El FBI allana la casa del excongresista Eric Swalwell y confisca dispositivos tras acusaciones de agresión sexual

El sábado pasado, agentes federales confiscaron dispositivos electrónicos del excongresista demócrata Eric Swalwell en el aeropuerto de San Francisco y…

El sábado pasado, agentes federales confiscaron dispositivos electrónicos del excongresista demócrata Eric Swalwell en el aeropuerto de San Francisco y luego allanaron su casa en Washington. Esto forma parte de una investigación en curso relacionada con acusaciones de agresión sexual, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con la investigación.

Swalwell y su abogado no respondieron hasta el momento a los mensajes de CNN.

Swalwell renunció al Congreso en abril después de que informes de CNN y el San Francisco Chronicle detallaran acusaciones de conducta sexual inapropiada.

La Fiscalía del Distrito de Manhattan y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles abrieron investigaciones penales contra Swalwell tras la publicación de los informes. Los allanamientos de este fin de semana forman parte de una investigación federal relacionada con las denuncias de agresión sexual, según informaron fuentes a CNN.

Dos mujeres que han hablado públicamente sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Swalwell también declararon a CNN que hablaron con el FBI.

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