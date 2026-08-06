Detienen al exgobernador Ángel Aguirre en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Ángel Aguirre, exgobernador del estado mexicano de Guerrero, fue detenido este jueves por su supuesta relación con la desaparición de…

Ángel Aguirre, exgobernador del estado mexicano de Guerrero, fue detenido este jueves por su supuesta relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en 2014, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de X.

La FGR dijo que, según sus investigaciones, Aguirre es considerado presunto responsable del “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo cual fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra”.

CNN busca saber si Aguirre ya cuenta con representación legal y cómo se declara.

Aguirre, de 70 años, era gobernador de Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes, el 26 de septiembre de 2014.

Ganó el gobierno estatal en las elecciones locales de 2011, cuando fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) —ya extinto—, y se separó de él en octubre de 2014 tras las críticas que recibió su administración por el caso Ayotzinapa.

Los jóvenes de la Escuela Normal Rural, quienes buscaban llegar en autobuses a la Ciudad de México para participar en una protesta estudiantil, desaparecieron en Guerrero tras enfrentarse con policías municipales que presuntamente tenían nexos con un grupo delictivo.

Desde entonces se desconoce dónde están y sus familias exigen a las autoridades mexicanas mantener su búsqueda e investigar si hubo instituciones gubernamentales involucradas, en un caso que se ha vuelto emblemático de violaciones a los derechos humanos en México.

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