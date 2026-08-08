Es el vertedero más grande de América Latina. Un estudio lo señala como el mayor emisor de metano del planeta

Casi el 45 % de la basura que se genera en toda la Argentina termina en un mismo lugar: el…

Casi el 45 % de la basura que se genera en toda la Argentina termina en un mismo lugar: el Complejo Ambiental Norte III, un vertedero de 500 hectáreas en las afueras de Buenos Aires que se ubica entre los cinco más grandes del planeta. Allí llegan cada mes unas 436.000 toneladas de desechos. Sin embargo, el récord más polémico lo puso en relieve un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) al revelar que es también el relleno sanitario que más metano libera en todo el mundo, un gas que explica en gran medida el calentamiento global y el cambio climático.

La revelación desató una controversia entre los científicos que monitorean las plumas de gas con satélites y los operadores locales, quienes cuestionan la metodología e intentan demostrar que la escala gigantesca del sitio distorsiona la fotografía real del problema.

“El metano es, según algunos cálculos, 80 veces más relevante para el cambio climático que el dióxido de carbono. Permanece unos 10 años en la atmósfera. Si lográramos bajar las emisiones de metano consistentemente, podríamos reducir la temperatura global con relativa rapidez”, explica el investigador Juan Pablo Escudero, académico de la UCLA y de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.

El proyecto STOP Methane del Instituto Emmett de la UCLA elaboró un ranking global de los vertederos que más metano liberan, sustentado en observaciones satelitales realizadas durante 2025 por la organización Carbon Mapper, utilizando el satélite Tanager-1 (de Planet Labs) y el instrumento EMIT de la NASA, instalado en la Estación Espacial Internacional.

Esta clasificación ubica al Complejo Ambiental Norte III, ubicado en Campo de Mayo a unos 40 kilómetros de la capital argentina, en el primer puesto de emisiones absolutas dentro de la categoría de residuos sólidos. “Los satélites detectaron más metano que ningún otro en este relleno. Encontró más de 110 plumas durante más de 21 veces que pasó. O sea, más de una vez al mes, cada vez, encontró emisiones importantes de metano”, consigna Escudero.

Ese relleno sanitario es operado por la empresa estatal Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), que cuestiona la representatividad de la metodología satelital y contrapone análisis técnicos basados en la escala operacional y sus planes de mitigación.

Si bien la propia universidad aclara que las pasadas satelitales registran capturas instantáneas y no constituyen por sí solas un inventario anual completo ni una auditoría de desempeño operacional, insisten en la contundencia de los datos de su informe. “Desde CEAMSE dicen que los satélites son solamente una foto de un momento. Y que no representaría su comportamiento anual, que es mucho mejor. Eso es cierto. El problema con CEAMSE es que hay más de 110 fotos del año pasado en las que hay muchas emisiones de metano”, prosigue el investigador.

La gerencia de CEAMSE formalizó su posición enviando al Instituto Emmett una respuesta respaldada por sus dictámenes técnicos. La empresa estatal sostiene que ordenar a las instalaciones por emisiones absolutas sin ponderar variables contextuales invalida la comparación directa entre recintos heterogéneos.

“El ranking ordena emisiones absolutas y no incorpora variables críticas de contexto que son imprescindibles para un análisis serio y científico de la cuestión, a saber: toneladas diarias de residuos recibidas, tipo de sitio, escala de operación, sistema de captación y gestión de biogás, cobertura, edad del macizo, población servida ni modelo regional de gestión. Por ese motivo, no permite comparar directamente la calidad de gestión entre instalaciones heterogéneas”, escribieron.

El Complejo Ambiental Norte III tiene una superficie de aproximadamente 1,5 veces la del Central Park de Nueva York. Con una recepción diaria de alrededor de 18.000 toneladas de residuos —que generan unas 14 millones de personas—, la escala del sitio es determinante al evaluar las cifras globales.

Un informe técnico, firmado por el ingeniero civil Ricardo Javier Briones y presentado por CEAMSE, propone otra perspectiva: el índice de intensidad, que analiza la emisión normalizada por volumen de recepción diaria (tasa de emisión horaria sobre residuos recibidos por día).

Al aplicar esta fórmula a los 10 principales vertederos del ranking (con datos de recepción oficiales o institucionales), la lectura del predio argentino varía sustancialmente y lo ubica último, por debajo de otros rellenos internacionales evaluados, como el de Argelia o Malasia. “Bajo esta lectura, Norte III deja de ser el caso extremo del subconjunto y pasa a ubicarse como una instalación de alta emisión absoluta, pero baja intensidad relativa respecto de su volumen diario de residuos”, sostienen.

“Partiendo de la base de que sí encontramos muchas emisiones de metano, CEAMSE ha sido muy transparente en contarnos toda la información y en respondernos, lo que yo creo que es algo muy positivo”, apunta el investigador de la UCLA y agrega: “La complementación de los distintos métodos es la nueva manera de cómo se está tratando el tema y no la exclusión”.

En el mismo sentido, el informe de CEAMSE sostiene que “la posición técnica más robusta no es negar el dato, sino contextualizarlo: Norte III debe ser analizado como infraestructura de escala metropolitana, con controles de operación documentados y no como un basural genérico ni como una instalación comparable directamente con sitios de menor escala o menor nivel de gestión”.

La operadora estatal también destaca que en ese complejo existe una planta que transforma el biogás de los residuos en energía limpia, que, aseguran, equivale al consumo de 200.000 personas. Además, consignaron que en enero de 2025 iniciaron el monitoreo de emisiones gaseosas mediante el método Sniffer, aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), que “permite detectar emisiones superficiales de metano con mayor precisión”.

El investigador de UCLA aclara que las leyes ambientales latinoamericanas en materia de emisiones gaseosas suelen ser básicas respecto a los estándares de otras latitudes, por lo que cumplir con las normas vigentes, tal como hace CEAMSE, no agota el margen de mejora operativa. La solución de fondo trasciende la gestión del relleno e involucra los hábitos de consumo regionales.

“Lo primero que necesariamente hay que hacer es un cambio cultural, de qué manera podemos disminuir la cantidad de residuos orgánicos; es decir, la cantidad de comida, de restos de residuos orgánicos que salen de los supermercados y de las casas en Latinoamérica es muy alta”, afirma Escudero.

En América Latina y el Caribe, la proporción de residuos orgánicos en la basura domiciliaria es de las más elevadas del mundo. Un informe del Banco Mundial detalla que la fracción de residuos orgánicos (food and green) representa el 52 % del total de residuos en la región, mientras que en los países de altos ingresos equivale aproximadamente al 32 %.

Ante este panorama, sin políticas integrales de separación en origen, compostaje obligatorio y valorización de la materia orgánica, las presiones sobre los rellenos sanitarios metropolitanos seguirán siendo elevadas. En última instancia, la discusión pone de relieve que la mitigación del metano requiere tanto de la modernización técnica de los predios de disposición final como de cambios estructurales en la generación y separación de los residuos en las ciudades.

The-CNN-Wire

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