EE.UU. y China se disputan la influencia sobre Keiko Fujimori

Luego de 36 años desde que el difunto Alberto Fujimori fuera declarado presidente del Perú, su hija Keiko juramentó en…

Luego de 36 años desde que el difunto Alberto Fujimori fuera declarado presidente del Perú, su hija Keiko juramentó en el mismo lugar tras tres intentos fallidos. Al mencionar la política exterior de su nuevo Gobierno, ante una audiencia que tenía como invitados especiales a ocho presidentes de América Latina, así como el Rey Felipe de España, Keiko Fujimori aseguró a sus invitados que su administración está lista para priorizar la construcción y consolidación de alianzas en la región, como también para buscar nuevos escenarios de inversión.

“En ese contexto global, priorizaremos nuestro rol en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC) y abriremos nuevas oportunidades de inversión y cooperación con los países amigos del Medio Oriente. Nuestra posición geográfica nos puede permitir consolidar al Perú como el puente que conecte dichos continentes con los mercados de América Latina y el Caribe”, dijo la flamante presidenta.

Con sonrisas, felicitaciones y apretones de manos para las cámaras, Fujimori recibió antes de su juramentación tanto al enviado especial del presidente de Chin y ministro de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, como también a la delegación estadounidense, encabezada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, representantes de dos países que se disputan la influencia en su nuevo Gobierno.

Durante el encuentro entre Fujimori y Yin Hejun, éste le recordó la posición de China como el mayor socio comercial y principal mercado de exportación del Perú durante 12 años consecutivos, según reportó la agencia estatal Xinhua.

“Además, el puerto de Chancay, un proyecto emblemático de la cooperación de alta calidad en la Franja y la Ruta entre los dos países ha logrado avances excepcionales”, agregó Yin Hejun.

La mega terminal de aguas profundas de Chancay en la costa peruana, inaugurada por el presidente de China en 2024 y operada por la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú, se ha convertido en un símbolo del resultado de décadas de inversión y cooperación, además de lazos históricos y culturales entre ambos países.

Semanas antes, Jinping felicitó a Fujimori y aseguró en una carta su disposición a trabajar con ella para “llevar continuamente la Asociación Estratégica Integral China-Perú a nuevas alturas, en mayor beneficio de ambos pueblos”.

Para China, el Gobierno de Fujimori permitirá darle un nuevo impulso a la estructura de las relaciones que actualmente existen, dijo a CNN Juan Carlos Capuñay, ex embajador del Perú en China, Japón y Singapur.

Keiko representa además el legado de su padre con China. Alberto Fujimori visitó el país asiático por primera vez en 1991, viaje que dio como resultado la primera gran inversión China en la región con las minas de Marcona por el grupo Shougang y en petróleo por el grupo Sapet, resaltó Capuñay.

China tuvo también un rol importante al apoyar la postulación peruana al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), un foro que el nuevo Gobierno reitera será la principal plataforma para atraer inversiones.

Desde finales de l 2025, Washington ha acelerado las señales de acercamiento al Perú para expandir sus intereses económicos y de seguridad tratando de contener la presencia e inversión de China.

“No estamos ganando en Perú. Vamos por detrás, pues por muchos años hemos estado distraídos. Distraídos con otras partes del mundo”, dijo el embajador Bernie Navarro durante un foro virtual organizado por el Atlantic Council a fines de junio.

Con la asunción al mando de Fujimori, la administración de Trump tiene una nueva oportunidad para expandir su ofensiva diplomática y darle su aprobación al nuevo gobierno.

Luego de más de un encuentro entre Fujimori y la delegación encabezada por Landau y su embajador en Lima, Bernie Navarro, además de otros representantes oficiales, Washington anunció la ampliación de su agenda de cooperación en diferentes áreas incluyendo seguridad, lucha contra el crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico, además de comercio e inversión.

“El compromiso de mi país es construir junto al Perú una región más prospera a través del comercio la inversión y la cooperación en seguridad”, dijo Landau en redes sociales.

