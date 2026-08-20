Detienen nuevamente a militar estadounidense arrestado hace semanas en el Capitolio tras pedir el juicio político de Trump

Jason Watson, el militar de Estados Unidos que fue arrestado en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos el mes…

Jason Watson, el militar de Estados Unidos que fue arrestado en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos el mes pasado tras pedir la destitución del presidente Donald Trump, ha sido detenido una vez más, tan solo unos días después de haber criticado al presidente en una entrevista exclusiva con CNN.

El mayor de la Fuerza Aérea de EE.UU. fue puesto en prisión preventiva el martes, según informó un portavoz de la Fuerza Aérea a CNN.

Hasta el miércoles por la noche, no se le habían presentado cargos formales, pero el portavoz indicó que el caso sigue bajo investigación.

Watson se encuentra detenido en un centro penitenciario del condado de Maryland y bajo custodia militar, según el responsable de información pública de dicho centro.

No está claro a qué cargos podría enfrentarse Watson.

El abogado de Watson, Chris Mutimer, declaró que el aviador fue arrestado en acto de servicio al día siguiente de su entrevista con CNN a principios de semana. Mutimer afirmó que Watson se negaba a usar su uniforme.

“Mientras estaba trabajando, informó a sus superiores, a través de su abogado, que ya no usaría el uniforme”, dijo Mutimer. “Poco después, le dijeron que debía ponérselo. Aproximadamente a los 20 minutos, y según tengo entendido, alrededor de las 3:30, fue arrestado y llevado a la cárcel del condado”.

Mutimer declaró el miércoles por la noche en CNN que esperan que se presenten cargos relacionados con el artículo 88, que tipifica el desacato a un agente, o con el artículo 92, que tipifica la desobediencia, lo cual podría estar relacionado con el hecho de que no se haya vuelto a ponerse el uniforme.

“Él se lo esperaba”, comentó el abogado. “Se esperaba que lo arrestaran”.

El portavoz de la Fuerza Aérea declaró: “Los miembros de las fuerzas armadas deben cumplir con el Código Uniforme de Justicia Militar y todas las regulaciones aplicables”.

Y añadió: “Con base en la existencia de indicios suficientes para sustentar las acusaciones de mala conducta continuada, el mayor Watson fue puesto en prisión preventiva el 18 de agosto de 2026. El mayor Watson es considerado inocente y se le garantizarán todos los derechos que le corresponden según la Regla 305 para Tribunales Militares mientras se revisa su prisión preventiva”.

CNN ha solicitado más detalles a la Fuerza Aérea.

El lunes, Watson habló con Erin Burnett de CNN y criticó a Trump, cuyo juicio político y destitución sigue pidiendo.

“Lo que está sucediendo con el presidente Trump no es normal. Nos ha fallado”, afirmó Watson. “Y no solo ha fracasado como presidente, sino que está violando flagrantemente la Constitución, infringiendo la ley, involucrado en una corrupción desenfrenada y está matando estadounidenses. Y eso es inaceptable para mí, y debería ser inaceptable para todos nosotros”.

La disidencia pública dentro de las filas militares en servicio activo es poco común, ya que los miembros del servicio están obligados a seguir órdenes de acuerdo con el Código Uniforme de Justicia Militar, que tipifica como delito las palabras despectivas contra el presidente, el vicepresidente, el Congreso y otros altos funcionarios en virtud del artículo 88.

“Las declaraciones personales del mayor Watson no reflejan las opiniones ni las políticas del Departamento de la Fuerza Aérea”, señaló el portavoz de la agencia en un comunicado el miércoles.

Watson fue arrestado previamente el 1 de julio en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos después de pronunciar un discurso en el que pedía el juicio político y la destitución de Trump y del vicepresidente J. D. Vance.

La policía del Capitolio de Estados Unidos declaró a CNN en aquel momento que los ciudadanos no pueden manifestarse en las escalinatas de la Cámara de Representantes a menos que estén acompañados por un miembro del Congreso. Watson fue “acompañado” hasta las escalinatas por un miembro del Congreso, quien posteriormente “abandonó el lugar”, según la policía.

Watson llevaba puesto su uniforme durante la manifestación. El reglamento militar prohíbe usar uniforme al participar en actividades políticas, aunque hasta la fecha Watson no había sido acusado de ninguna infracción relacionada con la manifestación.

Watson declaró a CNN a principios de esta semana que está dispuesto a pagar el precio de manifestarse en contra de la administración.

“Simplemente tenemos que estar dispuestos a aceptar que podemos cambiar lo que está sucediendo en nuestro país si estamos dispuestos a pagar un precio por ello”, manifestó Watson. “Así que lo único que pude hacer fue preguntarme cuál es el precio máximo que estoy dispuesto a pagar. Y esta es la conclusión a la que llegué”.

Esta noticia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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