Estaba convencida de tener sus papeles en orden, pero ICE la detuvo en un aeropuerto. Su caso no es el único

“Solamente se le acercaron y le dijeron: ‘Usted, Diana Vera’, y ella dijo sí, y automáticamente se la llevaron”. Así…

“Solamente se le acercaron y le dijeron: ‘Usted, Diana Vera’, y ella dijo sí, y automáticamente se la llevaron”. Así relató Mercedes Espinoza cómo ICE se llevó a su hija, una ecuatoriana de 27 años, del aeropuerto de Phoenix. relató Espinoza. Su esposo intentó explicar que Diana estaba casa con él y mostró el acta de matrimonio, pero, según la madre, los agentes le dijeron que no podían hacer nada porque la orden ya estaba emitida.

Como le ocurrió a Diana, para muchos inmigrantes en EStados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tomar un avión para viajar dentro de del país puede representar un gran riesgo.

Las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos no son una estrategia nueva para el Gobierno del presidente Trump. Pero especialistas en inmigración consultados por CNN se muestran inquietos por la frecuencia con la que, dicen, se ven detenciones en aeropuertos en medio de la dura ofensiva migratoria que busca cumplir su promesa de “deportaciones masivas”.

Al consultar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre la preocupación expresada por abogados y organizaciones de derechos humanos, la agencia defendió su política migratoria en un comunicado enviado a CNN.

“El DHS revirtió la terrible política de la era Biden que permitía a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en nuestro país viajar en avión por todo el territorio nacional. Bajo el presidente Trump, el DHS ya no tolerará esto”, señaló el DHS.

“Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros que se encuentran ilegalmente en nuestro país ya no puedan viajar en avión, a menos que sea para salir del país y autodeportarse”, añadió.

El caso de Diana Andreina Vera Espinoza, que, según su familia, fue detenida en el aeropuerto de Phoenix mientras avanzaba con su proceso migratorio, y el de Iliana Noeli Lick, una argentina que fue detenida en el aeropuerto de Filadelfia cuando se dirigía a ver un partido del Mundial, son algunas de las recientes detenciones inesperadas.

Abogados de inmigración consultados por CNN advierten que el aumento de estas detenciones está generando temor entre los inmigrantes y recomiendan tomar precauciones antes de viajar. “Yo ahora mismo le estoy diciendo a mis clientes que no viajen”, dijo el abogado Roberto Ortiz, de la firma Wermuth Panell & Ortiz, PLLC, con sede en Miami especializada en asuntos de inmigración.

Elizabeth Uribe, también abogada de inmigración en Uribe & Uribe APLC, con sede en California, señaló que actualmente toda persona que no sea ciudadana debe tomar precauciones, incluso al realizar viajes domésticos en Estados Unidos.

La presión para aumentar las detenciones es uno de los factores que, según abogados y exfuncionarios de inmigración, ayuda a explicar la presencia de ICE en los aeropuertos. La agencia busca cumplir la agenda migratoria del presidente Trump, que incluye la meta de alrededor de 2.000 arrestos al día.

“Yo creo que simplemente la administración está diciendo que quiere deportar a la mayor cantidad de personas que pueda. Entonces, al tener personas en los aeropuertos, están haciendo, entre comillas, lo que están diciendo que están haciendo y lo que prometieron durante la campaña”, dijo Ortiz.

Los aeropuertos ofrecen además algunas ventajas prácticas para los agentes. El Departamento de Seguridad Nacional recibe información de los pasajeros antes de sus vuelos a través de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que puede permitir a las autoridades saber quiénes estarán en determinado lugar y momento.

Para John Sandweg, exdirector interino de ICE durante el Gobierno de Barack Obama, el entorno controlado de un aeropuerto también facilita las detenciones. Los pasajeros llegan por su propia cuenta y los agentes pueden saber de antemano dónde encontrarlos.

“Eso hace que sea un arresto migratorio fácil para ICE”, dijo Sandweg a CNN. “Ahora puedes poner a esa persona bajo custodia en un entorno seguro. Ellos vienen hacia ti. Sabes exactamente cuándo y dónde van a estar. Y como los estás deteniendo en un entorno seguro, necesitas menos agentes”.

Jeff Joseph, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que la presencia de ICE en los aeropuertos representa una situación poco habitual. “No es que un aeropuerto sea un lugar sagrado, pero sin duda, la aplicación de la ley en aeropuertos no es nada que hayamos visto jamás, tampoco lo es la cooperación entre la TSA e ICE”, dijo.

