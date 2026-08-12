El eclipse solar de este miércoles, en imágenes

Un eclipse solar total creó un espectáculo celestial para millones de personas este miércoles. Este fenómeno celeste ocurre cuando la…

Un eclipse solar total creó un espectáculo celestial para millones de personas este miércoles.

Este fenómeno celeste ocurre cuando la Luna se desplaza entre el Sol y la Tierra y proyecta una sombra sobre nuestro planeta que bloquea por completo la luz del Sol en algunas zonas del mundo.

Las personas en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, España y una pequeña parte de Portugal vieron el cielo oscurecerse durante unos dos minutos. En España disfrutaron de un raro eclipse al atardecer para después ver cómo el Sol descendía hacia la noche en forma de media luna.

Mientras tanto, un eclipse parcial, en el que la Luna parece darle un “mordisco” al Sol, se produjo sobre el norte de Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.