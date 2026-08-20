EE.UU. sanciona a 15 personas y empresas de Ecuador a las que acusa de presunto tráfico de cocaína para carteles de México

El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a 15 personas y empresas de Ecuador a las que acusa de…

El Gobierno de Estados Unidos sancionó este jueves a 15 personas y empresas de Ecuador a las que acusa de formar parte de una red que presuntamente trafica grandes cantidades de cocaína para carteles del narcotráfico de México, a través de una ruta en la cual, según Washington, se emplean barcos pesqueros y lanchas rápidas desplegadas en el océano Pacífico.

Las sanciones, emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), implican que los bienes de ocho hombres y siete compañías con sede en Ecuador quedarán bloqueados en Estados Unidos, así como que los ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido entablar negocios con ellos, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, las personas y empresas sancionadas presuntamente tienen alianzas con las bandas de Los Choneros y Los Lobos, dos de las principales organizaciones criminales de Ecuador, que les entregan cocaína cuyo destino final es territorio estadounidense.

Una vez que la droga es entregada, dice el comunicado, es cargada en barcos pesqueros ubicados en las costas de la ciudad portuaria de Manta y después es colocada en lanchas rápidas que la trasladan hacia aguas del Pacífico oriental.

Ahí, según la ruta descrita por autoridades Estados Unidos, otros barcos pesqueros proveen a las lanchas de combustible, alimentos y servicios médicos para que continúen su trayecto por el Pacífico hacia las costas de México, donde los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación las reciben e introducen la cocaína a territorio mexicano para después traficarla a la frontera norte.

EE.UU. menciona que ha identificado a cuando menos 10 barcos pesqueros que participan en esta ruta.

“Mientras que Ecuador recientemente surgió como la principal plataforma de lanzamiento para envíos de cocaína, los carteles mexicanos han estado involucrados en el tráfico de cocaína durante décadas y son los principales proveedores de cocaína y otras drogas a los Estados Unidos. Con México como el destino principal de las drogas que salen de Ecuador, se estima que el tráfico de cocaína produce miles de millones en ingresos para los carteles cada año”, dice el comunicado.

Tanto las autoridades de Estados Unidos como especialistas señalan desde hace tiempo alianzas entre carteles mexicanos y bandas ecuatorianas: por un lado, el Cartel de Sinaloa con Los Choneros; por otro, el Cartel Jalisco Nueva Generación con Los Lobos. Durante 2025, en anuncios por separado, Estados Unidos designó a los cuatro grupos criminales como organizaciones terroristas transnacionales.

Las sanciones anunciadas este jueves buscan cortar una ruta que genera ganancias millonarias a agrupaciones delictivas y amenaza a la población estadounidense, dice el comunicado.

Además, se dan a conocer cuando está por cumplirse un año desde que a principios de septiembre pasado Estados Unidos comenzó una serie de ataques militares contra botes que, según Washington, buscan transportar drogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Más de estas 200 personas han muerto en estas operaciones, que Estados Unidos defiende con el argumento de que busca impedir que más drogas lleguen a su territorio y pongan en peligro a sus ciudadanos. Sin embargo, varios especialistas y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos cuestionan la legalidad de estas acciones y consideran que constituyen posibles ejecuciones extrajudiciales.

Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, la instancia militar a cargo de los ataques contra los supuestos narcobotes, destacó las sanciones de este jueves.

“El Comando Sur de EE.UU. elogia al Departamento del Tesoro por sancionar a dos de los carteles más violentos de Ecuador, Los Choneros y Los Lobos, así como a individuos que operan bajo la apariencia de empresas pesqueras legítimas. Al continuar aplicando una fricción sistémica total, estamos negando ingresos a los narcoterroristas y desmantelando los carteles de drogas que amenazan la seguridad, la protección y la soberanía del Hemisferio Occidental”, dijo el general, según un mensaje publicado en X por el Comando Sur.

The-CNN-Wire

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