Cuatro personas mueren en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Cuatro personas murieron este sábado en un accidente de helicóptero ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro, informó la…

Cuatro personas murieron este sábado en un accidente de helicóptero ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro, informó la estatal Agencia Brasil citando información del Departamento de Bomberos local.

El hecho sucedió en la región de Vista Chinesa, en el Parque Nacional Tijuca, donde el vehículo fue localizado en una zona boscosa de difícil acceso.

Los bomberos dijeron que una de las personas fallecidas era el piloto del helicóptero y las tres pasajeras eran mujeres, de acuerdo con Agencia Brasil.

Horas después, la Cancillería de Colombia dijo en un comunicado que, según información preliminar, las tres mujeres eran colombianas.

“El Consulado de Colombia en Río de Janeiro está en coordinación con las autoridades locales y adelantando las diligencias pertinentes. Asimismo, está contactando a los familiares de las connacionales para brindar la orientación correspondiente”, señaló la institución.

La Cancillería también expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y dijo que les brindará la asistencia consular que corresponda.

La cónsul de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, explicó en un video difundido a los medios que las tres mujeres eran parte de una misma familia que se encontraba en un viaje turístico y que entre ellas había una menor de edad.

“Estamos en contacto con los familiares, tanto los que están aquí en Brasil como los que están en Colombia. Desde el Consulado continuamos haciendo las gestiones, el seguimiento, el apoyo y la orientación necesaria, tanto a la familia como a las autoridades locales, con el fin de que puedan retornar pronto a Colombia y superar este difícil momento”, dijo.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, también se solidarizó con los familiares e informó que pidió a la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) tomar medidas “para intensificar la fiscalización y garantizar la seguridad en los vuelos de helicópteros que circulan con una frecuencia cada vez mayor en nuestra ciudad”.

“Ponemos todo el aparato de la @prefeitura_rio a disposición para apoyar a la ANAC con las medidas y acciones que sean necesarias”, señaló en su cuenta de X.

The-CNN-Wire

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