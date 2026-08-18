El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly se enfrentarán por la gobernación de Florida, proyecta CNN

El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre por la gobernación…

El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre por la gobernación de Florida, proyecta CNN.

La victoria del representante Donalds, que cumple su tercer mandato, representa un rechazo al gobernador saliente Ron DeSantis, quien se negó a respaldar a un aspirante y pasó buena parte de las primarias cuestionando con frialdad los méritos de sus posibles sucesores.

Sin embargo, Donalds recibió el respaldo del presidente Donald Trump y de gran parte de la dirigencia republicana del estado, lo que neutralizó los esfuerzos de DeSantis por influir en la contienda. Esos esfuerzos incluyeron considerar una posible candidatura de la primera dama de Florida, Casey DeSantis. El apoyo le dio a Donalds ventaja sobre rivales como el vicegobernador Jay Collins; el expresidente de la Cámara de Representantes estatal Paul Renner; y James Fishback, una figura conservadora de las redes sociales.

La creciente animosidad —originada en el fracaso de DeSantis al intentar utilizar la gobernación de Florida como plataforma para desafiar a Trump en las primarias presidenciales republicanas de 2024— contribuyó a una de las contiendas republicanas más ásperas de la temporada de elecciones intermedias. La campaña estuvo marcada por disputas públicas, una batalla legal para descalificar a un aspirante y temores a represalias de un gobernador que todavía goza de popularidad.

Durante la contienda, Donalds centró su campaña en reformas a los impuestos sobre la propiedad, regulaciones para los centros de datos y una estrecha alineación con el Gobierno de Trump. Ahora avanza a las elecciones generales en un estado que durante la última década se ha inclinado decididamente hacia los republicanos, después de haber sido uno de los principales estados de tendencia electoral incierta.

Por su parte, Jolly abandonó el Partido Republicano en 2018, después de cumplir dos mandatos en el Congreso, en medio de la frustración pública por el rumbo que tomó el partido bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. Se labró una reputación como un férreo crítico de Trump en los medios y habló abiertamente sobre la evolución de sus posturas en asuntos como el derecho al aborto y las medidas de seguridad relacionadas con las armas de fuego.

Jolly enfrentó poca oposición en la primaria demócrata para gobernador de Florida, donde la cantera de posibles candidatos del partido se ha reducido después de una década en la que el estado se desplazó hacia la derecha.

Jolly centró su campaña en el costo de vida y la conservación del medioambiente. Se presentó ante los votantes como un dirigente pragmático capaz de resolver problemas, con un nuevo aprecio por los valores progresistas, y eligió a la exrepresentante demócrata Gwen Graham como compañera de fórmula.

Ahora avanza a las elecciones generales, en las que los demócratas esperan aprovechar las divisiones en las filas republicanas tras una primaria para gobernador marcada por los enfrentamientos y volver a poner a Florida en disputa para el partido.

Ya confirmados oficialmente como candidatos de sus respectivos partidos a la gobernación, el republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly inician una campaña contrarreloj de 76 días hasta el día de las elecciones.

Los republicanos de Florida creen que tienen una estrategia de eficacia comprobada para derrotar a Jolly: la misma que utilizaron dos veces para vencer a Charlie Crist, candidato demócrata a gobernador de Florida en 2014 y 2022.

Las similitudes son notables. Tanto Jolly como Crist representaron la zona de la bahía de Tampa en el Congreso. Ambos fueron elegidos para cargos públicos como republicanos y después abandonaron el partido antes de inscribirse como demócratas. Crist se postuló en una ocasión como independiente al Senado de Estados Unidos, mientras que Jolly consideró lanzar su propia candidatura por un tercer partido.

“David Jolly ha defendido todas las posturas en todos los temas”, dijo Evan Powers, presidente del Partido Republicano de Florida, recurriendo deliberadamente a una frase utilizada durante años contra Crist.

Los demócratas creen que Jolly es un candidato más joven y enérgico que Crist. También apuestan a que los votantes de Florida quieren dejar atrás la política MAGA y tres décadas de dominio republicano en el estado. Se espera que insistan desde el comienzo en el aumento del costo de la vivienda y en el fuerte incremento de las primas de seguros bajo gobiernos republicanos.

Jolly se ha aliado con la exrepresentante Gwen Graham, hija del exgobernador de Florida y exsenador de Estados Unidos Bob Graham, y ya la anunció como su compañera de fórmula. Gwen Graham representó en el Congreso a un distrito de tendencia republicana. Juntos, presentan a los votantes una fórmula que busca atraer a los independientes.

Sin embargo, enfrentan importantes desventajas de fondo. En Florida hay 1,6 millones más de republicanos inscritos que de demócratas. Además, Donalds cuenta con una ventaja considerable en recaudación de fondos después de reunir más de US$ 100 millones durante las primarias.

The-CNN-Wire

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