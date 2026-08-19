El mercado de bonos se toma un respiro tras la sorpresiva medida del Departamento del Tesoro

El Departamento del Tesoro tomó una medida sorpresiva este miércoles después de que los rendimientos de los bonos alcanzaran sus…

El Departamento del Tesoro tomó una medida sorpresiva este miércoles después de que los rendimientos de los bonos alcanzaran sus niveles más altos en casi dos décadas. El organismo decidió duplicar sus compras previstas de bonos a largo plazo y aliviar la presión sobre el mercado.

Tras el anuncio, los bonos repuntaron, lo que generó una caída en sus rendimientos y un cierto alivio después de la venta masiva de principios de semana que elevó los rendimientos a nivel mundial a sus niveles más altos en años. Los rendimientos y los precios de los bonos se mueven en direcciones opuestas.

La rentabilidad de los bonos influye en la determinación de los tipos de interés en toda la economía. Este año, la rentabilidad se ha disparado, por lo que ha elevado los costos de endeudamiento para los consumidores y ha exacerbado la preocupación por la asequibilidad. Un fuerte aumento de la rentabilidad puede encarecer las hipotecas, los préstamos para automóviles y los préstamos comerciales, además de restringir la actividad económica.

Según un comunicado, el Departamento del Tesoro anunció que duplicará como mínimo el volumen de recompras de bonos desde septiembre hasta principios de noviembre, centrándose en bonos a largo plazo, desde los de 10 años hasta los de 30 años.

Tras el anuncio, la rentabilidad de los bonos a 30 años cayó 10 puntos básicos, hasta el 5,19 %, lo que supuso un alivio a corto plazo. Esta caída se produce un día después de que la rentabilidad de los bonos a 30 años superara el 5,3 %, y alcanzara su nivel más alto desde 2007.

Las recompras de bonos por parte del Departamento del Tesoro son una operación habitual en los mercados de bonos, pero el momento en el que se hizo anuncio,que fue luego de una importante caída de los precios, pone de manifiesto la sensibilidad del Gobierno de Trump ante el aumento de los rendimientos.

“Probablemente se trate más bien de la señal que la administración quiere enviar al mercado”, dijo Neil Wilson, estratega de Saxo Markets, en una nota.

Los inversores también esperan la subasta del miércoles de bonos del Tesoro a 20 años por un valor de US$ 16.000 millones. La subasta de bonos a 30 años celebrada a principios de este mes arrojó la mayor rentabilidad desde 2001.

El rendimiento de los bonos a 10 años cayó seis puntos básicos, hasta el 4,65 %, tras el anuncio del Departamento del Tesoro. El martes, este rendimiento, que influye en los tipos de interés hipotecarios, había alcanzado el 4,74 %, cerca del máximo registrado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

La reacción del mercado alivia, al menos temporalmente, la presión sobre los rendimientos de los bonos, pero aún está por verse cómo responderá el mercado en los próximos días. A pesar de la caída, el rendimiento del bono a 30 años todavía se encuentra cerca de sus niveles más altos en 19 años.

Los rendimientos han aumentado este año a medida que los inversores asimilan diversas preocupaciones, desde la inflación causada por la guerra con Irán hasta los persistentes déficits gubernamentales y la incertidumbre sobre las perspectivas de la Reserva Federal. Una oleada de emisiones de deuda por parte de empresas que desarrollan infraestructura de IA también ha incrementado la oferta de bonos, generando mayor competencia por la demanda de los inversores.

“Los factores clave que impulsan el aumento de los rendimientos […] siguen vigentes”, afirmó Tony Miano, analista global de renta fija del Wells Fargo Investment Institute, en un correo electrónico. “Hasta que los inversores comprendan mejor estos aspectos, los riesgos para los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo seguirán inclinándose al alza”.

El anuncio de la recompra de bonos se produce después de que el Departamento del Tesoro interviniera a principios de este mes en los mercados de divisas para impulsar el yen japonés. Según los analistas, existía la preocupación de que un yen débil pudiera llevar a Japón a vender sus activos estadounidenses, como los bonos del Tesoro, para fortalecer su propia moneda, lo que incentivó al Tesoro a intervenir.

Según datos del Departamento del Tesoro publicados el lunes, las tenencias extranjeras de bonos del Tesoro estadounidense disminuyeron en junio, principalmente debido a un descenso en las tenencias de Japón.

La intervención en el mercado de divisas y el aumento de la recompra de bonos a largo plazo son dos ejemplos de cómo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, está utilizando las herramientas disponibles en el Tesoro para intentar gestionar el aumento de los rendimientos de los bonos.

“Bessent vuelve a demostrar su habilidad táctica como secretario del Tesoro activista”, afirmó Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI, en una nota. “Pero dudamos que esta operación tenga un impacto significativo a largo plazo”.

“La operación no cambia prácticamente nada en lo que respecta a los fundamentos, en particular la necesidad inalterada de financiar la avalancha de deuda de las empresas de hiperescala, además de los enormes déficits gubernamentales”, añadió Guha.

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