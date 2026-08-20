Encuentran muerta en Australia a excursionista desaparecida, la Policía se disculpa por informar que seguía con vida

La Policía de Australia se disculpó después de que la familia de una excursionista de 18 años, desaparecida durante ocho…

La Policía de Australia se disculpó después de que la familia de una excursionista de 18 años, desaparecida durante ocho días en una zona de densa vegetación, fuera informada por error de que había sido encontrada con vida.

En realidad, el cuerpo de Lily Hooper fue encontrado y ahora se lleva a cabo una investigación para determinar cómo desapareció y cómo su familia recibió la información equivocada.

Hooper salió de Oakdale, Nueva Gales del Sur, el 12 de agosto para hacer una excursión en solitario en el Parque Nacional Nattai, pero fue reportada como desaparecida después de que no regresara a casa esa noche, según un comunicado de la Policía de Nueva Gales del Sur.

Se puso en marcha un operativo de búsqueda en el que participaron varias agencias y que se prolongó hasta las primeras horas del jueves, cuando se comunicó la noticia de que había sido encontrada.

Su familia, que creía que seguía con vida, fue vista celebrando en el lugar de la búsqueda. El primer ministro del estado, Chris Minns, incluso anunció que había sobrevivido durante una transmisión en vivo de una audiencia de un comité del Senado.

Sin embargo, minutos después, Minns se retractó de su declaración y confirmó que, en realidad, había muerto. “Estoy profundamente triste por su familia”, dijo Minns.

En una conferencia de prensa el jueves, el comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, dijo que “lamentablemente esta mañana hubo una mala comunicación cuando se recuperó el cuerpo de Lily”.

“Me disculpo sin reservas por esa mala comunicación”, dijo, así como por “cualquier trauma adicional que pueda haber causado a la familia de Lily, pero ciertamente por la vergüenza y la confusión que provocó”.

“La mala comunicación obviamente surgió de la euforia por haber encontrado a Lily”, añadió Lanyon. “Trágicamente, esa mala comunicación luego llevó a una decepción”.

Hooper fue encontrada en una zona remota y la noticia habría sido transmitida por varias personas, dijo Lanyon.

Ahora, un médico forense investigará la causa de la muerte de Hooper. También se llevará a cabo una investigación sobre cómo ocurrió la mala comunicación.

El Parque Nacional Nattai está a unos 80 kilómetros de Sydney en línea recta, pero es conocido por su terreno accidentado y sus enormes acantilados de arenisca.

Durante la última semana, el parque ha experimentado fuertes vientos y temperaturas bajas durante la noche.

The-CNN-Wire

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