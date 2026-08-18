El “eclipse del siglo”, de seis minutos de duración, llegará al Valle de los Reyes

Luxor, en el sur de Egipto, a menudo descrita como el mayor museo al aire libre del mundo, ha brillado…

Luxor, en el sur de Egipto, a menudo descrita como el mayor museo al aire libre del mundo, ha brillado durante milenios bajo el resplandor de sus grandiosas tumbas, templos y monumentos. Sin embargo, en menos de un año, la ciudad del sol se verá sumida en la oscuridad diurna.

El 2 de agosto de 2027, un eclipse solar total ocultará el sol sobre partes del norte de África, Europa y Medio Oriente, pero la mayor duración de la totalidad se podrá observar cerca de Luxor, con una duración de seis minutos y 23 segundos: la más larga en cualquier lugar del planeta hasta 2114, según la NASA.

El próximo verano tendrá lugar el segundo eclipse total más largo del siglo XXI, solo superado por el de julio de 2009; pero ese año, el punto de máxima totalidad se produjo sobre el Océano Pacífico, a cientos de kilómetros al sureste de la costa japonesa.

En 2027, tras curvarse desde el Océano Atlántico, la trayectoria del eclipse total atravesará la base de España, Gibraltar y el norte de Marruecos antes de desviarse por partes de Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia para terminar en el Océano Índico.

Esto sitúa a una franja de ciudades importantes dentro de una ruta de apagón que alcanzará un ancho máximo de aproximadamente 259 kilómetros (161 millas), incluyendo Cádiz, España; Tánger, Marruecos; Orán, Argelia; Bengasi, Libia; y Yeda, Arabia Saudita.

Sin embargo, ninguna ciudad puede ofrecer una duración de totalidad ni un escenario como Luxor. Flanqueada por el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, respectivamente, esta metrópolis a orillas del Nilo, construida sobre la antigua ciudad de Tebas, será un escenario impresionante para el eclipse solar total terrestre más largo desde 1991.

En una posición privilegiada para presenciar el llamado “eclipse del siglo”, disfrutando de lo que podrían ser algunos de los minutos más espectaculares de una carrera dedicada a observar el espacio, estará Roger Davies, profesor de astrofísica de la Universidad de Oxford.

“Seis minutos y 23 segundos es muchísimo tiempo. Tus ojos se acostumbrarán a la oscuridad”, dijo Davies a CNN.

“Lo que normalmente se ve son un par de planetas y las dos estrellas más brillantes. Espero que podamos ver mucho más.”

Una ventaja adicional es la probabilidad de cielos despejados en Luxor. Si bien el polvo proveniente de los desiertos de Arabia y el Sahara puede ser un problema, la región tiene una mínima nubosidad durante el verano, según el meteorólogo canadiense Jay Anderson, creador del sitio web de seguimiento de eventos celestes Eclipsophile.

Sin embargo, el calor será un factor determinante. Si bien la temperatura bajará durante el eclipse, aún le queda mucho camino por recorrer para descender desde el pleno verano en Luxor, donde las temperaturas diurnas superan regularmente los 41 °C (105 °F).

Dado que el eclipse parcial comenzará cerca de la ciudad poco después de las 11:40 de la mañana, hora local, y alcanzará su máxima totalidad a la 1:05 de la tarde, la exposición prolongada a temperaturas sofocantes corre el riesgo de degradar la calidad y el rendimiento de los equipos fotográficos modernos, advierte Anderson, por no hablar de los peligros para quienes los manejan.

Como participante designado en uno de los muchos paquetes turísticos que han surgido en torno al eclipse del próximo año, Davies ya tiene asegurada una buena vista del lugar, probablemente desde el balcón o la azotea de un hotel con aire acondicionado, pero teme que muchos otros puedan quedar decepcionados.