En un comunicado previo enviado a CNN, un portavoz de Seguridad Nacional se negó a confirmar un aumento en los arrestos de ICE en aeropuertos.

“Por razones de seguridad operativa, no vamos a confirmar las ubicaciones de nuestros agentes”, afirmó el portavoz, y agregó que el departamento ha deportado a un total de casi 1 millón de inmigrantes indocumentados hasta el 12 de julio.

Entre las situaciones que, según Uribe, pueden hacer que alguien sea más vulnerable están los antecedentes o arrestos, solicitudes presentadas ante USCIS que hayan sido negadas, la falta de un amparo migratorio o una orden previa de deportación.

Por eso, recomienda consultar con un abogado antes de viajar para revisar el historial migratorio y determinar qué documentos llevar. En algunos casos, dice, puede ser conveniente viajar con una carta del abogado y documentación relacionada con el proceso migratorio.

Ortiz también aconseja a sus clientes tener a mano todos sus documentos migratorios y, si cuentan con representación legal, llevar una copia del formulario G-28, que acredita la relación con su abogado. Para él, el temor no se limita a quienes tienen una orden de deportación: también pueden verse afectados inmigrantes que llevan años en Estados Unidos con procesos pendientes.

“Yo entiendo una persona que tenga una orden de deportación o una persona que haya entrado (de manera) ilegal al país, pero una persona que se esté casando con un ciudadano americano, que tenga un proceso de residencia pendiente, que tenga un permiso de trabajo, no hace sentido que la detengan”, dijo Ortiz.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) también advierte sobre los riesgos para inmigrantes con una situación migratoria vulnerable. En una guía actualizada el 5 de agosto, la organización señala que reportes recientes indican que ICE está utilizando información de pasajeros para localizar y detener a personas en aeropuertos. “Los no ciudadanos que actualmente no tengan un estatus legal seguro deberían considerar los riesgos de volar, incluidos los vuelos domésticos dentro de EE.UU.”

Vera Espinoza fue detenida por ICE el 6 de agosto en el aeropuerto de Phoenix mientras viajaba con su esposo, ciudadano estadounidense.

La pareja había viajado a Arizona por el cumpleaños del esposo. Mientras esperaban un automóvil que habían alquilado, Diana regresó del baño y agentes la llamaron por su nombre. Según su madre, le dijeron que existía una orden de detención en su contra.

CNN contactó a DHS para solicitar comentarios sobre el caso de Vera Espinoza y espera respuesta.

Espinoza contó que Diana había ingresado legalmente a Estados Unidos con una visa y que posteriormente se casó con su esposo, ciudadano estadounidense. Ambos estaban adelantando un proceso para regularizar su situación migratoria. La familia ahora espera que pueda salir bajo fianza y creó una campaña para ayudar a cubrir los costos de su defensa.

La detención también preocupa a su madre por la salud de Diana, quien sufrió un aneurisma cerebral años atrás. “Mi hija no está acostumbrada a este tipo de emociones”, dijo Espinoza.

Para la familia, lo ocurrido fue especialmente inesperado porque Diana ya había viajado anteriormente dentro de Estados Unidos sin enfrentar problemas. “Ella actuó de una manera inocente al viajar. No es que haya querido saltarse las leyes”, dijo su madre. “En vista de que ella había viajado anteriormente a otros lugares con el esposo y no había pasado nada, ella se confió”.

Su historia se suma a la de Iliana Noeli Lick, una argentina de 30 años que trabaja como niñera en Filadelfia y que fue detenida por ICE el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia cuando viajaba a Kansas City con unas amistades para ver el partido entre Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial.

Lick contó a CNN que una mujer uniformada la abordó mientras hacía la fila de seguridad. Dijo que nunca se identificó como agente de ICE, pero que inmediatamente entendió lo que ocurría. “Uno ve las noticias y las historias en las redes sociales y… nunca creí que me iba a suceder a mí”, relató.

La argentina permaneció bajo custodia hasta el 10 de agosto y fue trasladada por cuatro centros de detención en distintos estados. “Se siente horrible porque no somos criminales”, dijo al describir la experiencia.

DHS la calificó como una inmigrante indocumentada que había permanecido en EE.UU. más allá del plazo permitido por su visa. Lick rechaza esa versión y afirma que ingresó al país con una visa de turista, solicitó una extensión de su estadía que fue aprobada y posteriormente presentó una solicitud de asilo, tras lo cual recibió un permiso de trabajo y un número de Seguro Social.

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