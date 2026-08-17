Corte Suprema rechaza el último intento de Trump contra la indemnización de US$ 5,6 millones a E. Jean Carroll

La Corte Suprema rechazó este lunes el intento, con pocas probabilidades de éxito, del presidente Donald Trump de evitar un…

La Corte Suprema rechazó este lunes el intento, con pocas probabilidades de éxito, del presidente Donald Trump de evitar un pago por US$ 5,6 millones que se le ordenó realizar tres años después de que un jurado lo declarara culpable de abusar sexualmente y difamar a la excolumnista de revista E. Jean Carroll.

La decisión de la corte es la más reciente derrota legal de Trump en su prolongada batalla judicial con Carroll. Aunque la Corte Suprema ya había rechazado en junio la apelación del presidente, los abogados de Trump habían pedido al tribunal que reconsiderara esa decisión, algo que los jueces ahora se negaron a hacer.

No se registraron votos disidentes.

En cumplimiento de una orden de un tribunal inferior, Trump ya había pagado a Carroll los US$ 5,6 millones. Los abogados de Carroll dijeron en un escrito judicial que ella “depositaría la indemnización en una cuenta que genere intereses hasta que se rechace la petición de reconsideración del demandado”.

Carroll demandó a Trump en 2019 por difamación y volvió a demandarlo en 2022 por difamación y agresión física después de que Nueva York promulgara una ley que permitía a víctimas de abuso sexual presentar demandas civiles por hechos ocurridos en el pasado. El segundo caso —el presentado en 2022— fue el primero en llegar a juicio y el jurado concedió a Carroll US$ 5 millones.

El caso de 2019 fue a juicio después y derivó en una sentencia de US$ 83 millones contra Trump. Aunque la decisión de este lunes de la corte pone fin a las vías de apelación del presidente en este caso, el proceso separado por US$ 83 millones se encuentra ahora pendiente ante la Corte Suprema.

La Corte Suprema rara vez acepta solicitudes de reconsideración.

“El pueblo estadounidense apoya al presidente Trump mientras exige el fin inmediato de todas las cazas de brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll”, dijo en un comunicado un portavoz del equipo legal de Trump. “El presidente Trump seguirá ganando frente al uso de la justicia por parte de los liberales con fines políticos, mientras continúa concentrado en su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

La demanda que Carroll presentó en 2022 alegaba que Trump la agredió sexualmente en una tienda por departamentos de Nueva York a mediados de la década de 1990 y la difamó al afirmar que había inventado la historia para impulsar las ventas de un libro. Trump, quien ha negado reiteradamente haber actuado de manera indebida, afirmó que el juez federal de distrito Lewis Kaplan, quien presidió el juicio civil, cometió numerosos errores al permitir que el jurado escuchara el testimonio de dos mujeres que alegaron que Trump las había agredido sexualmente años atrás.

Trump también argumentó que el juez no debió permitir que los miembros del jurado vieran la grabación de “Access Hollywood”, en la que un micrófono abierto captó a Trump en 2005 diciendo que manoseaba y besaba a mujeres.

“Sabes, automáticamente me atraen las mujeres hermosas. Simplemente empiezo a besarlas. Es como un imán. Solo las beso. Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Puedes hacer lo que quieras… Agarrarlas por la vagina. Puedes hacer lo que quieras”, se escucha decir a Trump en la grabación.

El año pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. confirmó el veredicto del jurado de US$ 5 millones contra Trump y determinó que el juez del juicio no había cometido errores que justificaran un nuevo proceso. En junio de 2025, Trump perdió un intento para que su apelación fuera revisada por el pleno de jueces del Segundo Circuito y, meses después, recurrió ante la Corte Suprema.

La apelación estuvo demorada durante meses en la Corte Suprema, que programó reiteradamente su discusión y luego la aplazó. Como es habitual, el tribunal no explicó los motivos de la demora.

Con información de Kara Scannell, de CNN.

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