellos Trevor Reed y Paul Whelan.

En una declaración a CNN, Whelan dijo que él y Reed “piden a la Casa Blanca que tome medidas inmediatas para traer a Robert Gilman de regreso a casa desde Rusia y brindarle la atención médica necesaria para que pueda continuar con su vida”.

“Robert forma parte de un pequeño grupo al que pertenecemos Trevor y yo, el grupo de exrehenes del régimen ruso que también son marines y que también sufrieron graves complicaciones médicas durante su detención injusta”, escribió.

En su declaración, Whelan instó a la Casa Blanca y a los republicanos en el Congreso a redoblar sus esfuerzos para ayudar a Gilman y a otros detenidos, tanto actuales como anteriores.

Gilman es uno de los numerosos estadounidenses que permanecen detenidos en Rusia, entre ellos Andre Khachatoorian, Olga Jezler, Chuck Zimmerman, David Barnes, Aleksander Antonov y Stephen Hubbard. Solo Hubbard ha sido declarado detenido injustamente por el Departamento de Estado de EE.UU.

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