Esto se debe a que el mayor obstáculo para los observadores del cielo que esperan presenciar un eclipse único podría no ser las nubes ni el polvo, sino otros observadores. Millones de personas que potencialmente se congreguen en una franja geográfica relativamente estrecha podrían significar hoteles completos y carreteras colapsadas, advirtió el astrofísico.

Según The Independent, los precios de algunos hoteles en Islandia y España aumentaron un 98 % y un 135 % respectivamente antes del eclipse de la semana pasada. De acuerdo con Booking.com, más del 90 % de los alojamientos en Luxor que se podían reservar a través de la plataforma durante el eclipse del próximo año ya no están disponibles, y muchos de los hoteles restantes tienen precios superiores a las 2000 libras esterlinas (2695 dólares) por una sola noche.

La gira de nueve días que Davies patrocinará, con precios a partir de 4.950 libras esterlinas (6.600 dólares), ya tiene todas las plazas reservadas, al igual que un programa de una semana organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos de Harvard, donde, a partir de 26.950 dólares por persona, los grupos volarán de Londres a Luxor vía Giza en jet privado y se alojarán en hoteles de cinco estrellas.

Para el resto de África, el eclipse no hará sino reforzar su creciente reputación como destino estrella del astroturismo.

Según un estudio de 2016, con el empeoramiento de la contaminación lumínica en todo el mundo, un tercio de la población mundial —incluido el 80% de los norteamericanos— no puede ver la Vía Láctea, mientras que más del 99% de la población estadounidense y europea vive bajo cielos contaminados por la luz .

Según el estudio, los tres países menos afectados —Chad, la República Centroafricana y Madagascar— eran todos africanos. Namibia y Sudáfrica se encuentran entre los países que se han posicionado como destinos emblemáticos de astroturismo, y cada uno cuenta con sitios certificados por DarkSky, una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la contaminación lumínica.

En la región desértica de Karoo, en Sudáfrica, la vista nocturna es tan prístina que se pueden observar sistemas solares situados a unos 2,5 millones de años luz de distancia sin necesidad de un telescopio.

“Puedes ver con tus propios ojos la galaxia gigante más cercana a la Vía Láctea, la Nebulosa de Andrómeda”, recordó Davies.

“Es uno de los lugares más oscuros en los que he estado, y he visitado muchos observatorios.”

El continente también tiene una larga historia relacionada con los eclipses. En 1919, el astrónomo británico Arthur Eddington dirigió un equipo a la isla de Príncipe, en África Occidental, para fotografiar un eclipse solar total. Estas imágenes, en última instancia, demostrarían la teoría de la relatividad de Albert Einstein al capturar la desviación de la luz estelar por la gravedad al pasar cerca del sol.

En 1973, el norte de África fue el escenario de una audaz empresa científica: investigadores abordaron el Concorde 001 para seguir la sombra de la luna a través del Trópico de Cáncer a 2175 kilómetros por hora. La velocidad del avión supersónico permitió al equipo extender la duración del eclipse total de siete a 74 minutos, estableciendo un récord aún imbatido para la observación de un eclipse solar total más larga de la historia.

Más recientemente, en 2016, los aficionados a la astronomía del sur y centro de África pudieron disfrutar de un impresionante “anillo de fuego” en el que la circunferencia del sol brilló intensamente detrás de la luna, un fenómeno conocido como eclipse solar anular.

Para los astrónomos egipcios, el apagón del próximo año es muy esperado. Con sede en El Cairo, el Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica (NRIAG) es el instituto de investigación más antiguo del norte de África y alberga el que se considera el telescopio más grande del mundo árabe, el Observatorio Astronómico de Kottamia.

Aunque El Cairo se encuentra fuera de la trayectoria de la totalidad ese día, con un eclipse parcial que oscurecerá el 94% del sol, el telescopio de 50 toneladas apuntará igualmente hacia el cielo como parte de un amplio programa de investigación, explicó Ashraf Shaker, jefe del departamento de astronomía del NRIAG.

“Todo el mundo debe venir, como turistas y como científicos”, dijo Shaker a CNN.

The-CNN-Wire

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