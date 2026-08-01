El fútbol europeo dice haber perdido la confianza en el presidente de la FIFA y califica su plan de “deplorable”

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, declaró haber perdido la confianza en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino,…

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, declaró haber perdido la confianza en el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo que aumenta la presión sobre el asediado dirigente deportivo a pesar de que la organización haya abandonado un plan sumamente controvertido para vender participaciones privadas en la Copa Mundial y otros torneos importantes.

En un contundente comunicado publicado este sábado por la mañana, la UEFA celebró la decisión de la FIFA de retirar su plan, pero dejó clara su disconformidad con Infantino.

“No podemos seguir así con planes secretos, ejecutados a toda prisa, ideados por individuos anónimos y de dudoso beneficio para el fútbol”, decía el comunicado.

“Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas”, indicó.

La presión sobre Infantino para que abandonara el plan había ido en aumento después de que la UEFA, cuyos miembros fueron los ganadores de la Copa Mundial masculina y femenina con España, amenazara con boicotear los principales torneos de fútbol. Carlos Cordeiro, asesor principal de Infantino, dimitió el viernes, afirmando que se oponía al plan “inequívocamente”.

El comunicado de la UEFA, que no llegó a pedir explícitamente la dimisión del presidente de la FIFA, señalaba que este había prometido “transparencia” cuando solicitó a las federaciones miembro de la FIFA que votaran por él como presidente en 2016, pero que no había cumplido su promesa.

“El acuerdo turbio, opaco y a puertas cerradas que ideó e intentó imponer distaba mucho de ser transparente”, afirmaba el comunicado.

La UEFA declaró que ahora trabajará con sus socios y partes interesadas para garantizar que este tipo de medidas no puedan acelerarse sin consulta en el futuro.

“En los próximos días y semanas, la UEFA trabajará con sus federaciones y en estrecha colaboración con otras confederaciones para reflexionar sobre lo sucedido y elaborar un plan para asegurar que no vuelva a ocurrir”.

La FIFA e Infantino habían anunciado el martes sus planes para crear una filial independiente —con inversión de capital privado— que controlaría los derechos comerciales y operativos de uno de los mayores eventos deportivos del mundo. La propuesta fue objeto de un intenso escrutinio y críticas por parte de muchos en todo el mundo. La UEFA afirmó que la esencia y la gobernanza del fútbol estaban en peligro. La FIFA, por su parte, aseguró que el dinero generado se reinvertiría en el deporte.

Tras retractarse, Infantino declaró que su objetivo ahora era “reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, en aras del interés común por nuestro deporte”.

Infantino se presenta a la reelección el próximo año, pero existen dudas sobre su permanencia en el cargo, ya que otras confederaciones también han condenado el plan de financiación.

The-CNN-Wire

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