Y aunque el presidente Donald Trump aún no ha conversado personalmente con la presidenta y tampoco la apoyó públicamente durante su campaña electoral, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a Fujimori este viernes y aseguró que la flamante presidenta “aporta a Perú la estabilidad política que tanto se necesita”, según un portavoz del Departamento de Estado. Rubio reiteró el compromiso de su administración para “la cooperación en materia de seguridad contra la delincuencia transnacional, ampliar el comercio y la inversión, y mejorar la preparación ante

desastres”. El último punto hace referencia a los posibles efectos del fenómeno del Niño en el país en los siguientes meses, una prioridad inmediata para el Gobierno de Fujimori. La mandataria le reiteró a Rubio en la llamada su interés por integrarse al Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Trump de la que forman parte 13 países de la región.

“El Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico y busca compartir información porque entendemos que este tipo de flagelos y este tipo de lacras no se fijan en las fronteras, muy por el contrario, invaden lo continentes. Y es por eso que al Perú nos gustaría participar, nos conviene participar y creo que a los países que ya forman parte también estarían interesados que el Perú pueda formar parte y contribuir con información”, dijo Fujimori a medios locales este sábado.

Fujimori dijo en una entrevista con CNN previa a la segunda vuelta electoral que la presencia de Rubio establece ahora “puentes y relaciones mucho más cercanas, fluidas de dialogo”.

El plan del nuevo Gobierno prometió una política exterior soberana y pragmática y una relación “estratégica equilibrada” con ambas potencias sin un alineamiento automático con ninguna. Pero el regreso del Fujimorismo al poder encajaría muy bien con la ofensiva diplomática de Washington.

“Primero, ella ofrece la posibilidad de tener un gobierno más estable en Perú después de una década de alta inestabilidad. Sus votos en el Senado son suficientes para evitar una vacancia “por incapacidad moral.”, explicó a CNN Julio Carrión, profesor de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad de Delaware y experto en política peruana. “Segundo, ella consolida el bloque de derecha en los países andinos, ahora que Abelardo De la Espriella va a reemplazar a Gustavo Petro en Colombia. Con Venezuela y con presidentes de centro-derecha en Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, la subregión andina tiene un marcado sesgo pro-Estados Unidos en este momento”.

Pero tratar de mantener un delicado equilibrio con ambas potencias en el actual contexto geopolítico internacional y la impredecible personalidad del presidente Trump será complejo y muchos se preguntan si Fujimori podrá evitar ceder a la presión de Washington o Beijing.

“Ese es el desafío principal que enfrenta. Keiko Fujimori no es muy ideológica, aunque sus preferencias por el espectro ideológico de derecha son muy claras. Creo que ella sabe que su presidencia durará más que la de Donald Trump, y que por lo tanto tiene un relativo margen de maniobra porque su horizonte temporal es más largo . ”, argumentó Carrión.

“China, creo, va a ver lo que ella hace, en lugar de que dice. Puede aceptar sin problemas una retórica más pro Estados Unidos siempre y cuando sus intereses fundamentales no sean afectados”, agregó Carrión

“Keiko Fujimori puede ofrecer a ambos países es la promesa de estabilidad en las relaciones, sin cambios abruptos que desfavorezcan a uno en detrimento del otro”, añadió.

La gestión y experiencia del nuevo c C anciller, Carlos Espá será fundamental en los próximos meses. Abogado, periodista y con experiencia como ex director de Comunicaciones en la Embajada de los Estados Unidos en Lima, su historial lo situaría más cercano a ese país. La llegada de un nuevo embajador en Washington también será fundamental para mantener este delicado balance.

Y aunque aún no se tiene previsto un encuentro personal entre el Trump y la presidenta peruana, una reunión bilateral entre la mandataria y el presidente Xi I Jinping podría darse durante la cumbre de la APEC en China en noviembre próximo, resaltó Capuñay. El mejor escenario para llevar la relación con el país asiático a un nuevo nivel, mientras Estados Unidos trata de ponerse en la delantera.

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